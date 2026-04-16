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Город «Рассчитан на 250 малышей»: смотрим эскизы нового детсада в Ярославле. Когда и где его построят

«Рассчитан на 250 малышей»: смотрим эскизы нового детсада в Ярославле. Когда и где его построят

Публикуем подробности проекта

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В Ярославле построят новый детский сад | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.comВ Ярославле построят новый детский сад | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

В Ярославле построят новый детский сад

Источник:

Городской квартал Тверицы / Vk.com

В Ярославле выдали разрешение на строительство нового детского сада, который появится в микрорайоне № 9 — в поселке Тверицы Заволжского района. В мэрии рассказали, что объект будет расположен на пересечении улиц Университетской и Маяковского.

«Внутри оборудуют все необходимое для комфортного и безопасного пребывания малышей: групповые ячейки для разных возрастов, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога, изостудию. Для питания детей предусмотрят полноценный пищеблок, а для заботы о здоровье — медицинский блок со специализированной мебелью и оборудованием», — уточнили в городской администрации.

Помимо этого, в здании установят лифт для маломобильных детей и обустроят зону безопасности. Игровые комнаты оснастят мебелью и инвентарем с учетом возраста детей, а спальни — стационарными кроватями.

Эскизы проекта опубликовали в канале «Городской квартал Тверицы» во «Вконтакте».

«Детский сад рассчитан на 250 малышей. Строительные работы пройдут в период с 2026 по 2028 год включительно», — говорится в посте канала.

Это&nbsp;— один из двух детских садов, который должны построить в Тверицах | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.comЭто&nbsp;— один из двух детских садов, который должны построить в Тверицах | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

Это — один из двух детских садов, который должны построить в Тверицах

Источник:

Городской квартал Тверицы / Vk.com

Детский сад рассчитан на 250 ребят | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.comДетский сад рассчитан на 250 ребят | Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

Детский сад рассчитан на 250 ребят

Источник:

Городской квартал Тверицы / Vk.com

Ранее власти рассказывали, что на строительство детского сада за Волгой в бюджете города запланировано: в 2026 году — 15 миллионов, в 2027 году — 180,8 миллиона, в 2028 году — 410,2 миллиона. Итого 606 млн рублей.

Участок в Тверицах был отдан под комплексное развитие территории. Строительством жилья занимается группа компаний «Гудград Недвижимость». Она же будет возводить детский сад.

В целом проект КРТ предусматривает возведение 59 жилых домов переменной этажности — от 8 до 12 этажей. Сообщалось, что в микрорайоне разместят школу на 750 мест и два детских сада по 250 мест.

В августе 2025 года проект детского сада получил положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, за Волгой планируют застраивать по проекту комплексного развития территории ещё одно место — у поселка Толга. Речь идет о возведении 3-4 этажных домов. Примечательно, что в этом месте застройщик должен будет безвозмездно передать городу 38 квартир, помещение для пункта полиции, построенные проезды, а также обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию и передачу Ярославлю двух садиков по 250 мест и школы на 800 мест.

Как вам проект?

Построят, тогда и оценим
Мне нравится, побольше бы новых садов и школ в городе!
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Тверицы Детский сад Жилой комплекс
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Комментарии
25
Гость
17 апреля, 07:40
Вы главное проголосуйте правильно, а мы вам ещё картинок подкинем красивых!
Гость
16 апреля, 22:02
"В мэрии рассказали, что объект будет расположен..." У нас все обьекты в будущем времени. Любуемся на картинки, как в книгах сказок.
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Гость
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