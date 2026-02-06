«Объем инвестиций вырос»: власти одобрили строительство еще одного объекта для IT-парка в Ярославле

В Ярославле продолжается строительство IT-парка «Тензор» Источник: предоставлено пресс-службой компании «Тензор»

В Ярославле на заседании инвестиционной комиссии региональные власти одобрили выделение земли под строительство современного энергоцентра. Он будет предназначен для обеспечения ресурсами строящийся IT-парк на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале 5 февраля.

«Общий объем инвестиций вырос уже от трех до восьми миллиардов рублей. В составе парка появятся офисное здание, детский сад, досуговый центр и парковая зона. Параллельно компания строит большой центр обработки данных. Для обеспечения энергоэффективности всего кластера комиссия одобрила выделение земельного участка под строительство современного энергоцентра», — уточнил глава региона.

О строительстве масштабного IT-парка в Ярославле стало известно в 2017 году. По данным пресс-службы «Тензора», работы планируют завершить к 2030 году.

Губернатор показал визуализацию проекта энергоцентра, который войдет в состав IT-парка Источник: Михаил Евраев / Telegram

Что было на месте IT-парка

Ранее на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской находился один из самых известных долгостроев города — гостиница «Чайка». Ее снесли в 2017 году. Теперь на участке возводят здание с пятью надземными этажами и одним подземным.

На -1-м расположится стоянка на 584 места, в самом пятиэтажном многофункциональном центре IT-компании «Тензор» будут предусмотрены двухэтажный ресторан и фитнес-центр. В сторону поймы реки Которосли планируется создать городской парк со спортивными площадками.

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