«Можно назвать переездом цирка шапито»: ярославец открыл свое зоотакси. Как устроено его дело

Алексей рассказал, как начал оказывать услуги для владельцев пушистиков Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Алексей Кочигин из Ярославля — 55-летний зоотаксист. Он начал оказывать необычную услугу по перевозке животных два года назад. За это время в его минивэне побывали десятки кошек, собак и других домашних питомцев. Однажды даже пришлось вести целую «семью» пушистиков.

«Это был переезд из Ярославля в Рыбинск. Его реально можно назвать переездом цирка шапито. Там были и попугаи, и морские свинки, и собака, кошка, рыбки», — рассказал зоотаксист.

В другой раз Алексей перевозил сразу восемь собак. Он рассказал, что в основном к нему обращаются за помощью, чтобы отвезти питомцев в клинику. Или заводчики отправляют щенков в новые семьи. Зачастую, в другие города. Благодаря заказам Алексей смог побывать в новых для себя местах.

О том, как устроено его дело по перевозке животных, и с чем зоотаксист сталкивается каждый день — смотрите в видео выше .