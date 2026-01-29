НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

4 м/c,

с-в.

 750мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 76,27
EUR 91,30
Свалки во дворах
ПСБ: главные события года
Летучая в Бразилии
Коммунальное ЧП в области
Где отдохнуть зимой по-русски
Поиск новых перевозчиков
Девушка выпала с балкона
Получили платежки во взорвавшийся дом
Нападение в магазине
Город В Ярославле выделили землю для строительства частного садика или школы

В Ярославле выделили землю для строительства частного садика или школы

Где должно появиться новое учреждение

350
В Красноперекопском районе Ярославля выделили площадку под детское учреждение | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Красноперекопском районе Ярославля выделили площадку под детское учреждение | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Красноперекопском районе Ярославля выделили площадку под детское учреждение

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле на торги выставили право аренды земли для строительства частного образовательного учреждения. Площадка находится между улицами Наумова, Фабричной и Большой Павловской в Красноперекопском районе. Площадь участка — 3487 квадратных метров.

«Разрешенное использование земельного участка — „дошкольное, начальное и среднее общее образование“», — говорится в извещении о проведении аукциона.

При этом отмечается, что на площадке можно строить также спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом, размещать организации дополнительного образования, образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Предельное количество этажей — 2-4.

Публичная кадастровая карта / Росреестр | Источник: Участок под застройку выделен фиолетовым цветомПубличная кадастровая карта / Росреестр | Источник: Участок под застройку выделен фиолетовым цветом

Публичная кадастровая карта / Росреестр

Источник:

Участок под застройку выделен фиолетовым цветом

В документе оговаривается, что на земельном участке расположены самовольно размещенные забор, деревянное строение с навесом, строительный вагончик, строительный навес. Их новому арендатору придется снести за свой счет или с привлечением средств других лиц. Сделать это нужно в течение года после подписания договора аренды.

Начальная цена за право аренды установлена в размере ежегодной арендной платы – 899,3 тысячи рублей. Срок аренды — 78 месяцев (то есть 6,5 лет).

Аукцион назначен на 11 февраля.

Напомним, в Ярославле недалеко от Волги выделили землю под строительство многоэтажного жилья.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Детский сад Школа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
29 минут
Сословная классовая империя - ханство
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем