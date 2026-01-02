«Что за феномен?»: ярославцы показали фото редкого природного явления

В ярославских соцсетях 1 января опубликовали фото редкого природного явления. На кадрах видны десятки световых столбов, протянувшихся от земли до неба.
«Это что за феномен? Что за столбы? Кто знает?», — спрашивает автор поста.
Надо отметить, что подобные фото появлялись и раньше. Объяснение «феномену» дал астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев. По его словам такое оптическое явление сродни солнечному гало, когда из-за мороза в атмосфере концентрируются ледяные кристаллы — они преломляют солнечный свет, создавая эффект окружности или светового столба около солнечного диска.
В ситуации со множественными столбами света, источники свечения, как правило, искусственные.
— Отражение дают ледяные иголки, которые находятся в атмосфере на высоте в несколько сотен метров. Они подсвечиваются не солнцем, а далекими фонарями. Отражение от ледяных иголочек и формирует такие столбы. Не назвал бы это уникальным, но это редкое и красивое явление, — пояснил ученый.
Напомним, фото такого явления мы публиковали в феврале 2025 года.