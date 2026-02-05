НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

ю-в.

 747мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Собаки гибнут после вакцинации
Новый глава ДГХ
Чем удивит погода
Гид подготовки к учебному году
Когда построят новый аэропорт
Разгромили декор у салона красоты
Когда закончат пешеходный центр
Ярославские котики
Город В Ярославле построят спорткомплекс за 80 миллионов: где он расположится

В Ярославле построят спорткомплекс за 80 миллионов: где он расположится

Об этом рассказали в правительстве региона

4 240
В Ярославле собираются строить новый спорткомплекс | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUВ Ярославле собираются строить новый спорткомплекс | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В Ярославле собираются строить новый спорткомплекс

Источник:

Густаво Зырянов / NGS.RU

На улице Панина в Дзержинском районе Ярославля построят новый спорткомплекс. Он расположится между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова.

«В спортивном зале с универсальным покрытием можно будет проводить занятия и соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу, теннису, бадминтону, художественной гимнастике и другим видам спорта. Также в комплексе предусмотрены кафе, детские игровые зоны, тренажерный зал, раздевалки, санузлы с душевыми кабинами. Одновременно спорткомплекс будут посещать 100 — 120 человек. Здание оснастят системой видеонаблюдения», — сообщил 5 февраля губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он добавил, что четверть времени работы новой арены в ней смогут бесплатно заниматься воспитанники городских спортивных школ и секций.

Инвестором проекта является ООО «ЭМЦ „Аврора“». В строительство будет вложено более 80 млн рублей.

ООО «Электромонтажный центр „Аврора“» был образован в мае 2004 года, зарегистрирован в Ярославле. Занимается строительством зданий. Учредитель компании — Игорь Лернер, который также является участником нескольких рекламных агентств.

Напомним, рядом уже функционируют различные спортивные комплексы. Один из последних объектов, которые здесь открылись в последние годы, стал Центр спортивных единоборств.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Спортивный комплекс Брагино
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
6 февраля, 17:02
40 миллионов - губернатору, 40 миллионов - мэру, а кто строить будет?
Гость
6 февраля, 15:41
Ну почему черт возьми оставшуюся там землю не отдать под парк с оригинальными деревьями(не березами!!!!), ну когда Вы(губернатор с мэром ) уже в конце концов нахапаетесь, все мало вам!!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем