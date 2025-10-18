НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Недвижимость Это вам не квартира Фоторепортаж Замки с башнями и стильные коттеджи: показываем роскошные дома в деревне под Ярославлем

Замки с башнями и стильные коттеджи: показываем роскошные дома в деревне под Ярославлем

Новый выпуск рубрики «Это вам не квартира»

708
Показываем роскошные дома жителей Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем роскошные дома жителей Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем роскошные дома жителей Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Иметь частный дом в Ярославле — довольно популярное решение. В каждом районе, не только на окраине, есть частные секторы: на берегу Волги в Тверицах, вдоль крупного проспекта Фрунзе, так же коттеджи возводят и посреди Заволжского района на проспекте Авиаторов.

В нашей рубрике «Это вам не квартира» мы показываем интересные частные дома в черте Ярославля и за его пределами. В новом выпуске фотограф 76.RU заснял привлекательные коттеджи в деревне Кузнечиха.

Среди них есть как современные минималистичные дома, так и подобия замков с башнями. В Кузнечихе многоэтажек значительно меньше, чем коттеджей. На сайтах с объявлениями есть несколько частных домов, которые продаются — их цена варьируется от 6,2 миллиона до 9,9 миллиона рублей.

Деревянный и ассиметричный дом выглядит интересно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДеревянный и ассиметричный дом выглядит интересно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревянный и ассиметричный дом выглядит интересно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Немного средневековой атмосферы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНемного средневековой атмосферы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Немного средневековой атмосферы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот дом более современный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот дом более современный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот дом более современный

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как необычно расположены окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак необычно расположены окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как необычно расположены окна

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многоуровневый домик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногоуровневый домик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многоуровневый домик

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома скрыты за деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые дома скрыты за деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома скрыты за деревьями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за кустов видно лишь верхний этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за кустов видно лишь верхний этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за кустов видно лишь верхний этаж

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот это крыша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот это крыша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот это крыша

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой роскошный особняк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой роскошный особняк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой роскошный особняк

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Темный кирпич выглядит стильно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТемный кирпич выглядит стильно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Темный кирпич выглядит стильно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном здесь кирпичные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном здесь кирпичные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном здесь кирпичные дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Комментарии
14
281947982
9 минут
Никакой роскоши не увидела, самые обычные дома. А вот рекламы завал.
Гость
1 час
Есть много плюсов и много минусов проживания в частном доме
Читать все комментарии
