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Зима «Морозы будут крепчать»: когда холода в Центральной России сменятся потеплением

«Морозы будут крепчать»: когда холода в Центральной России сменятся потеплением

Публикуем прогноз погоды для Ярославской области

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Когда потеплеет в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RUКогда потеплеет в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Когда потеплеет в Ярославской области

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

До конца недели в Центральной России будет морозно. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». Судя по прогнозу, потепления жителям Ярославской области стоит ждать ближе к выходным.

Мощных снегопадов, по словам экспертов, не будет.

«В Центральной России пока существенные осадки маловероятны, а морозы будут крепчать. В Москве утром в четверг уже −25 °С, а днём столбики термометров не поднимутся выше −13…−15 °С. Затем начнётся небольшой снег, и ночью в субботу потеплеет до −10 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 4 февраля −22 °С, небольшой снег. Днем −15 °С, без осадков.

Ночью 5 февраля −16 °С, снегопадов не ожидается. Днем −15 °С, без осадков.

Ночью 6 февраля похолодает до −19 °С, снегопадов, вновь, не будет. Днем −17 °С, к вечеру небольшие осадки.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 7 февраля температура опустится до -18 °С, небольшой снег. Днем -11 °С, осадки сохранятся.

Ночью 8 февраля -19 °С, облачно, небольшой кратковременный снег. Днем -11 °С, без осадков.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
68
Гость
4 февраля, 18:48
Влажность высокая, поэтому ощущается холоднее, чем на градуснике
Гость
4 февраля, 15:50
Сегодня утром-32 Черная заводь, Некрасовский район, т.ч около 20- тепло.
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Гость
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