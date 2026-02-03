«Морозы будут крепчать»: когда холода в Центральной России сменятся потеплением

Когда потеплеет в Ярославской области Источник: Артем Бауман / 76.RU

До конца недели в Центральной России будет морозно. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». Судя по прогнозу, потепления жителям Ярославской области стоит ждать ближе к выходным.

Мощных снегопадов, по словам экспертов, не будет.

«В Центральной России пока существенные осадки маловероятны, а морозы будут крепчать. В Москве утром в четверг уже −25 °С, а днём столбики термометров не поднимутся выше −13…−15 °С. Затем начнётся небольшой снег, и ночью в субботу потеплеет до −10 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 4 февраля −22 °С, небольшой снег. Днем −15 °С, без осадков.

Ночью 5 февраля −16 °С, снегопадов не ожидается. Днем −15 °С, без осадков.

Ночью 6 февраля похолодает до −19 °С, снегопадов, вновь, не будет. Днем −17 °С, к вечеру небольшие осадки.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 7 февраля температура опустится до -18 °С, небольшой снег. Днем -11 °С, осадки сохранятся.