В Ярославле выделили землю недалеко от Волги для строительства многоэтажек

В Ярославле выделили землю недалеко от Волги для строительства многоэтажек

Где может появиться новое жилье

В Ярославле могут построить новое жилье недалеко от Волги | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле могут построить новое жилье недалеко от Волги

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Власти Ярославля объявили торги за право аренды земли под многоэтажную застройку на улице Попова, 12. Участок находится недалеко от пересечения с Тормозным шоссе. По прямой от него примерно 500 метров до берега Волги.

Площадь земли — 4057 кв. м.

«Разрешенное использование земельного участка — „многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)“, — говорится в извещении о проведении аукциона.

В документах оговаривается, что в этой зоне допустимо строительство зданий высотой до девяти этажей.

Участок под застройку выделен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок под застройку выделен фиолетовым цветом

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

Власти уточнили, что на площадке расположены зеленые насаждения. Их при проектировании жилья рекомендовано сохранить в максимальном объеме.

Срок аренды, на который город предоставит землю в аренду под застройку, — 88 месяцев (это чуть более семи лет).

Аукцион назначен на 11 февраля. Начальная цена лота — 7,69 млн. рублей (это размер ежегодной арендной платы).

Напомним, мы писали, что в центре Ярославля построят многоэтажку с зонами отдыха на крыше. Она появится на улице Некрасова. На кровле дома разместят детскую и спортивную площадки.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
