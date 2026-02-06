«Объем инвестиций вырос»: власти одобрили строительство еще одного объекта для IT-парка в Ярославле

В Ярославле на заседании инвестиционной комиссии региональные власти одобрили выделение земли под строительство современного энергоцентра. Он будет предназначен для обеспечения ресурсами строящийся IT-парк на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале 5 февраля.
«Общий объем инвестиций вырос уже от трех до восьми миллиардов рублей. В составе парка появятся офисное здание, детский сад, досуговый центр и парковая зона. Параллельно компания строит большой центр обработки данных. Для обеспечения энергоэффективности всего кластера комиссия одобрила выделение земельного участка под строительство современного энергоцентра», — уточнил глава региона.
О строительстве масштабного IT-парка в Ярославле стало известно в 2017 году. По данным пресс-службы «Тензора», работы планируют завершить к 2030 году.
Что было на месте IT-парка
Ранее на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской находился один из самых известных долгостроев города — гостиница «Чайка». Ее снесли в 2017 году. Теперь на участке возводят здание с пятью надземными этажами и одним подземным.
На -1-м расположится стоянка на 584 места, в самом пятиэтажном многофункциональном центре IT-компании «Тензор» будут предусмотрены двухэтажный ресторан и фитнес-центр. В сторону поймы реки Которосли планируется создать городской парк со спортивными площадками.
Все новости о строительстве IT-парка в Ярославле публикуем в специальном сюжете.
Напомним, на заседании инвестиционной комиссии региональные власти одобрили строительство спорткомплекса в Дзержинском районе стоимостью 80 миллионов рублей. В него войдут универсальный зал для волейбола, баскетбола, тенниса, единоборств и гимнастики, а также медицинский центр, боулинг, актовый и тренажерный залы, кафе и детская зона. Подробнее о проекте читайте в этом материале.
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