НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -17

3 м/c,

с-в.

 750мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 76,27
EUR 91,30
Свалки во дворах
ПСБ: главные события года
Коммунальное ЧП в области
Поиск новых перевозчиков
Где отдохнуть зимой по-русски
Девушка выпала с балкона
Получили платежки во взорвавшийся дом
Жалоба на больницу
Нападение в магазине
Город «Из года в год в таком состоянии»: ярославцы пожаловались на кучи мусора в своих дворах

«Из года в год в таком состоянии»: ярославцы пожаловались на кучи мусора в своих дворах

Что на это ответили в мэрии

269
Ярославцы пожаловались на невывезенный мусора в своих дворах | Источник: читатель 76.ru, ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила ЕвраеваЯрославцы пожаловались на невывезенный мусора в своих дворах | Источник: читатель 76.ru, ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила Евраева

Ярославцы пожаловались на невывезенный мусора в своих дворах

Источник:

читатель 76.ru, ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила Евраева

Жители Ярославля пожаловались на кучи мусора у себя во дворе. Свалку заметили в Дзержинском и Красноперекопском районах, речь идет об улице Бабича, 17к3 и улице Гагарина, 41.

Читатель 76.ru сообщил в редакцию, что мусор на Бабича, 17к3 не могут вывезти с 10 января. Ярославец отправлял заявку в ЕДС 13 января, но проблема не решилась.

Мешки с мусором лежат на территории всей площадки | Источник: читатель 76.ruМешки с мусором лежат на территории всей площадки | Источник: читатель 76.ru
Из пакетов образовалась целая гора | Источник: читатель 76.ruИз пакетов образовалась целая гора | Источник: читатель 76.ru

Вывоз отходов в городе, включая контейнерную площадку на улице Бабича, 17к3, как объяснили в администрации Дзержинского района, осуществляет единый региональный оператор по обращению с отходами — OOO «Хартия».

По информации министра тарифного регулирования Ярославской области Марии Сачковой, 2026 год — последний год работы «Хартии», в 2027 появится новый региональный оператор по обращению с отходами.

«При проведении обследования вышеуказанной территории сотрудниками администрации 20 января установлено, что отходы вывезены», — ответили в пресс-службе мэрии.

О состоянии мусорной площадки на Гагарина, 41 ярославцы сообщили не только редакции 76.ru, но и в соцсетях.

«Из года в год мусорная площадка напротив „Русской охоты“ на Нефтестрое в таком состоянии. Весной складируют черные мешки с листьями или спиленные деревья, а зимой вот этот беспредел. Пишем из года в год!» — поделилась читательница 76.ru.

В комментариях на жалобы граждан ответила мэрия.

«Территориальной администрацией подана заявка на вызов мусора по указанному адресу», — прокомментировала ситуацию пресс-служба.

По всей площадке раскидан мусор | Источник: ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила ЕвраеваПо всей площадке раскидан мусор | Источник: ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила Евраева
Мешки с мусором стоят около контейнеров | Источник: ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила ЕвраеваМешки с мусором стоят около контейнеров | Источник: ярославна в комментариях телеграм-канала Михаила Евраева

По словам мэрии, в случае возникновения проблем с вывозом мусора во дворах жители могут обратиться в единый диспетчерский контакт-центр ООО «Хартия» по телефону: 8 (4852) 233-800 или 8 (4852) 207-202, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 8 (4852) 40-40-40.

В конце декабря 2025 года ярославские власти сообщили о росте тарифа на вывоз мусора до 2032 года. По расчетам, сумма ежегодно будет увеличиваться на 15%. Все дело в модернизации сферы обращения с отходами в регионе и строительстве нового мусоросортировочного полигона с комплексом по утилизации.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Вывоз мусора Свалка Мэрия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
15 минут
И, заметьте, виноватых как не было так и нет.
Гость
17 минут
Первая экономика мира или вторая?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Рекомендуем