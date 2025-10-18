Замки с башнями и стильные коттеджи: показываем роскошные дома в деревне под Ярославлем

Показываем роскошные дома жителей Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иметь частный дом в Ярославле — довольно популярное решение. В каждом районе, не только на окраине, есть частные секторы: на берегу Волги в Тверицах, вдоль крупного проспекта Фрунзе, так же коттеджи возводят и посреди Заволжского района на проспекте Авиаторов.

В нашей рубрике «Это вам не квартира» мы показываем интересные частные дома в черте Ярославля и за его пределами. В новом выпуске фотограф 76.RU заснял привлекательные коттеджи в деревне Кузнечиха.

Среди них есть как современные минималистичные дома, так и подобия замков с башнями. В Кузнечихе многоэтажек значительно меньше, чем коттеджей. На сайтах с объявлениями есть несколько частных домов, которые продаются — их цена варьируется от 6,2 миллиона до 9,9 миллиона рублей.

Деревянный и ассиметричный дом выглядит интересно

Немного средневековой атмосферы

Этот дом более современный

Как необычно расположены окна

Многоуровневый домик

Некоторые дома скрыты за деревьями

Из-за кустов видно лишь верхний этаж

Вот это крыша

Какой роскошный особняк

Темный кирпич выглядит стильно