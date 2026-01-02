НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

2 м/c,

южн.

 748мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
«Умные решения»
Погода на первые дни января
Кто ездит в Переславль на выходные
Отражена атака БПЛА
Чек-лист важных обследований
График работы ТЦ
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Город «Что за феномен?»: ярославцы показали фото редкого природного явления

«Что за феномен?»: ярославцы показали фото редкого природного явления

Световые столбы протянулись от земли до неба

212
В Ярославской области сфотографировали световые столбы | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославской области сфотографировали световые столбы | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославской области сфотографировали световые столбы

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В ярославских соцсетях 1 января опубликовали фото редкого природного явления. На кадрах видны десятки световых столбов, протянувшихся от земли до неба.

«Это что за феномен? Что за столбы? Кто знает?», — спрашивает автор поста.

Ученый объяснил, что это за явление | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comУченый объяснил, что это за явление | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Ученый объяснил, что это за явление

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Надо отметить, что подобные фото появлялись и раньше. Объяснение «феномену» дал астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев. По его словам такое оптическое явление сродни солнечному гало, когда из-за мороза в атмосфере концентрируются ледяные кристаллы — они преломляют солнечный свет, создавая эффект окружности или светового столба около солнечного диска.

В ситуации со множественными столбами света, источники свечения, как правило, искусственные.

— Отражение дают ледяные иголки, которые находятся в атмосфере на высоте в несколько сотен метров. Они подсвечиваются не солнцем, а далекими фонарями. Отражение от ледяных иголочек и формирует такие столбы. Не назвал бы это уникальным, но это редкое и красивое явление, — пояснил ученый.

Напомним, фото такого явления мы публиковали в феврале 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
Если учитывать современные реалии пропаганды, то это души умерших возносятся на небеса.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем