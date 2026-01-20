«Будем думать, что делать»: в Ярославле из известного ТЦ съехали почти все предприниматели — фото

Показываем опустевший торговый центр «Старый город» Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле опустел торговый центр «Старый город» на Большой Октябрьской. Почти все торговые площадки в здании закрыты. На первом этаже работает только сетевой дискаунтер.

Редакция 76.RU уточнила, что происходит с торговым комплексом, у владельца — бизнесмена Романа Галагаева.

«Пока не могу точно сказать, я недавно тут начал снова заниматься этим вопросом. Но поскольку ситуация необычная, могут быть разные причины: кто-то съехал или кто-то закрылся. Читал вчера, что в Москве 37 ресторанов закрылось. Где-то снижается спрос, наверное. Всё-таки ситуация нестандартная. Будем думать, что делать», — отметил Роман Галагаев.

Вход в торговый центр открыт. Фотограф 76.RU запечатлел, что сейчас происходит в «Старом городе».

«Старый город» находится на Большой Октябрьской, 30А Источник: Артем Бауман / 76.RU

Работает ТЦ с 09:00 до 21:00 Источник: Артем Бауман / 76.RU

По данным на 19 января, съехали почти все бизнесы, которые были представлены в ТЦ «Старый город» Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ранее на первом этаже располагались лавки с фруктами, овощами, мясом и рыбой, а также с сырами и молочными продуктами местного производства Источник: Артем Бауман / 76.RU

Первый этаж огорожен лентой, чтобы никто не мог туда пройти Источник: Артем Бауман / 76.RU

На первом этаже торгового центра работает сетевой дискаунтер Источник: Артем Бауман / 76.RU

Осталась навигация со времен, когда в торговом центре были представлены разные бизнесы Источник: Артем Бауман / 76.RU

На каждом этаже представлены десятки точек Источник: Артем Бауман / 76.RU

На эскалаторах висит объявление: «Не работают по техническим причинам» Источник: Артем Бауман / 76.RU

На втором этаже все точки закрыты Источник: Артем Бауман / 76.RU

Предполагалось, что в торговом центре будут проводиться вечеринки с диджеями. Для них на втором этаже даже было выделено специальное место Источник: Артем Бауман / 76.RU

Всё закрыто, а вокруг — никого Источник: Артем Бауман / 76.RU

Когда-то ТЦ «Старый город» был центром притяжения для ярославцев. Комплекс открылся в декабре 1997 года и принадлежал мэрии города. Он представлял собой что-то вроде вещевого рынка под крышей. В начале 2000-х этот торговый центр был одним из самых крупных и востребованных в Ярославле.

В 2018 году власти продали его семье известных в Ярославле бизнесменов Галагаевых. На тот момент «Старый город» померк на фоне открывающихся по всему городу современных торговых центров. Новые владельцы решили возродить комплекс, модернизировав его. Проект реконструкции выполнили итальянцы. В ремонт вложили более 500 миллионов рублей.

Обновленный ТЦ открылся в августе 2022 года. На первом этаже здесь предполагалась торговля продуктами, на втором — вещами. Также на втором этаже разместилась зона фуд-корта. Во время открытия торговый центр был полупустым. Но владельцы предполагали, что за несколько месяцев площади будут заняты полностью. Однако этого не произошло. Более того, арендаторы, наоборот, начали съезжать из здания.