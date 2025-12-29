В Ярославле отменили Всероссийские соревнования по легкой атлетике. Причина

В Ярославле отменили проведение Всероссийских соревнований по легкой атлетике Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отменили Всероссийские соревнования по легкой атлетике (0+), которые должны были пройти в манеже на улице Чкалова, 20а. Информацию об этом 76.RU подтвердили в пресс-службе Министерства спорта Ярославской области.

«[Соревнования отменяются] по техническим причинам. Данное мероприятие предполагается перенести на летний период», — сообщили в Министерстве спорта.

В Минспорта добавили, что решение было принято из-за того, что даты мероприятия выпадали на новогодние каникулы.

Состязания среди спортсменов до 14 и до 16 лет должны были состояться 10 и 11 января 2026 года в Ярославле. На соревнования в столицу Золотого кольца традиционно приезжали сотни юных спортсменов из разных городов России. В частности в город съезжался практически весь Северо-Запад — спортсмены из Мурманской, Архангельской, Костромской, Вологодской, Ивановской и Московской областей, а также из республик Коми и Карелия.

«По участникам — обычно более 600 человек из 24 регионов», — добавили в Минспорта.

Организаторами выступали Министерство спорта Ярославской области, Всероссийская федерация легкой атлетики и федерация лёгкой атлетики Ярославской области.