«Ощущение, что я у собачки частный водитель»: зоотаксист из Ярославля раскрыл изнанку необычного бизнеса

Алексей Кочигин из Ярославля — таксист с самыми необычными пассажирами. 55-летний предприниматель два года назад открыл бизнес по перевозке животных. Он доставляет пушистиков в клиники, на дачи и даже возит в другие регионы, чтобы отдать новым семьям.

О том, как предприниматель пришел к идее необычных перевозок, востребованы ли его услуги и с чем приходится сталкиваться во время работы, Алексей откровенно рассказал в беседе с 76.RU.

«Нужно было кошечку в Нерехту отвезти»

Идея бизнеса пришла к Алексею в 2023 году. Тогда к нему за помощью обратились соседи — им нужно было перевезти собаку.

«У меня на тот момент было четыре собаки. Как говорится, опыт есть, я это сделал, им это понравилось. И закрутилась-завертелась такая идея. Начал возить», — рассказал Алексей.

Предприниматель разместил свое первое объявление. Через 10 дней после публикации поступил первый заказ.

«Нужно было перевезти кошечку из Ярославля в Нерехту. Всё удачно получилось. Потом понял, что нужно как-то развиваться, завел страничку во " Вконтакте " . Люди стали присоединяться. И я стал искать [клиентов] в разных грумерских, клиниках, всех приглашать в свою группу. Люди откликнулись», — рассказал Алексей.

Идея перевозки животных пришла Алексею случайно Источник: Артем Бауман / 76.RU

Со временем стало работать сарафанное радио. Клиентов стало больше. В основном, по словам Алексея, услуги пользуются спросом у владельцев крупных собак и тех, у кого в семье несколько животных.

«Потому что городским такси не всегда получается перевезти. Ну и много постоянных клиентов с кошками», — рассказал Алексей.

Алексей рассказал, почему решил оказывать необычную услугу Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Алексей привык к пассажирам разных пород и размеров Источник: ЗООТакси Ярославль — для домашних животных / Vk.com

«Где-то приходится погулять, где-то попоить»

Кошки в машине Алексея ездят без перевозки — они просто могут занять заднее кресло. А собаки, особенно крупные, чаще ездят в оборудованном багажнике минивэна. Его поверхность предприниматель застелил линолеумом, для каждой собаки меняется картонная подстилка. В запасе есть вода и одноразовые миски.

«Очень часто люди заказывают перевозку без сопровождения, а бывают поездки из Ярославля в Москву, в Нижний Новгород и другие ближайшие области. Приходится где-то погулять с питомцем самому, где-то попоить его», — рассказал Алексей.

Картонка в багажнике меняется после каждой собаки Источник: Артем Бауман / 76.RU

Обязательное условие — наличие у питомца ошейника. С его помощью Алексей фиксирует собак в багажнике импровизированными «ремнями безопасности».

«Во-первых, это и для собаки хорошо — она не ударится в случае резкого маневра на дороге. А во-вторых, это минимизирует возможность того, что собака перелезет в салон. А другого нам не нужно — ни клеток, ни намордников», — рассказал Алексей.

Багажник автомобиля укрыт линолеумом и оборудован специальными ремнями Источник: Артем Бауман / 76.RU

На легковой машине, по словам предпринимателя, возить животных было бы сложно. Четырехлапым пассажирам требуется много места и комфортные условия.

«На мягком сиденье не совсем правильно перевозить питомца, так как оно неустойчивое и травмоопасное и по отношению к водителю, и по отношению к животному. В основном в клинику же едут питомцы с некими проблемами. Они не всегда уверенно стоят на лапках. И соответственно, когда поверхность твердая и пристегнут ремень безопасности, я считаю, что это более правильно», — рассказал Алексей.

Алексей часто делает фото со своими милыми пассажирами Источник: ЗООТакси Ярославль — для домашних животных / Vk.com

По словам Алексея, в соседние области чаще приходится возить щенков от заводчиков, которых они отправляют новым семьям. По городу и из местных деревень животным обычно требуется перевозка в ветклинику.

