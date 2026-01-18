«Ощущение, что я у собачки частный водитель»: зоотаксист из Ярославля раскрыл изнанку необычного бизнеса

Алексей Кочигин из Ярославля — таксист с самыми необычными пассажирами. 55-летний предприниматель два года назад открыл бизнес по перевозке животных. Он доставляет пушистиков в клиники, на дачи и даже возит в другие регионы, чтобы отдать новым семьям.
О том, как предприниматель пришел к идее необычных перевозок, востребованы ли его услуги и с чем приходится сталкиваться во время работы, Алексей откровенно рассказал в беседе с 76.RU.
«Нужно было кошечку в Нерехту отвезти»
Идея бизнеса пришла к Алексею в 2023 году. Тогда к нему за помощью обратились соседи — им нужно было перевезти собаку.
«У меня на тот момент было четыре собаки. Как говорится, опыт есть, я это сделал, им это понравилось. И закрутилась-завертелась такая идея. Начал возить», — рассказал Алексей.
Предприниматель разместил свое первое объявление. Через 10 дней после публикации поступил первый заказ.
«Нужно было перевезти кошечку из Ярославля в Нерехту. Всё удачно получилось. Потом понял, что нужно как-то развиваться, завел страничку во
Со временем стало работать сарафанное радио. Клиентов стало больше. В основном, по словам Алексея, услуги пользуются спросом у владельцев крупных собак и тех, у кого в семье несколько животных.
«Потому что городским такси не всегда получается перевезти. Ну и много постоянных клиентов с кошками», — рассказал Алексей.
«Где-то приходится погулять, где-то попоить»
Кошки в машине Алексея ездят без перевозки — они просто могут занять заднее кресло. А собаки, особенно крупные, чаще ездят в оборудованном багажнике минивэна. Его поверхность предприниматель застелил линолеумом, для каждой собаки меняется картонная подстилка. В запасе есть вода и одноразовые миски.
«Очень часто люди заказывают перевозку без сопровождения, а бывают поездки из Ярославля в Москву, в Нижний Новгород и другие ближайшие области. Приходится где-то погулять с питомцем самому, где-то попоить его», — рассказал Алексей.
Обязательное условие — наличие у питомца ошейника. С его помощью Алексей фиксирует собак в багажнике импровизированными «ремнями безопасности».
«Во-первых, это и для собаки хорошо — она не ударится в случае резкого маневра на дороге. А во-вторых, это минимизирует возможность того, что собака перелезет в салон. А другого нам не нужно — ни клеток, ни намордников», — рассказал Алексей.
На легковой машине, по словам предпринимателя, возить животных было бы сложно. Четырехлапым пассажирам требуется много места и комфортные условия.
«На мягком сиденье не совсем правильно перевозить питомца, так как оно неустойчивое и травмоопасное и по отношению к водителю, и по отношению к животному. В основном в клинику же едут питомцы с некими проблемами. Они не всегда уверенно стоят на лапках. И соответственно, когда поверхность твердая и пристегнут ремень безопасности, я считаю, что это более правильно», — рассказал Алексей.
По словам Алексея, в соседние области чаще приходится возить щенков от заводчиков, которых они отправляют новым семьям. По городу и из местных деревень животным обычно требуется перевозка в ветклинику.
«Некоторым не хочется убирать шерсть»
Алексей уверен, что услуга «зоотакси» пользуется спросом, поскольку порой владельцам животных сложно найти вариант для перевозки питомца. Не все водители соглашаются пустить в салон кошку или собаку. К тому же у таксиста может быть аллергия.
«Некоторым, возможно, не хочется убирать шерсть после собаки или кошки. А так как я сам собачник — к таким вещам отношусь нормально. И аллергии у меня тоже нет», — посмеялся Алексей.
Среди необычных поездок Алексея — перевозка одновременно восьми собак.
«И переезд из Ярославля в Рыбинск. Его реально можно назвать переездом цирка шапито. Там были и попугаи, и морские свинки, и собака, кошка, рыбки. Вроде еще какая-то живность была, но уже не помню», — рассказал Алексей.
Предприниматель признаётся — клиентов помнит в основном по кличкам животных.
«Действительно, есть клиенты, которые заказывают перевозки практически каждую неделю. Бывает, я и с владельцами-то не езжу», — рассказал Алексей.
Порой ощущение, что я у собачки просто частный водитель.
На вопрос о любимых пассажирах Алексей отвечает с улыбкой.
«Каждый клиент — мой любимый пассажир. Но так как у меня самого акита-ину, мне больше симпатичны собаки такого плана. Акиты, самоеды, хаски. Всё, что поближе, как у меня».
С сентября 2023 года Алексей совершил почти две тысячи поездок. По словам Алексея, судя по опубликованным в Сети объявлениям, он не единственный зоотаксист в городе. Но конкуренции предприниматель не боится — говорит, мол, всем работы хватит.
Цены на перевозку животных, судя по прайсу, опубликованному в группе Алексея, выше, чем в стандартном такси для людей. Например, поездка по Ярославлю стоит от 900 рублей. 1200 за час поездки по городу и 1800 —за полтора часа. За перевозку без сопровождения добавляется 20% от стоимости услуги. Также можно заказать дополнительные услуги за отдельную оплату. Например, сдать или принять питомца в клинике без посещения врача будет стоить 500 рублей. По отдельной системе рассчитываются пригородные и междугородние поездки.
По словам Алексея, за пределы города он выезжает в среднем раз в неделю. В основном заказывают перевозки по городу. Тем не менее собственное дело помогло ему открыть для себя новые места.
«Раньше никогда не был в Нижнем Новгороде, в Судогде, да и в других ближних областях. Благодаря тому, что пришлось везти туда питомцев, что-то где-то увидел, рассмотрел. Достаточно красивая наша страна», — рассказал Алексей.
«Мне приятнее везти кошечку или собачку»
Животные — единственные пассажиры Алексея. На вопрос о том, почему он не таксует как другие водители, предприниматель отвечает шутливо.
«Есть пословица: чем больше узнаю я людей, тем больше нравятся мне собаки. Конечно, это шутка. Повторюсь: я люблю животных, собак. Мне как-то приятнее перевезти собачку или кошечку, нежели человека. К тому же, действительно, конечно, владельцам питомцев достаточно сложно передвигаться по городу и в клиники, и к грумеру. Да и, как я уже говорил, у кого несколько питомцев — это вообще проблематично уехать на такси. Сфера свободная, можно оказывать эту услугу. Вроде как людям нравится. Работаем», — рассказал Алексей.
Да и в целом, говорит Алексей, такая работа заставляет его радоваться и чувствовать, что предприниматель приносит окружающим пользу.
«Позитив здесь во всём. Для клиента — потому что это его любимый питомец. Для меня — потому что я собачник. Мне каждый раз интересно знакомиться с новыми клиентами. Пока расспросишь, как зовут питомца, пока познакомишься. Где-то какой-то совет дашь, пока едем в клинику или куда они заказали. Мне это нравится».