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Город Старейший торговый центр в Ярославле хотят переформатировать в ледовый комплекс

Старейший торговый центр в Ярославле хотят переформатировать в ледовый комплекс

Что известно о проекте

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В «Старом городе» может открыться каток | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ «Старом городе» может открыться каток | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В «Старом городе» может открыться каток

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Торговый центр «Старый город» на улице Большой Октябрьской в Ярославле могут переформатировать под ледовый комплекс.

«Этот вопрос прорабатывается. Ледовую площадку предполагается разместить на крыше. Для этого нужно будет увеличить высоту здания. Сейчас изучается техническая возможность для этого, а также проверяется соответствие изменений и проекта зон охраны объектов культурного наследия», — рассказал порталу 76.RU владелец торгового комплекса Роман Галагаев.

Напомним, торговый центр «Старый город» открылся в декабре 1997 года. Изначально он принадлежал мэрии города, представлял собой нечто вроде вещевого рынка под крышей и пользовался популярностью у горожан.

В 2018 году собственниками комплекса стала семья ярославских бизнесменов Галагаевых. На тот момент популярность «Старого города» угасла, конкуренцию ему составили новые торговые центры. Владельцы решили модернизировать комплекс, сделать его более современным. Проект реконструкции здания выполнили итальянцы, в ремонт вложили более 500 миллионов рублей.

Обновленный ТЦ открылся в августе 2022 года. На первом этаже здесь предполагалась торговля продуктами, на втором должны были разместиться магазины одежды и фуд-корт. Однако желающих арендовать помещения в торговом центре оказалось недостаточно. А те, что были, начали постепенно съезжать.

Сейчас в торговом центре работает только один магазин — сетевой дискаунтер.

В конце января Роман Галагаев комментировал порталу 76.RU, что будет думать, что делать с торговым центром дальше.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
74
Гость
10 февраля, 11:35
ОСИНТ исследование очень занятное про Галагаева вышло, рекомендуем
Гость
7 февраля, 15:17
Давно уже необходимо переделать бывший рынок и торговый центр во что-то полезное для граждан города. Рынок был популярен в лихие 90-е. Люди уже давно предпочитают маркетплейсы и гипермаркеты, а не торговые ряды и модули, с продавцами, торгующими сомнительной продукцией, хозяевами которой являются граждане бывших южных республик СССР.
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