«Некоторым не хочется убирать шерсть»

Алексей уверен, что услуга «зоотакси» пользуется спросом, поскольку порой владельцам животных сложно найти вариант для перевозки питомца. Не все водители соглашаются пустить в салон кошку или собаку. К тому же у таксиста может быть аллергия.

«Некоторым, возможно, не хочется убирать шерсть после собаки или кошки. А так как я сам собачник — к таким вещам отношусь нормально. И аллергии у меня тоже нет», — посмеялся Алексей.

Крупные собаки не пугают Алексея Источник: ЗООТакси Ярославль — для домашних животных / Vk.com

Среди необычных поездок Алексея — перевозка одновременно восьми собак.

«И переезд из Ярославля в Рыбинск. Его реально можно назвать переездом цирка шапито. Там были и попугаи, и морские свинки, и собака, кошка, рыбки. Вроде еще какая-то живность была, но уже не помню», — рассказал Алексей.

Щенков чаще всего нужно отвозить в новые семьи Источник: ЗООТакси Ярославль — для домашних животных / Vk.com

Предприниматель признаётся — клиентов помнит в основном по кличкам животных.

«Действительно, есть клиенты, которые заказывают перевозки практически каждую неделю. Бывает, я и с владельцами-то не езжу», — рассказал Алексей.

Порой ощущение, что я у собачки просто частный водитель. Алексей Кочигин зоотаксист

На вопрос о любимых пассажирах Алексей отвечает с улыбкой.

«Каждый клиент — мой любимый пассажир. Но так как у меня самого акита-ину, мне больше симпатичны собаки такого плана. Акиты, самоеды, хаски. Всё, что поближе, как у меня».

Пассажиры по-своему выражают благодарность Алексею Источник: ЗООТакси Ярославль — для домашних животных / Vk.com

С сентября 2023 года Алексей совершил почти две тысячи поездок. По словам Алексея, судя по опубликованным в Сети объявлениям, он не единственный зоотаксист в городе. Но конкуренции предприниматель не боится — говорит, мол, всем работы хватит.

Цены на перевозку животных, судя по прайсу, опубликованному в группе Алексея, выше, чем в стандартном такси для людей. Например, поездка по Ярославлю стоит от 900 рублей. 1200 за час поездки по городу и 1800 —за полтора часа. За перевозку без сопровождения добавляется 20% от стоимости услуги. Также можно заказать дополнительные услуги за отдельную оплату. Например, сдать или принять питомца в клинике без посещения врача будет стоить 500 рублей. По отдельной системе рассчитываются пригородные и междугородние поездки.

По словам Алексея, за пределы города он выезжает в среднем раз в неделю. В основном заказывают перевозки по городу. Тем не менее собственное дело помогло ему открыть для себя новые места.

«Раньше никогда не был в Нижнем Новгороде, в Судогде, да и в других ближних областях. Благодаря тому, что пришлось везти туда питомцев, что-то где-то увидел, рассмотрел. Достаточно красивая наша страна», — рассказал Алексей.

Предприниматель любит свое дело Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Мне приятнее везти кошечку или собачку»

Животные — единственные пассажиры Алексея. На вопрос о том, почему он не таксует как другие водители, предприниматель отвечает шутливо.

«Есть пословица: чем больше узнаю я людей, тем больше нравятся мне собаки. Конечно, это шутка. Повторюсь: я люблю животных, собак. Мне как-то приятнее перевезти собачку или кошечку, нежели человека. К тому же, действительно, конечно, владельцам питомцев достаточно сложно передвигаться по городу и в клиники, и к грумеру. Да и, как я уже говорил, у кого несколько питомцев — это вообще проблематично уехать на такси. Сфера свободная, можно оказывать эту услугу. Вроде как людям нравится. Работаем», — рассказал Алексей.

У Алексея есть четыре собаки Источник: Артем Бауман / 76.RU

Да и в целом, говорит Алексей, такая работа заставляет его радоваться и чувствовать, что предприниматель приносит окружающим пользу.