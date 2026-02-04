В Ярославской области заметили световые столбы. Что это за явление

Жители Ярославской области заметили световые столбы. На редкое явление жители обратили внимание вечером 3 февраля около 20:00. Световые столбы были видны в Ярославле, Рыбинске, Даниловском округе и поселке Борисоглебском.
Астроном-любитель и старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, что это явление похоже на солнечное гало. При сильном морозе в воздухе образуются ледяные кристаллы, которые преломляют свет солнца, создавая светящиеся кольца или столбы вокруг солнечного диска.
Если наблюдается несколько световых столбов одновременно, их источниками чаще всего становятся искусственные объекты, например, уличные фонари.
Напомним, что световые столбы в Ярославской области также были замечены в начале января 2026 года.
О том, когда в регионе морозы пойдут на спад и холода сменятся потеплением, рассказали специалисты центра «Фобос».
А вы замечали когда-нибудь световые столбы?