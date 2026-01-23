«Всем низкий поклон»: закрыт сбор средств на лечение ярославского школьника

10-летений ярославец борется с серьезным заболеванием Источник: предоставлено Татьяной Левченко

Закрыт сбор средств на лечение 10-летнего ярославца Сережи Левченко. Об этом сообщила мама мальчика. Эта же информация опубликована на сайте «Русфонда», который стал площадкой для сбора необходимой суммы.

У Сережи злокачественная опухоль в голове — герминома. Деньги собирали на протонную терапию — способ лечения, который, по мнению врачей больше всего подходит ребенку. Требовалось чуть более 4 миллионов рублей.

«Вчера сбор был закрыт. Сейчас состояние здоровья Серёжи не позволяет пройти протонную лучевую терапию. Назначен первый блок химиотерапии, чтоб стабилизировать состояние, уменьшить опухоль. Деньги, которые собрал фонд, остаются за Сережей и, как только он сможет лечится протоном, их сразу направят на эти цели», — объяснила мама мальчика Татьяна.

Женщина выразила благодарность, всем, кто помог.

«Огромнейшее спасибо и низкий поклон всем людям, которые так быстро отозвались и пришли на помощь», — сказала Татьяна.