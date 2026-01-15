Подозревали кишечную инфекцию, оказалось — опухоль: ярославцев просят помочь в лечении ребенка

объявлен сбор средств на лечение 10-летенего ярославца Источник: предоставлено Татьяной Левченко

Беда нагрянула в дом Татьяны Левченко из Красного бора под Ярославлем в конце 2025 года. Ее 10-летний сын Сергей сильно заболел. Он всегда был активным, веселым ребенком, многим интересовался, участвовал в олимпиадах, занимался в кружке робототехники. Но всё изменилось 27 октября.

«Сережа собирался в школу, позавтракал и вдруг у него началась сильная рвота. Мутило сына около часа. После этого он весь день лежал, отказывался есть и пить», — рассказала Татьяна.

Мама вызвала участкового врача из поликлиники. Та предположила, что у ребенка кишечная инфекция, назначила лечение и велела прийти через неделю на прием.

Через несколько дней Сереже стало лучше, появился аппетит, но рвота повторилась. После этого мальчик опять начал отказываться от еды, много спал. Мама обратилась к неврологу, тот дал направление на МРТ. Обследование прошло 25 ноября.

«Когда врач МРТ выдавал нам заключение, его руки сильно дрожали. Он сказал, что нам срочно нужно к нейрохирургу», — вспоминает Татьяна.

В заключении было написано, что в голове у мальчика выявлено новообразование. Как выяснилось чуть позже, это была герминома.

Герминома — опухоль чаще злокачественного характера, локализующаяся в глубинных структурах головного мозга.

«Мы были в шоке, Серёже не говорили, что именно у него. Подбадривали», — рассказала Татьяна.

К тому моменту ребенку уже было трудно передвигаться.

«Он доходил до ближайшей лавочки, садился и говорил: „Я ленивец“. Все наши поездки к врачам дальше были только на такси», — вспоминает Татьяна.

По словам женщины, прием у нейрохирурга был быстрым. Врач сказал, что в Ярославле такое не оперируют и направил семью в Центр нейрохирургии имени Бурденко в Москву. Там Сережу планировали прооперировать, но в итоге врачи пришли к выводу, что этого не стоит делать, так как новообразование расположено в глубоком отделе мозга и связано с важными структурами.

Единственным подходящим методом лечения в данном случае, по мнению специалистов, является протонная лучевая терапия — прицельное облучение протонами, которое позволяет разрушать опухоль, не повреждая здоровые ткани.

Сереже показана протонная лучевая терапия Источник: предоставлено Татьяной Левченко

Провести процедуру готовы в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея в Санкт-Петербурге. Стоимость операции — более 4 миллионов рублей.

По словам Татьяны, в медучреждении ей сказали, что госквоты на 2026 год пока нет и когда они появятся, не известно, а лечение нужно уже сейчас, так как состояние ребенка ухудшается. Сейчас мальчик находится в отделении интенсивной терапии в детской больнице в Санкт-Петербурге.

На момент, когда у Сережи появились симптомы недуга, отец мальчика искал работу, сама Татьяна трудилась в кол-центре. Но из-за необходимости быть с сыном, ей пришлось уволиться.

«Для нашей семьи необходимая сумма является неподъемной», — говорит Татьяна.

Женщина обратилась за помощью в «Русфонд», который организовал сбор помощи для Сережи. Пока на счет поступило чуть больше миллиона рублей. Нужно еще около трех миллионов.

«Помогите, пожалуйста, спасти сына!» — обратилась к неравнодушным людям мама ребенка.