В Ярославле построят спорткомплекс за 80 миллионов: где он расположится

В Ярославле собираются строить новый спорткомплекс Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

На улице Панина в Дзержинском районе Ярославля построят новый спорткомплекс. Он расположится между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова.

«В спортивном зале с универсальным покрытием можно будет проводить занятия и соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу, теннису, бадминтону, художественной гимнастике и другим видам спорта. Также в комплексе предусмотрены кафе, детские игровые зоны, тренажерный зал, раздевалки, санузлы с душевыми кабинами. Одновременно спорткомплекс будут посещать 100 — 120 человек. Здание оснастят системой видеонаблюдения», — сообщил 5 февраля губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он добавил, что четверть времени работы новой арены в ней смогут бесплатно заниматься воспитанники городских спортивных школ и секций.

Инвестором проекта является ООО «ЭМЦ „Аврора“». В строительство будет вложено более 80 млн рублей.

ООО «Электромонтажный центр „Аврора“» был образован в мае 2004 года, зарегистрирован в Ярославле. Занимается строительством зданий. Учредитель компании — Игорь Лернер, который также является участником нескольких рекламных агентств.