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Город В центре Ярославля продают помещения в историческом здании: что будет с магазинами в доме

В центре Ярославля продают помещения в историческом здании: что будет с магазинами в доме

Приватизация объекта уже началась

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Ярославские власти хотят расширить план приватизации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские власти хотят расширить план приватизации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти хотят расширить план приватизации

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле готовят к продаже государственное и муниципальное имущество. В план приватизации на 2026–2028 годы включили помещения в объекте культурного наследия на улице Ушинского, 30. Об этом сообщили в мэрии 27 января.

На торги выставили «Дом, в котором жил Ушинский Константин Дмитриевич в 1846–1849 гг.», а именно помещение на первом этаже здания. Начальная цена объекта площадью 37,3 квадратного метра — 6 909 600 рублей.

В мэрии Ярославля редакции 76.RU уточнили, что продаваемое помещение на первом этаже занимает один арендодатель. Предприниматель продолжит работать, только права и обязанности будет контролировать уже новый собственник площадей.

Константин Ушинский — педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. В 1846 году, спустя два года после окончания юридического факультета Московского университета, стал преподавателем Ярославского юридического лицея.

В мэрии выставили на продажу помещения в доме, где жил Ушинский | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ мэрии выставили на продажу помещения в доме, где жил Ушинский | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В мэрии выставили на продажу помещения в доме, где жил Ушинский

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На фасаде постройки красуется табличка о знаменитом жильце | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа фасаде постройки красуется табличка о знаменитом жильце | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На фасаде постройки красуется табличка о знаменитом жильце

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

«Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды», — рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом будущий владелец здания должен будет сохранить его первоначальный вид. Это одно из требований к содержанию и использованию объектов культурного наследия. Контролировать работы будет комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Согласно сайтам объявлений, на втором этаже здания, который аукцион не затронет, располагаются жилые квартиры. Их сдают в аренду посуточно. Стоимость размещения в однокомнатной квартире в историческом здании — от 3100 до 3500 рублей за сутки.

Ранее мы сообщали, что на продажу выставили пять исторических зданий, признанных объектами культурного наследия. По информации мэрии, список планируют расширить в феврале и мае. Мэр города Артем Молчанов объяснил необходимость найти инвесторов, которые будут заниматься объектами культурного наследия, тем, что сейчас здания находятся в неудовлетворительном состоянии.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Приватизация Историческое здание Продажа
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Комментарии
15
Гость
4 февраля, 12:28
Ушинский там не жил, это байка и это доказано
Гость
3 февраля, 20:27
А ведь там раньше были жилые помещения, квартиры,повидимому их перевели незаконно в нежилые,без согласия жильцов,живущих на верхнем этаже.
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Гость
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