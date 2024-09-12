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Город эксклюзив «Проект амбициозный»: показали, как будет выглядеть новый спорткомплекс в Ярославле

«Проект амбициозный»: показали, как будет выглядеть новый спорткомплекс в Ярославле

Он расположится на въезде в спальный район

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1 комментарий

Так будет выглядеть новый спорткомплекс

Ярославцам показали, как будет выглядеть новый спортивный комплекс, который начали строить на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой в Дзержинском районе города.

— Проект амбициозный. Земельный участок большой, комплекс тоже будет большой. Думаю, жителям он понравится и они будут им пользоваться, — прокомментировала на недавней встрече с жителями Дзержинского района Елена Ермолова, первый заместитель министра имущественных отношений Ярославской области.

Площадь участка — 42 008 кв. м. Известно, что здесь появится спортивный комплекс. По данным министерства строительства Ярославской области, разрешение на его строительство было выдано 21 июня 2024 года. Здание будет одноэтажным, площадью 19900 кв. метров. Каким будет наполнение объекта, пока не известно. Переговоры застройщика с арендаторами еще идут.

Застройщиком спорткомплекса выступает московское ООО «Сфера» — в январе 2024 года оно выиграло аукцион на аренду участка под строительство.

Компания «Сфера» из Москвы. Была зарегистрирована в октябре 2023 года. В списке разрешенных видов деятельности — управление недвижимостью, гостиничный бизнес. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором данной фирмы. В прошлом Талабани Броян был одним из участников ярославской строительной компании «Бронза», ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей компании «Алина».

Завершение строительства запланировано на 30 декабря 2025 года.

Кстати, эта же компания «Сфера» выкупила здание Присутственных мест и Губернского правления на Советской площади в Ярославле — там будут делать гостиницу.

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Комментарии
1
Гость
12 сентября 2024, 08:36
Как при Евраеве расцветает город. Респект, Михаил Яковлевич.
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