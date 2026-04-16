«Рассчитан на 250 малышей»: смотрим эскизы нового детсада в Ярославле. Когда и где его построят

В Ярославле построят новый детский сад Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

В Ярославле выдали разрешение на строительство нового детского сада, который появится в микрорайоне № 9 — в поселке Тверицы Заволжского района. В мэрии рассказали, что объект будет расположен на пересечении улиц Университетской и Маяковского.

«Внутри оборудуют все необходимое для комфортного и безопасного пребывания малышей: групповые ячейки для разных возрастов, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога, изостудию. Для питания детей предусмотрят полноценный пищеблок, а для заботы о здоровье — медицинский блок со специализированной мебелью и оборудованием», — уточнили в городской администрации.

Помимо этого, в здании установят лифт для маломобильных детей и обустроят зону безопасности. Игровые комнаты оснастят мебелью и инвентарем с учетом возраста детей, а спальни — стационарными кроватями.

Эскизы проекта опубликовали в канале «Городской квартал Тверицы» во «Вконтакте».

«Детский сад рассчитан на 250 малышей. Строительные работы пройдут в период с 2026 по 2028 год включительно», — говорится в посте канала.

Это — один из двух детских садов, который должны построить в Тверицах Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

Детский сад рассчитан на 250 ребят Источник: Городской квартал Тверицы / Vk.com

Ранее власти рассказывали, что на строительство детского сада за Волгой в бюджете города запланировано: в 2026 году — 15 миллионов, в 2027 году — 180,8 миллиона, в 2028 году — 410,2 миллиона. Итого 606 млн рублей.

Участок в Тверицах был отдан под комплексное развитие территории. Строительством жилья занимается группа компаний «Гудград Недвижимость». Она же будет возводить детский сад.

В целом проект КРТ предусматривает возведение 59 жилых домов переменной этажности — от 8 до 12 этажей. Сообщалось, что в микрорайоне разместят школу на 750 мест и два детских сада по 250 мест.

В августе 2025 года проект детского сада получил положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, за Волгой планируют застраивать по проекту комплексного развития территории ещё одно место — у поселка Толга. Речь идет о возведении 3-4 этажных домов. Примечательно, что в этом месте застройщик должен будет безвозмездно передать городу 38 квартир, помещение для пункта полиции, построенные проезды, а также обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию и передачу Ярославлю двух садиков по 250 мест и школы на 800 мест.