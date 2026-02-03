В центре Ярославля продают помещения в историческом здании: что будет с магазинами в доме

Ярославские власти хотят расширить план приватизации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле готовят к продаже государственное и муниципальное имущество. В план приватизации на 2026–2028 годы включили помещения в объекте культурного наследия на улице Ушинского, 30. Об этом сообщили в мэрии 27 января.

На торги выставили «Дом, в котором жил Ушинский Константин Дмитриевич в 1846–1849 гг.», а именно помещение на первом этаже здания. Начальная цена объекта площадью 37,3 квадратного метра — 6 909 600 рублей.

В мэрии Ярославля редакции 76.RU уточнили, что продаваемое помещение на первом этаже занимает один арендодатель. Предприниматель продолжит работать, только права и обязанности будет контролировать уже новый собственник площадей.

Константин Ушинский — педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. В 1846 году, спустя два года после окончания юридического факультета Московского университета, стал преподавателем Ярославского юридического лицея.

В мэрии выставили на продажу помещения в доме, где жил Ушинский Источник: Артем Бауман / 76.RU

На фасаде постройки красуется табличка о знаменитом жильце Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды», — рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом будущий владелец здания должен будет сохранить его первоначальный вид. Это одно из требований к содержанию и использованию объектов культурного наследия. Контролировать работы будет комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Согласно сайтам объявлений, на втором этаже здания, который аукцион не затронет, располагаются жилые квартиры. Их сдают в аренду посуточно. Стоимость размещения в однокомнатной квартире в историческом здании — от 3100 до 3500 рублей за сутки.