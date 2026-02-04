В Ярославской области заметили световые столбы. Что это за явление

Световые столбы заметили в Ярославской области Источник: читатели 76.RU

Жители Ярославской области заметили световые столбы. На редкое явление жители обратили внимание вечером 3 февраля около 20:00. Световые столбы были видны в Ярославле, Рыбинске, Даниловском округе и поселке Борисоглебском.

Астроном-любитель и старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, что это явление похоже на солнечное гало. При сильном морозе в воздухе образуются ледяные кристаллы, которые преломляют свет солнца, создавая светящиеся кольца или столбы вокруг солнечного диска.

Если наблюдается несколько световых столбов одновременно, их источниками чаще всего становятся искусственные объекты, например, уличные фонари.

Столбы были видны в разных точках города и за его пределами Источник: читатель 76.RU

Световой столб подсвечивался синим Источник: читатель 76.RU

Красота! Источник: читатель 76.RU

Читательница 76.RU, которая живет загородом, рассказала, что часто замечает подобное погодное явление Источник: читатель 76.RU

Небо окрасилось розовым закатом Источник: читатель 76.RU

По словам экспертов, световые столбы появляются при морозной погоде Источник: читатель 76.RU

Это явление лучше видно в вечернее время Источник: читатель 76.RU

Еще одно важное условие для появления световых столбов — ясная погода Источник: читатель 76.RU

Напомним, что световые столбы в Ярославской области также были замечены в начале января 2026 года.

О том, когда в регионе морозы пойдут на спад и холода сменятся потеплением, рассказали специалисты центра «Фобос».