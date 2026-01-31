НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Город Это вам не квартира Фоторепортаж Фортепиано на крыльце и замок с башней: чем может удивить поселок в 15 минутах от Ярославля

Фортепиано на крыльце и замок с башней: чем может удивить поселок в 15 минутах от Ярославля

Публикуем новый выпуск рубрики «Это вам не квартира»

149
Исследуем зимние локации | Источник: Артем Бауман / 76.RUИсследуем зимние локации | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Исследуем зимние локации

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Что делать, если появляется желание сбежать от городской суеты и отдохнуть душой? Можно выехать на природу с палаткой, отправиться на рыбалку или решить вопрос радикально и переехать жить в частный дом.

Мы решили посмотреть, как люди обустраивают свой уединенный быт в коттеджном поселке Любашино. Он расположен всего в 12 километрах от Ярославля. Поселок газифицирован, дороги расчищены, есть остановка общественного транспорта, но для удобства всё-таки необходим личный автомобиль.

Бродим по улочкам поселка в новом выпуске рубрики «Это вам не квартира».

Сам дом относительно небольшой, зато на участке есть баня | Источник: Артем Бауман / 76.RUСам дом относительно небольшой, зато на участке есть баня | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сам дом относительно небольшой, зато на участке есть баня

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Только представьте, какое уютное пространство можно обустроить на мансарде | Источник: Артем Бауман / 76.RUТолько представьте, какое уютное пространство можно обустроить на мансарде | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Только представьте, какое уютное пространство можно обустроить на мансарде

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Есть и варианты с акцентами | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕсть и варианты с акцентами | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Есть и варианты с акцентами

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Коттедж скоро будет готов | Источник: Артем Бауман / 76.RUКоттедж скоро будет готов | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Коттедж скоро будет готов

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Внешняя отделка закончена, но внутри работы идут полным ходом | Источник: Артем Бауман / 76.RUВнешняя отделка закончена, но внутри работы идут полным ходом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Внешняя отделка закончена, но внутри работы идут полным ходом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Такая архитектура дома знакома каждому | Источник: Артем Бауман / 76.RUТакая архитектура дома знакома каждому | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Такая архитектура дома знакома каждому

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

А этот дом выставлен на продажу, его можно найти на сайте объявлений | Источник: Артем Бауман / 76.RUА этот дом выставлен на продажу, его можно найти на сайте объявлений | Источник: Артем Бауман / 76.RU

А этот дом выставлен на продажу, его можно найти на сайте объявлений

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Чтобы завершить строительство, нужно будет вложить много денег и сил | Источник: Avito.ruЧтобы завершить строительство, нужно будет вложить много денег и сил | Источник: Avito.ru

Чтобы завершить строительство, нужно будет вложить много денег и сил

Источник:

Avito.ru

Застройка участков продолжается по всему поселку, повсюду установлены предупреждающие знаки | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗастройка участков продолжается по всему поселку, повсюду установлены предупреждающие знаки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Застройка участков продолжается по всему поселку, повсюду установлены предупреждающие знаки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Панорамные окна создают эффект «прозрачных стен», делая пространство больше и уютнее | Источник: Артем Бауман / 76.RUПанорамные окна создают эффект «прозрачных стен», делая пространство больше и уютнее | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Панорамные окна создают эффект «прозрачных стен», делая пространство больше и уютнее

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Следов на снегу нет, видимо, строительство дома приостановлено | Источник: Артем Бауман / 76.RUСледов на снегу нет, видимо, строительство дома приостановлено | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Следов на снегу нет, видимо, строительство дома приостановлено

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Мангалом во дворе здесь никого не удивить, а вот фортепиано на крыльце оставляет вопросы | Источник: Артем Бауман / 76.RUМангалом во дворе здесь никого не удивить, а вот фортепиано на крыльце оставляет вопросы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Мангалом во дворе здесь никого не удивить, а вот фортепиано на крыльце оставляет вопросы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Необычное сочетание различных вариантов окон | Источник: Артем Бауман / 76.RUНеобычное сочетание различных вариантов окон | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Необычное сочетание различных вариантов окон

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Все дома в поселке имеют уникальный дизайн и не похожи друг на друга | Источник: Артем Бауман / 76.RUВсе дома в поселке имеют уникальный дизайн и не похожи друг на друга | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Все дома в поселке имеют уникальный дизайн и не похожи друг на друга

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ранее мы показывали роскошные дома на берегу Волги в Ярославле. Там замки с башнями соседствуют со стильными коттеджами. А также публиковали кадры из тихого уголка столицы Золотого кольца, где собраны разные архитектурные стили.

Рекомендуем