«Без воды и еды»: из квартиры ярославны, гулявшей по городу голышом, спасли собаку

Из квартиры женщины, которая вечером 12 апреля разгуливала по Дзержинскому району Ярославля полностью обнаженной, спасли собаку. Соседи рассказали, что пес остался совершенно один. После того как дама без одежды пришла в кинотеатр ТЦ «Альтаир», ее передали спецбригаде медиков. С тех пор она не появлялась дома.
«Была красивая ухоженная девушка»
Соседи забили тревогу 15 апреля. По их словам, героине новостных сюжетов 28 лет и раньше она вела себя адекватно. Жители дома рассказали, что Юлия (имя изменено — Прим.ред) получила квартиру в одном из домов на Брагинской улице, поскольку она сирота. Но три года назад к ней переехали родители.
«Была красивая стройная ухоженная девушка. Часто гуляла с собачкой и даже всегда убирала за ним в пакетик. Потом она поменялась во внешности и поведении, и почти в это же время заехали родители. Возможно, оказывали на неё влияние и до того, как к ней переехали. С ними переехала и её младшая сестра. Её возили в инвалидном кресле и практически не выводили на улицу. Но когда увидели, что мама гнала по подъезду голую сестру подушкой, мы поняли, что сестра может и самостоятельно ходить», — рассказала одна из соседок женщины.
Жители дома рассказали, что с момента, когда к Юле переехали родители, в квартире начал царить бардак. Люди слышали, как девушка пыталась спорить с родственниками, просила, чтобы они поддерживали порядок.
«Плакала от тараканов, ей предлагали помощь, но она говорила: „родители нужны“. Или у неё проблемы начались под влиянием родителей, или родители к ней въехали, когда начались проблемы. Но у соседей начались проблемы именно от родителей. С ней всегда были хорошие отношения», — рассказала соседка женщины.
«Собака лает, скулит»
По словам соседей, они неоднократно пытались обращаться в правоохранительные органы и к властям. Но результата не было.
«В доме много детей, и они дышат этой гадостью, которая выходит из окон и дверей соседей. Также в квартире проживает собака. Собака лает, скулит. На данный момент предполагаем, что соседка находится в ЯОПБ после ее вечерних гуляний. И сколько она там пробудет — неизвестно. Родители её тоже куда-то съехали. Собака сейчас одна, без воды, без еды. Невозможно слушать каждый день, как она мучается», — говорилось в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
К счастью, собаку удалось спасти. Соседи рассказали, что на пост в социальных сетях обратили внимание сотрудники регионального Министерства имущественных отношений.
«Они вышли с нами на связь, приехали, провели фиксацию наличия животного в квартире, а также надпись на двери „дома никого нет“, которую, уходя оставили родители. Затем сотрудники обратились в РОВД и с представителем полиции, а также с фото/видео фиксацией провели вскрытие квартиры, извлечение животного, закрытие и опечатывание квартиры», — рассказала соседка женщины.
Собаку передали на передержку, сейчас она под присмотром. Соседи рассказали, что их цель — добиться выселения родителей девушки. Также они хотят, чтобы ей назначили социального работника для помощи и контроля её состояния и места проживания.
«Выполнить не представляется возможным»
В Министерстве имущественных отношений Ярославской области 76.RU рассказали, что квартиру женщины неоднократно проверяли. После жалобы соседей в социальных сетях, власти выселили из квартиры ее родителей.
«В настоящее время незаконно проживавшие лица добровольно покинули квартиру. Квартира опечатана», — рассказали в Министерстве.
В Министерстве объяснили, что по закону при выселении из квартиры сироты, получившей жилье от государства, ей и родственникам, проживающим вместе с ней, должны выделить другое благоустроенное жилье в том же населенном пункте по договору найма специализированного жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.
«Указанное условие выполнить не представляется возможным по причине отсутствия в собственности Ярославской области таких жилых помещений», — рассказали в Министерстве.
То есть, переселить Юлию просто некуда. Соседи также подтвердили, что у её родителей забрали ключи. Правда, жильцы не знают, навсегда ли решена их проблема.
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