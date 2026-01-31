Фортепиано на крыльце и замок с башней: чем может удивить поселок в 15 минутах от Ярославля

Что делать, если появляется желание сбежать от городской суеты и отдохнуть душой? Можно выехать на природу с палаткой, отправиться на рыбалку или решить вопрос радикально и переехать жить в частный дом.
Мы решили посмотреть, как люди обустраивают свой уединенный быт в коттеджном поселке Любашино. Он расположен всего в 12 километрах от Ярославля. Поселок газифицирован, дороги расчищены, есть остановка общественного транспорта, но для удобства всё-таки необходим личный автомобиль.
Ранее мы показывали роскошные дома на берегу Волги в Ярославле. Там замки с башнями соседствуют со стильными коттеджами. А также публиковали кадры из тихого уголка столицы Золотого кольца, где собраны разные архитектурные стили.