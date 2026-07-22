«40-летние мужики плачут под наши песни». Как молодые красавчики с Урала рискнули всем и прорвались в шоу-бизнес

Группа «Синдром главного героя» с Ваней Дмитриенко. Влад Большой на фото слева, а Влад Мятный — справа Источник: syndrome_gg / Vk.ru

Три года назад два парня из Екатеринбурга рискнули всем: бросили работу и создали собственную группу под названием «Синдром главного героя». Два Влада, одному из которых 24 года, а другому 28, начинали с нуля.

Их треки тут же завирусились в социальных сетях. Начинающие артисты уже выступали на разогреве у популярного певца Вани Дмитриенко. О чём они пишут песни, о мечтах собрать «Лужники», а также о звездных гонорарах, читайте в интервью E1.RU.

— Расскажите немного о вашей молодой группе. Можно ли ее назвать, как сегодня модно говорить, «нишевой»?

Влад Мятный:

— Мне кажется, что группа не то что бы нишевая, она в какой-то степени попсовая, а в какой-то — инди. Мы стараемся делать музыку для большого количества людей, для масс. Они слушают нас не из-за какой-то необычности, а по состоянию своей души.

— Есть ли какой-то образ вашего слушателя? Кто ходит на ваши концерты?

Влад Большой:

— У нас очень широкая аудитория — всех возрастов. Мы постоянно наблюдаем на концертах, как 40-летние мужики плачут под наши песни, прямо как на МакSим. А дети с удовольствием ходят на выступления со своими родителями.

Музыканты пишут песни для всех Источник: syndrome_gg / Vk.ru

— А как вообще зародился ваш дуэт?

Влад Мятный:

— Мы встретились в 2023 году. Тогда я работал системным администратором в компании в авиационной сфере. Однажды ко мне обратилась девушка Маша с просьбой починить компьютер. В этот момент у меня был перерыв, я занимался своими музыкальными делами. Она увидела и говорит: «Ты тоже музыкант? Есть парень, с которым мы делаем музыку». А я тогда искал единомышленников.

Мы связались с Владом, встретились. Так и вспыхнула творческая искра.

Влад Большой:

— Я на тот момент подрабатывал на стройке, копил на микрофон. Мы встретились с Владом и начали работу над нашим первым треком «Тело».

Парни встретились случайно, через общую знакомую Источник: предоставлено участником группы

— Понимали ли вы изначально, что хотите связать свою жизнь с музыкой?

Влад Мятный:

— Я учился в Уральском радиотехническом колледже на специальности «компьютерные системы и комплексы», я был инженером-программистом. Отучился и пошел работать по профессии.

Музыка пришла в мою жизнь в колледже, тогда я еще писал стихи. У меня появилась гитара, и я начал изучать аккорды самостоятельно.

Я был готов бросить работу даже с хорошим заработком ради мечты. Просто нужно было время, чтобы хоть немного встать на ноги.

Солист группы учился в Уральском радиотехническом колледже Источник: предоставлено участником группы

Влад Большой:

— Я поехал на стройку к своему отцу на месяц — просто хотел накопить на микрофон. А учился я в педагогическом на учителя английского языка, потом поступил в магистратуру на цифровые медиакоммуникации, но не окончил. Отчислился после того, как у нас всё пошло с музыкой. Подрабатывал где попало, потому что в основном учился.

А интересоваться музыкой и играть на гитаре начал в 14 лет. Прошел через множество групп.

Влада Большого во всех начинаниях поддерживал отец Источник: предоставлено участником группы

— Вы учились в Екатеринбурге и, как думают многие ваши фанаты, здесь же и родились.

Влад Большой:

— Да, это заблуждение. Я родился в Югорске — это город в ХМАО, на границе со Свердловской областью. Когда мне было 11 лет, я переехал в Болгарию с родителями. В 18 лет вернулся в Россию и начал профессионально развиваться в музыкальном направлении.

Влад Мятный:

— Я родился в Ивделе — это самый север Свердловской области. Сейчас там население буквально 15 тысяч человек. В 2016 году, когда в России случился бум рэпа, меня захватила музыка. Сейчас, когда в родные места приезжаю, все земляки со мной фотографируются и поддерживают.

Семья Влада Мятного не думала, что у сына получится добиться высот в музыке… Источник: предоставлено участником группы

— Вас родители всегда поддерживали в ваших начинаниях?

Влад Мятный:

— Наверное, как и у всех музыкантов, мои родители скептически относились: ну играет и играет. Они до сих пор не осознают, что я создаю что-то, но при всём этом меня всегда поддерживали, например подарили мне электрогитару.

…а теперь семья ходит на концерты группы Источник: предоставлено участником группы

Влад Большой:

— У меня была такая же ситуация. Родители хотели, чтобы я больше времени уделял учебе, но меня было не остановить, и мне мама как-то раз сказала: «Давай ты хорошо полугодие окончишь, я тебе гитару куплю». Это было единственное полугодие, которое я окончил без троек.

