В Ярославле отменили Всероссийские соревнования по легкой атлетике. Причина

Участниками состязаний традиционно становились более 600 детей

В Ярославле отменили Всероссийские соревнования по легкой атлетике (0+), которые должны были пройти в манеже на улице Чкалова, 20а. Информацию об этом 76.RU подтвердили в пресс-службе Министерства спорта Ярославской области.

«[Соревнования отменяются] по техническим причинам. Данное мероприятие предполагается перенести на летний период», — сообщили в Министерстве спорта.

В Минспорта добавили, что решение было принято из-за того, что даты мероприятия выпадали на новогодние каникулы.

Состязания среди спортсменов до 14 и до 16 лет должны были состояться 10 и 11 января 2026 года в Ярославле. На соревнования в столицу Золотого кольца традиционно приезжали сотни юных спортсменов из разных городов России. В частности в город съезжался практически весь Северо-Запад — спортсмены из Мурманской, Архангельской, Костромской, Вологодской, Ивановской и Московской областей, а также из республик Коми и Карелия.

«По участникам — обычно более 600 человек из 24 регионов», — добавили в Минспорта.

Организаторами выступали Министерство спорта Ярославской области, Всероссийская федерация легкой атлетики и федерация лёгкой атлетики Ярославской области.

Напомним, в начале 2025 года в Ярославле обсуждался вопрос о сносе легкоатлетического манежа на улице Чкалова. Спортивный объект несколько лет требует ремонта. Еще в 2023-м пришло в негодность: в манеже протекла надувная крыша. Несмотря на это там продолжают проводить тренировки и соревнования. В 2024 году мэрии Ярославля направила в адрес ГБУ ЯО «Проектный институт» заявку на архитектурно-строительное проектирование объекта. Проектом предусматривался снос существующего здания манежа и строительство нового. Позднее в мэрии также согласились рассмотреть вопрос о реконструкции.

