В Ярославле выделили землю недалеко от Волги для строительства многоэтажек

Власти Ярославля объявили торги за право аренды земли под многоэтажную застройку на улице Попова, 12. Участок находится недалеко от пересечения с Тормозным шоссе. По прямой от него примерно 500 метров до берега Волги.
Площадь земли — 4057 кв. м.
«Разрешенное использование земельного участка — „многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)“, — говорится в извещении о проведении аукциона.
В документах оговаривается, что в этой зоне допустимо строительство зданий высотой до девяти этажей.
Власти уточнили, что на площадке расположены зеленые насаждения. Их при проектировании жилья рекомендовано сохранить в максимальном объеме.
Срок аренды, на который город предоставит землю в аренду под застройку, — 88 месяцев (это чуть более семи лет).
Аукцион назначен на 11 февраля. Начальная цена лота — 7,69 млн. рублей (это размер ежегодной арендной платы).
