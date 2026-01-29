В Ярославле выделили землю для строительства частного садика или школы

В Красноперекопском районе Ярославля выделили площадку под детское учреждение Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле на торги выставили право аренды земли для строительства частного образовательного учреждения. Площадка находится между улицами Наумова, Фабричной и Большой Павловской в Красноперекопском районе. Площадь участка — 3487 квадратных метров.

«Разрешенное использование земельного участка — „дошкольное, начальное и среднее общее образование“», — говорится в извещении о проведении аукциона.

При этом отмечается, что на площадке можно строить также спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом, размещать организации дополнительного образования, образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Предельное количество этажей — 2-4.

Публичная кадастровая карта / Росреестр Источник: Участок под застройку выделен фиолетовым цветом

В документе оговаривается, что на земельном участке расположены самовольно размещенные забор, деревянное строение с навесом, строительный вагончик, строительный навес. Их новому арендатору придется снести за свой счет или с привлечением средств других лиц. Сделать это нужно в течение года после подписания договора аренды.

Начальная цена за право аренды установлена в размере ежегодной арендной платы – 899,3 тысячи рублей. Срок аренды — 78 месяцев (то есть 6,5 лет).

Аукцион назначен на 11 февраля.