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Город Фоторепортаж В Ярославской области заметили световые столбы. Что это за явление

В Ярославской области заметили световые столбы. Что это за явление

Публикуем яркие фото

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Световые столбы заметили в Ярославской области | Источник: читатели 76.RUСветовые столбы заметили в Ярославской области | Источник: читатели 76.RU

Световые столбы заметили в Ярославской области

Источник:

читатели 76.RU

Жители Ярославской области заметили световые столбы. На редкое явление жители обратили внимание вечером 3 февраля около 20:00. Световые столбы были видны в Ярославле, Рыбинске, Даниловском округе и поселке Борисоглебском.

Астроном-любитель и старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, что это явление похоже на солнечное гало. При сильном морозе в воздухе образуются ледяные кристаллы, которые преломляют свет солнца, создавая светящиеся кольца или столбы вокруг солнечного диска.

Если наблюдается несколько световых столбов одновременно, их источниками чаще всего становятся искусственные объекты, например, уличные фонари.

Столбы были видны в разных точках города и за его пределами | Источник: читатель 76.RUСтолбы были видны в разных точках города и за его пределами | Источник: читатель 76.RU

Столбы были видны в разных точках города и за его пределами

Источник:

читатель 76.RU

Световой столб подсвечивался синим | Источник: читатель 76.RUСветовой столб подсвечивался синим | Источник: читатель 76.RU

Световой столб подсвечивался синим

Источник:

читатель 76.RU

Красота! | Источник: читатель 76.RUКрасота! | Источник: читатель 76.RU

Красота!

Источник:

читатель 76.RU

Читательница 76.RU, которая живет загородом, рассказала, что часто замечает подобное погодное явление | Источник: читатель 76.RUЧитательница 76.RU, которая живет загородом, рассказала, что часто замечает подобное погодное явление | Источник: читатель 76.RU

Читательница 76.RU, которая живет загородом, рассказала, что часто замечает подобное погодное явление

Источник:

читатель 76.RU

Небо окрасилось розовым закатом | Источник: читатель 76.RUНебо окрасилось розовым закатом | Источник: читатель 76.RU

Небо окрасилось розовым закатом

Источник:

читатель 76.RU

По словам экспертов, световые столбы появляются при морозной погоде | Источник: читатель 76.RUПо словам экспертов, световые столбы появляются при морозной погоде | Источник: читатель 76.RU

По словам экспертов, световые столбы появляются при морозной погоде

Источник:

читатель 76.RU

Это явление лучше видно в вечернее время | Источник: читатель 76.RUЭто явление лучше видно в вечернее время | Источник: читатель 76.RU

Это явление лучше видно в вечернее время

Источник:

читатель 76.RU

Еще одно важное условие для появления световых столбов&nbsp;— ясная погода | Источник: читатель 76.RUЕще одно важное условие для появления световых столбов&nbsp;— ясная погода | Источник: читатель 76.RU

Еще одно важное условие для появления световых столбов — ясная погода

Источник:

читатель 76.RU

Напомним, что световые столбы в Ярославской области также были замечены в начале января 2026 года.

О том, когда в регионе морозы пойдут на спад и холода сменятся потеплением, рассказали специалисты центра «Фобос».

А вы замечали когда-нибудь световые столбы?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Световые столбы
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Комментарии
14
Гость
5 февраля, 09:54
это пункты по подписанию контракта с МО так подсвечивают.
Гость
5 февраля, 09:53
Такими штуками подсвечиваются места в игре Обитель Зла, где можно получить лут. А может это и не игра, а реальность.
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Гость
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