Влад Большой с подросткового возраста знал, что свяжет свою жизнь с музыкой Источник: предоставлено участником группы

— Вы сейчас живете и работаете в Екатеринбурге. Есть ли в планах когда-нибудь переехать в Москву? Всё-таки весь шоу-бизнес в столице.

Влад Мятный:

— Как нам говорят люди, в дальнейшем это неизбежно. Все движения в Москве. В Екатеринбурге в этом плане скромно. Пока мы можем не переезжать, мы не переезжаем. Всё равно мы очень любим наш город: тут комфортно и живут хорошие люди.

— Ваша группа появилась в 2023 году. В какой момент вы стали замечать интерес к своему творчеству?

Влад Мятный:

— В 2024 году мы сочинили трек «Кричу», решили записать видео, подумали: мало ли, залетит. И люди подхватили, всё завирусилось, нас заметил лейбл.

Треки парней становятся всё более популярными в интернете Источник: syndrome_gg / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

— О чём ваше творчество? Чем, как вы думаете, оно так цепляет людей?

Влад Мятный:

— Мы пишем о личном, о мечтах, о жизни, о любви. Это темы, которые, мне кажется, каждый поймет по-своему и что-то почерпнет из этого.

Я вдохновляюсь абсолютно всем — тем же Екатеринбургом. Особенно мне нравятся его панельные райончики, где преобладает приземленная жизнь. Хочется надежду какую-то давать людям с помощью музыки.

— За три года ваша группа сильно выросла. Вы уже выступали на разогреве у Вани Дмитриенко — об этом артисте сегодня говорят абсолютно все.

Влад Мятный:

— На тот момент мы уже были знакомы с Ваней, выступали у него на разогреве в 2025 году в «Экспо». Повзаимодействовать с большим артистом — это очень прикольно. Это всегда поддержка и полезные советы.

Влад Большой:

— И когда выступаешь перед пятью тысячами человек, ты всегда на таком адреналине. Понимаешь, что даешь им свою музыку, они это слышат, принимают, чувствуют, и ты проживаешь с ними этот момент. Вот это клево.

Ваня — очень приятный парень, сдержанный, профессионал в своем деле. Хоть он и младше нас, к его наставлениям мы прислушиваемся.

Мы много с кем уже познакомились из больших артистов: с Niletto, Джараховым, IOWA, Артуром Пирожковым. Очень классные ребята.

Артисты уже знакомы с Niletto Источник: syndrome_gg / Vk.ru

И с Артуром Пирожковым тоже! Источник: syndrome_gg / Vk.ru

— Наверняка и вас уже узнают на улицах.

Влад Мятный:

— Узнают. Как-то я просто за шаурмой в ларек пошел, ко мне подходят и говорят: «О, вы солист „Синдрома главного героя“, можно с вами сфоткаться?»

В общем, узнаваемость уже присутствует. Порой в забавных местах.

— Ради своей мечты вы ушли с работы. Удается ли достаточно зарабатывать на творчестве, хватает ли на всё, что хочется?

Влад Большой:

— На всё, что хочется, не хватает, конечно. Я вот, например, самолет хочу купить, но для этого нужно будет еще поработать. На курицу в кляре деньги есть…

Но серьезно: если я захочу купить новый хороший телефон для работы, то, конечно, мне придется победствовать какое-то время. На базовые вещи, на житие хватает.

Мы всё-таки пока не настолько крупные, чтобы рубить миллионы и сотни тысяч рублей. Мы знаем себе цену.

Екатеринбуржцы признаются, что пока не зарабатывают миллионов на своей популярности Источник: syndrome_gg / Vk.ru

— Вы всё время вместе: и на гастролях, и на студиях, и на репетициях. Часто ли между вами происходят разногласия?

Влад Мятный:

— Мы просто обсуждаем, и всё решается. Самое главное — говорить, в себе не держать. Были моменты, когда долго в себе что-то держали и потом это вспыхивало.

В любом случае выступаем мы не вдвоем, у нас есть команда: бас-гитарист Анатолий, новый барабанщик Ваня и менеджер Дима.

Бывает, мы спорим, но всё равно приходим к компромиссу.

— Есть ли мечта о какой-нибудь концертной площадке? Планируете когда-нибудь замахнуться на стадион?

Влад Мятный:

— В России, конечно, хотелось бы собрать свои «Лужники», как это сейчас делает Ваня. Я надеюсь и верю в то, что мы всё-таки этого добьемся рано или поздно. Я считаю, что наше творчество этого заслуживает. Мы этим живем.

Влад Большой:

— Да, мы по-любому «Лужники» когда-нибудь соберем. Нам вообще нужно только на больших сценах играть, потому что там мы раскрываемся и выдаем свой рок-н-ролл. Маленькие сцены — это не для нас!

Обязательно почитайте наше интервью с 27-летним Алексеем Лутовиновым, который выступает в команде Niletto с 2020 года. Уже несколько лет он развивает свою сольную карьеру и создает хиты под псевдонимом Плутто.