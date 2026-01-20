«Будем думать, что делать»: в Ярославле из известного ТЦ съехали почти все предприниматели — фото

В Ярославле опустел торговый центр «Старый город» на Большой Октябрьской. Почти все торговые площадки в здании закрыты. На первом этаже работает только сетевой дискаунтер.
Редакция 76.RU уточнила, что происходит с торговым комплексом, у владельца — бизнесмена Романа Галагаева.
«Пока не могу точно сказать, я недавно тут начал снова заниматься этим вопросом. Но поскольку ситуация необычная, могут быть разные причины: кто-то съехал или кто-то закрылся. Читал вчера, что в Москве 37 ресторанов закрылось. Где-то снижается спрос, наверное. Всё-таки ситуация нестандартная. Будем думать, что делать», — отметил Роман Галагаев.
Вход в торговый центр открыт. Фотограф 76.RU запечатлел, что сейчас происходит в «Старом городе».
Когда-то ТЦ «Старый город» был центром притяжения для ярославцев. Комплекс открылся в декабре 1997 года и принадлежал мэрии города. Он представлял собой что-то вроде вещевого рынка под крышей. В начале 2000-х этот торговый центр был одним из самых крупных и востребованных в Ярославле.
В 2018 году власти продали его семье известных в Ярославле бизнесменов Галагаевых. На тот момент «Старый город» померк на фоне открывающихся по всему городу современных торговых центров. Новые владельцы решили возродить комплекс, модернизировав его. Проект реконструкции выполнили итальянцы. В ремонт вложили более 500 миллионов рублей.
Обновленный ТЦ открылся в августе 2022 года. На первом этаже здесь предполагалась торговля продуктами, на втором — вещами. Также на втором этаже разместилась зона фуд-корта. Во время открытия торговый центр был полупустым. Но владельцы предполагали, что за несколько месяцев площади будут заняты полностью. Однако этого не произошло. Более того, арендаторы, наоборот, начали съезжать из здания.
Вы ходили в ТЦ «Старый город»?