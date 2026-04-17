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Город Сокращение бюджетников Подробности «Не без этого»: ярославский губернатор рассказал о трудностях при оптимизации. Её итоги

«Не без этого»: ярославский губернатор рассказал о трудностях при оптимизации. Её итоги

К каким результатам привели реформы

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В 2025 году в Ярославской области прошла массовая волна оптимизации госучреждений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 2025 году в Ярославской области прошла массовая волна оптимизации госучреждений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2025 году в Ярославской области прошла массовая волна оптимизации госучреждений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подвел итоги оптимизации в сферах здравоохранения и образования. По его словам, реформы сопровождались трудностями и не обошлись без ошибок.

«Сразу скажу, что это был очень тяжелый год. У нас было полное понимание того, что мы делаем. Да, и ошибались, конечно же. Не без этого. Куда без ошибок. И исправляли эти ошибки. Но важно, что мы это сделали. Не только зарплаты увеличили, но и качество образования и здравоохранения. Причем очень и очень сильное повышение качества», — рассказал глава региона во время своего отчета на внеочередном заседании Ярославской областной Думы 17 апреля 2026 года.

По данным Михаила Евраева, в 2025 году в Ярославской области из 770 юрлиц, работающих в сфере образования, создали 92 образовательных кластера.

«Конечно, было и серьезное сокращение управленческого, вспомогательного персонала, — отметил глава региона. — Нам нужна хорошая динамика развития. Для этого необходимо было создать условия труда для людей, сделать зарплаты такими, чтобы государственная и муниципальная служба, а также подведомственные учреждения не воспринимались как место, где можно просто посидеть за низкую зарплату. И что от них ждать, если всё равно там платят три копейки? Так вот, чтобы такого не было, мы провели эти реформы», — объяснил губернатор.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Уже есть результаты, которыми можно гордиться, потому что зарплата у сотрудников муниципальных и областных учреждений выросла от 34 до 80%.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

При объединении школ и детских садов были сокращены заместители директоров и другие управленцы. Как отметил губернатор, 489 человек с административных должностей перешли в педагоги. Таким образом, по словам Евраева, был сокращен дефицит учителей в Ярославской области.

Глава региона уточнил, что без оптимизации достичь такого роста зарплат удалось бы не менее чем за 10 лет.

«В качестве примера: те же самые сотрудники центра занятости. Они год назад, когда МРОТ у нас был 17 тысяч, сидели на МРОТе и получали эти самые 17 тысяч рублей. А теперь они получают 134 тысячи рублей», — рассказал Михаил Евраев.

Оптимизация в здравоохранении: зарплаты, кадры и управление больницами

Губернатор отметил, что проведенные реформы в системе здравоохранения также дали ощутимый эффект, в том числе в части оплаты труда и кадровой обеспеченности учреждений.

«После проведенных реформ у нас выросли зарплаты так называемого прочего персонала — это кочегары, сторожа, повара, чернорабочие и другие сотрудники в больницах. Раньше они получали на уровне МРОТ — около 22 тысяч рублей, а теперь их доходы составляют в среднем от 50 до 80 тысяч рублей, в том числе в больницах», — отметил он.

По словам Михаила Евраева, ситуация с вакансиями в медицинских учреждениях также изменилась.

«Вот что у нас произошло. Вакансий нет. Я спрашиваю: „Есть проблемы с вакансиями по прочему персоналу?“ Мне говорят, что ни у кого нет проблем. Потому что очередь стоит теперь на вакансии. И теперь можно спрашивать с людей, понимаете? И ответственность есть, потому что условия созданы. Какие могут быть требования к людям, которым копейки платят?» — подчеркнул губернатор.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Теперь у нас во главе больниц находятся лидеры — так же, как в образовательных комплексах школы-лидеры, которые отвечают за всех, кто входит в медицинский или образовательный комплекс.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Вы согласны с губернатором, что оптимизация улучшила работу школ, детсадов и больниц?

Да, система стала работать эффективнее
Частично согласен(на), но есть спорные моменты
Изменения есть, но их сложно назвать однозначным улучшением
Нет, стало хуже
Свое мнение напишу в комментариях

Работаете в одной из этих сфер? Расскажите, как объединение отразилось на вас и вашей работе 76@shkulev.ru.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Губернатор Школа Больница Оптимизация
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Комментарии
178
Гость
6 мая, 01:16
Вранье,в медицине полный коллапс,сокращены санитарки,регистраторы,дворники. Врачу некогда заниматься пациентами,приходится делать работу медсестры,регистратора,самому выписывать направления,анализы,куча дурацких нововведений,очень сильно осложнивших жизнь и врачей и пациентов.Зарплаты не выросли.В общем вранье сплошное.Позорники.
Гость
21 апреля, 17:13
Сегодня, в день своего рождения, Евраев написал про свои достижения в своём канале на МАХ: я делаю то, что людям не нравится, но то, что нужно для развития региона. После моего вопроса «как это сочетается», и мог бы он привести примеры, тут же мой комментарий был удалён, и за вопросом «почему удалили мой комментарий?» последовала блокировка. Страшно жить с таким губернатором, не знаешь, что от него дальше ждать. Нет открытости и доверия к людям. Жаль.
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