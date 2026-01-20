НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бизнес «Будем думать, что делать»: в Ярославле из известного ТЦ съехали почти все предприниматели — фото

«Будем думать, что делать»: в Ярославле из известного ТЦ съехали почти все предприниматели — фото

Владелец объекта рассказал, в чём причина

2 741
Показываем опустевший торговый центр «Старый город» | Источник: Артем Бауман / 76.RUПоказываем опустевший торговый центр «Старый город» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Показываем опустевший торговый центр «Старый город»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле опустел торговый центр «Старый город» на Большой Октябрьской. Почти все торговые площадки в здании закрыты. На первом этаже работает только сетевой дискаунтер.

Редакция 76.RU уточнила, что происходит с торговым комплексом, у владельца — бизнесмена Романа Галагаева.

«Пока не могу точно сказать, я недавно тут начал снова заниматься этим вопросом. Но поскольку ситуация необычная, могут быть разные причины: кто-то съехал или кто-то закрылся. Читал вчера, что в Москве 37 ресторанов закрылось. Где-то снижается спрос, наверное. Всё-таки ситуация нестандартная. Будем думать, что делать», — отметил Роман Галагаев.

Вход в торговый центр открыт. Фотограф 76.RU запечатлел, что сейчас происходит в «Старом городе».

«Старый город» находится на Большой Октябрьской, 30А | Источник: Артем Бауман / 76.RU«Старый город» находится на Большой Октябрьской, 30А | Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Старый город» находится на Большой Октябрьской, 30А

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Работает ТЦ&nbsp;с 09:00 до 21:00 | Источник: Артем Бауман / 76.RUРаботает ТЦ&nbsp;с 09:00 до 21:00 | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Работает ТЦ с 09:00 до 21:00

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

По данным на 19 января, съехали почти все бизнесы, которые были представлены в ТЦ&nbsp;«Старый город» | Источник: Артем Бауман / 76.RUПо данным на 19 января, съехали почти все бизнесы, которые были представлены в ТЦ&nbsp;«Старый город» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

По данным на 19 января, съехали почти все бизнесы, которые были представлены в ТЦ «Старый город»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ранее на первом этаже располагались лавки с фруктами, овощами, мясом и рыбой, а также с сырами и молочными продуктами местного производства | Источник: Артем Бауман / 76.RUРанее на первом этаже располагались лавки с фруктами, овощами, мясом и рыбой, а также с сырами и молочными продуктами местного производства | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ранее на первом этаже располагались лавки с фруктами, овощами, мясом и рыбой, а также с сырами и молочными продуктами местного производства

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Первый этаж огорожен лентой, чтобы никто не мог туда пройти | Источник: Артем Бауман / 76.RUПервый этаж огорожен лентой, чтобы никто не мог туда пройти | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Первый этаж огорожен лентой, чтобы никто не мог туда пройти

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На первом этаже торгового центра работает сетевой дискаунтер&nbsp; | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа первом этаже торгового центра работает сетевой дискаунтер&nbsp; | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На первом этаже торгового центра работает сетевой дискаунтер 

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Осталась навигация со времен, когда в торговом центре были представлены разные бизнесы | Источник: Артем Бауман / 76.RUОсталась навигация со времен, когда в торговом центре были представлены разные бизнесы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Осталась навигация со времен, когда в торговом центре были представлены разные бизнесы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На каждом этаже представлены десятки точек | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа каждом этаже представлены десятки точек | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На каждом этаже представлены десятки точек

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На эскалаторах висит объявление: «Не работают по техническим причинам» | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа эскалаторах висит объявление: «Не работают по техническим причинам» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На эскалаторах висит объявление: «Не работают по техническим причинам»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На втором этаже&nbsp;все точки закрыты | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа втором этаже&nbsp;все точки закрыты | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На втором этаже все точки закрыты

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Предполагалось, что в торговом центре будут проводиться вечеринки с диджеями. Для них на втором этаже даже было выделено специальное место | Источник: Артем Бауман / 76.RUПредполагалось, что в торговом центре будут проводиться вечеринки с диджеями. Для них на втором этаже даже было выделено специальное место | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Предполагалось, что в торговом центре будут проводиться вечеринки с диджеями. Для них на втором этаже даже было выделено специальное место

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Всё закрыто, а вокруг&nbsp;— никого | Источник: Артем Бауман / 76.RUВсё закрыто, а вокруг&nbsp;— никого | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Всё закрыто, а вокруг — никого

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Когда-то ТЦ «Старый город» был центром притяжения для ярославцев. Комплекс открылся в декабре 1997 года и принадлежал мэрии города. Он представлял собой что-то вроде вещевого рынка под крышей. В начале 2000-х этот торговый центр был одним из самых крупных и востребованных в Ярославле.

В 2018 году власти продали его семье известных в Ярославле бизнесменов Галагаевых. На тот момент «Старый город» померк на фоне открывающихся по всему городу современных торговых центров. Новые владельцы решили возродить комплекс, модернизировав его. Проект реконструкции выполнили итальянцы. В ремонт вложили более 500 миллионов рублей.

Обновленный ТЦ открылся в августе 2022 года. На первом этаже здесь предполагалась торговля продуктами, на втором — вещами. Также на втором этаже разместилась зона фуд-корта. Во время открытия торговый центр был полупустым. Но владельцы предполагали, что за несколько месяцев площади будут заняты полностью. Однако этого не произошло. Более того, арендаторы, наоборот, начали съезжать из здания.

Вы ходили в ТЦ «Старый город»?

Конечно, раньше только туда и ходили
Не помню
Нет, предпочитал(-а) рынок
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ТЦ Старый город
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
1 час
Просто анекдот какой-то. Страшно далеки владельцы от народа. Владелец пишет что недавно снова начал заниматься этим вопросом(видимо заполняемости площадей арендаторами)???? Помещения пустуют уже не первый год, а владелец только это заметил. Цирк с конями. Видимо затраты здания на его содержание для него капля в море. Значит и мы не будем удивляться и беспокоиться, хозяин - барин.
Гость
59 минут
Это - Рома! Он мастер, он всех деловых партнёров (и не только деловых) разогнал, распугал и кинул. Никто не рискует иметь с ним отношений...
Читать все комментарии
Гость
