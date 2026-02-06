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Город IT-парк в Ярославле Подробности «Объем инвестиций вырос»: власти одобрили строительство еще одного объекта для IT-парка в Ярославле

«Объем инвестиций вырос»: власти одобрили строительство еще одного объекта для IT-парка в Ярославле

Что построит «Тензор»

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В Ярославле продолжается строительство IT-парка «Тензор» | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»В Ярославле продолжается строительство IT-парка «Тензор» | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»

В Ярославле продолжается строительство IT-парка «Тензор»

Источник:

предоставлено пресс-службой компании «Тензор»

В Ярославле на заседании инвестиционной комиссии региональные власти одобрили выделение земли под строительство современного энергоцентра. Он будет предназначен для обеспечения ресурсами строящийся IT-парк на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале 5 февраля.

«Общий объем инвестиций вырос уже от трех до восьми миллиардов рублей. В составе парка появятся офисное здание, детский сад, досуговый центр и парковая зона. Параллельно компания строит большой центр обработки данных. Для обеспечения энергоэффективности всего кластера комиссия одобрила выделение земельного участка под строительство современного энергоцентра», — уточнил глава региона.

О строительстве масштабного IT-парка в Ярославле стало известно в 2017 году. По данным пресс-службы «Тензора», работы планируют завершить к 2030 году.

Губернатор показал визуализацию проекта энергоцентра, который войдет в состав IT-парка | Источник: Михаил Евраев / TelegramГубернатор показал визуализацию проекта энергоцентра, который войдет в состав IT-парка | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Губернатор показал визуализацию проекта энергоцентра, который войдет в состав IT-парка

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Что было на месте IT-парка

Ранее на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской находился один из самых известных долгостроев города — гостиница «Чайка». Ее снесли в 2017 году. Теперь на участке возводят здание с пятью надземными этажами и одним подземным.

На -1-м расположится стоянка на 584 места, в самом пятиэтажном многофункциональном центре IT-компании «Тензор» будут предусмотрены двухэтажный ресторан и фитнес-центр. В сторону поймы реки Которосли планируется создать городской парк со спортивными площадками.

На берегу Которосли появится еще один объект | Источник: Михаил Евраев / TelegramНа берегу Которосли появится еще один объект | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Ожидается, что за центром «Тензора» появится новый городской парк | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»Ожидается, что за центром «Тензора» появится новый городской парк | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»
На территории общественно-деловой зоны возведут двухэтажный ресторан | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»На территории общественно-деловой зоны возведут двухэтажный ресторан | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»
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Согласно эскизам проекта, так будет выглядеть холл офисного центра | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»Согласно эскизам проекта, так будет выглядеть холл офисного центра | Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»

Все новости о строительстве IT-парка в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

Напомним, на заседании инвестиционной комиссии региональные власти одобрили строительство спорткомплекса в Дзержинском районе стоимостью 80 миллионов рублей. В него войдут универсальный зал для волейбола, баскетбола, тенниса, единоборств и гимнастики, а также медицинский центр, боулинг, актовый и тренажерный залы, кафе и детская зона. Подробнее о проекте читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
IT-парк Тензор Строительство Благоустройство
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Комментарии
62
Гость
8 февраля, 19:36
УСВ молодец
199510058

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8 февраля, 16:16
Любые it центры, а также иные супер корпоративные структуры надо строить вблизи от городов, но не в их центре. Лахта центр Питер, в перспективе ПСБ Ярославль.... Центр для граждан, место притяжения, прогулок, отдыха. А НЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Все хотят офис в центре..... ЭТО офигенный секрет для остальных. ВСЕ за город, в городе только необходимое представительство и не более.
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