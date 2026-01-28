«Из года в год в таком состоянии»: ярославцы пожаловались на кучи мусора в своих дворах

Ярославцы пожаловались на невывезенный мусора в своих дворах Источник: читатель 76.ru, ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила Евраева

Жители Ярославля пожаловались на кучи мусора у себя во дворе. Свалку заметили в Дзержинском и Красноперекопском районах, речь идет об улице Бабича, 17к3 и улице Гагарина, 41.

Читатель 76.ru сообщил в редакцию, что мусор на Бабича, 17к3 не могут вывезти с 10 января. Ярославец отправлял заявку в ЕДС 13 января, но проблема не решилась.

Вывоз отходов в городе, включая контейнерную площадку на улице Бабича, 17к3, как объяснили в администрации Дзержинского района, осуществляет единый региональный оператор по обращению с отходами — OOO «Хартия».

По информации министра тарифного регулирования Ярославской области Марии Сачковой, 2026 год — последний год работы «Хартии», в 2027 появится новый региональный оператор по обращению с отходами.

«При проведении обследования вышеуказанной территории сотрудниками администрации 20 января установлено, что отходы вывезены», — ответили в пресс-службе мэрии.

О состоянии мусорной площадки на Гагарина, 41 ярославцы сообщили не только редакции 76.ru, но и в соцсетях.

«Из года в год мусорная площадка напротив „Русской охоты“ на Нефтестрое в таком состоянии. Весной складируют черные мешки с листьями или спиленные деревья, а зимой вот этот беспредел. Пишем из года в год!» — поделилась читательница 76.ru.

В комментариях на жалобы граждан ответила мэрия.

«Территориальной администрацией подана заявка на вызов мусора по указанному адресу», — прокомментировала ситуацию пресс-служба.

По словам мэрии, в случае возникновения проблем с вывозом мусора во дворах жители могут обратиться в единый диспетчерский контакт-центр ООО «Хартия» по телефону: 8 (4852) 233-800 или 8 (4852) 207-202, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 8 (4852) 40-40-40.