Фортепиано на крыльце и замок с башней: чем может удивить поселок в 15 минутах от Ярославля

Исследуем зимние локации Источник: Артем Бауман / 76.RU

Что делать, если появляется желание сбежать от городской суеты и отдохнуть душой? Можно выехать на природу с палаткой, отправиться на рыбалку или решить вопрос радикально и переехать жить в частный дом.

Мы решили посмотреть, как люди обустраивают свой уединенный быт в коттеджном поселке Любашино. Он расположен всего в 12 километрах от Ярославля. Поселок газифицирован, дороги расчищены, есть остановка общественного транспорта, но для удобства всё-таки необходим личный автомобиль.

Бродим по улочкам поселка в новом выпуске рубрики «Это вам не квартира».

Сам дом относительно небольшой, зато на участке есть баня Источник: Артем Бауман / 76.RU

Только представьте, какое уютное пространство можно обустроить на мансарде Источник: Артем Бауман / 76.RU

Есть и варианты с акцентами Источник: Артем Бауман / 76.RU

Коттедж скоро будет готов Источник: Артем Бауман / 76.RU

Внешняя отделка закончена, но внутри работы идут полным ходом Источник: Артем Бауман / 76.RU

Такая архитектура дома знакома каждому Источник: Артем Бауман / 76.RU

А этот дом выставлен на продажу, его можно найти на сайте объявлений Источник: Артем Бауман / 76.RU

Чтобы завершить строительство, нужно будет вложить много денег и сил Источник: Avito.ru

Застройка участков продолжается по всему поселку, повсюду установлены предупреждающие знаки Источник: Артем Бауман / 76.RU

Панорамные окна создают эффект «прозрачных стен», делая пространство больше и уютнее Источник: Артем Бауман / 76.RU

Следов на снегу нет, видимо, строительство дома приостановлено Источник: Артем Бауман / 76.RU

Мангалом во дворе здесь никого не удивить, а вот фортепиано на крыльце оставляет вопросы Источник: Артем Бауман / 76.RU

Необычное сочетание различных вариантов окон Источник: Артем Бауман / 76.RU

Все дома в поселке имеют уникальный дизайн и не похожи друг на друга Источник: Артем Бауман / 76.RU