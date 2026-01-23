НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Всем низкий поклон»: закрыт сбор средств на лечение ярославского школьника

«Всем низкий поклон»: закрыт сбор средств на лечение ярославского школьника

Нужная для 10-летнего Сережи Левченко сумма набралась

530
10-летений ярославец борется с серьезным заболеванием | Источник: предоставлено Татьяной Левченко10-летений ярославец борется с серьезным заболеванием | Источник: предоставлено Татьяной Левченко

10-летений ярославец борется с серьезным заболеванием

Источник:

предоставлено Татьяной Левченко

Закрыт сбор средств на лечение 10-летнего ярославца Сережи Левченко. Об этом сообщила мама мальчика. Эта же информация опубликована на сайте «Русфонда», который стал площадкой для сбора необходимой суммы.

У Сережи злокачественная опухоль в голове — герминома. Деньги собирали на протонную терапию — способ лечения, который, по мнению врачей больше всего подходит ребенку. Требовалось чуть более 4 миллионов рублей.

«Вчера сбор был закрыт. Сейчас состояние здоровья Серёжи не позволяет пройти протонную лучевую терапию. Назначен первый блок химиотерапии, чтоб стабилизировать состояние, уменьшить опухоль. Деньги, которые собрал фонд, остаются за Сережей и, как только он сможет лечится протоном, их сразу направят на эти цели», — объяснила мама мальчика Татьяна.

Женщина выразила благодарность, всем, кто помог.

«Огромнейшее спасибо и низкий поклон всем людям, которые так быстро отозвались и пришли на помощь», — сказала Татьяна.

Мы публиковали историю Сережи. Первые симптомы болезни появились у него в октябре 2025 года. Мальчика внезапно начало рвать, его покинули силы. Сначала подозревали кишечную инфекцию, но обследования показали, что у ребенка опухоль.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
2 минуты
На СВО миллиарды в день уходят. А реально для своих детишек больных - денег нет. Делайте выводы. Правильно ли вы голосовали.
Гость
1 час
Скорейшего выздоровления мальчику!! Дай Бог здоровья!!🙏🙏🙏
Гость
Рекомендуем