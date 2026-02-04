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«Можно назвать переездом цирка шапито»: ярославец открыл свое зоотакси. Как устроено его дело

Алексей Кочигин рассказал, почему решил заняться перевозкой животных

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Алексей рассказал, как начал оказывать услуги для владельцев пушистиков

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Алексей Кочигин из Ярославля — 55-летний зоотаксист. Он начал оказывать необычную услугу по перевозке животных два года назад. За это время в его минивэне побывали десятки кошек, собак и других домашних питомцев. Однажды даже пришлось вести целую «семью» пушистиков.

«Это был переезд из Ярославля в Рыбинск. Его реально можно назвать переездом цирка шапито. Там были и попугаи, и морские свинки, и собака, кошка, рыбки», — рассказал зоотаксист.

В другой раз Алексей перевозил сразу восемь собак. Он рассказал, что в основном к нему обращаются за помощью, чтобы отвезти питомцев в клинику. Или заводчики отправляют щенков в новые семьи. Зачастую, в другие города. Благодаря заказам Алексей смог побывать в новых для себя местах.

О том, как устроено его дело по перевозке животных, и с чем зоотаксист сталкивается каждый день — смотрите в видео выше.

А в этом тексте мы подробно рассказывали об изнанке необычного бизнеса.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Таксист Животное Перевозка Бизнес
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Комментарии
3
Гость
5 февраля, 15:16
уже которая посчету статья о нем? Видать дела плохо идут, нужна реклама.
Гость
4 февраля, 22:26
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Гость
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