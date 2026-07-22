НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Страна и мир Призывников хотят наделить новыми задачами: для чего. Новости 22 июля

Призывников хотят наделить новыми задачами: для чего. Новости 22 июля

Что произошло за сутки

676
Срочников планируют включить в состав воинских частей Федеральной противопожарной службы | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RUСрочников планируют включить в состав воинских частей Федеральной противопожарной службы | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Срочников планируют включить в состав воинских частей Федеральной противопожарной службы

Источник:

Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июля.

Склады Wildberries горят из-за атаки беспилотников

Сегодня ночью совершена еще одна атака на склады Wildberries. В результате чего в зданиях начался пожар.

Дым затмил половину неба | Источник: Максим Дмитриев / 93.RUДым затмил половину неба | Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

Дым затмил половину неба

Источник:

Максим Дмитриев / 93.RU

Жители Краснодара увидели в небе черный дым | Источник: 93.RUЖители Краснодара увидели в небе черный дым | Источник: 93.RU

Жители Краснодара увидели в небе черный дым

Источник:

93.RU

Удары пришлись по складам в Краснодаре и Ставропольском крае. Не обошлось без жертв. В результате удара по помещению в Краснодаре погибли два человека, еще 10 пострадали. В Ставропольском крае после атаки за помощью обратились пять человек.

Атаку на склады Wildberries подтвердила основательница компании Татьяна Ким.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — отметила Ким в своем Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Последствия ударов устраняют до сих пор. О том, какая была обстановка после пожара на складе в Краснодаре, мы рассказали в этом материале.

В магазинах подорожала рыба

По итогам 2025 года средняя розничная стоимость трески составила 1116 рублей за килограмм, а в первом квартале 2026 года цена выросла до 1398 рублей. За период с 2023 года треска подорожала на 69%, показав самые высокие темпы роста стоимости среди популярных видов рыбы. Об этом сообщает аналитическая компания NTech.

«Треска дорожает быстрее другой рыбы из-за рекордного за последние 35 лет сокращения квот на вылов», — утверждает гендиректор Agro and Food Communications Илья Березнюк в разговоре с «Ведомостями».

Также сократился вылов. Это подтверждает оперативная сводка ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». С 1 января по 19 июля 2026 года объем вылова трески снизился на 10,7% — до 173 500 тонн. А вылов минтая за этот же период уменьшился лишь на 2,7% — до 1,32 миллиона тонн.

Тихоокеанская треска на Дальнем Востоке в опте подорожала на 38,3% — до 560 рублей за килограмм, а атлантическая на северо-западе России — на 34,7%, достигнув цены в 660 рублей за килограмм. Минтай тоже прибавил в цене — 28,6 до 32,9% и стоит теперь от 190 до 225 рублей за килограмм. При этом другие виды рыбы также показали рост цен, но менее значительный.

Узнать о том, как подорожал набор базовых продуктов в магазинах, можно здесь.

Банкам хотят разрешить возвращать деньги жертвам мошенников

Минцифры РФ подготовило проект документа о борьбе с киберпреступлениями. Он позволит лучше защищать людей и компании от онлайн‑мошенников и наладит работу разных ведомств в этой сфере.

Одна из ключевых мер — это введение механизма «обратного взыскания». Банкам могут предоставить право возвращать деньги жертвам мошенничества за счет средств злоумышленников. Речь идет о переводах, которые провели без добровольного согласия клиента. Полномочия кредитных организаций и порядок совместного принятия решений планируют закрепить на законодательном уровне.

Вместе с этим хотят сделать сам процесс возврата денег понятнее: установить четкие сроки и разобраться, кто за что отвечает. А чтобы не допускать обмана, планируют ввести дополнительные меры. Например, оценивать, насколько хорошо разные организации борются с аферистами, и составлять по этому показателю рейтинги. Также планируется использовать специальные инструменты, которые помогают вовремя замечать подозрительные операции.

В стране приняли закон о стабилизации топливного рынка

Госдума приняла законопроект, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Документ внесли в Налоговый кодекс РФ и одобрили в третьем чтении единогласно.

Закон уточняет правила налогообложения и изменяет порядок начисления акцизов на автомобильный бензин, получаемый путем смешивания прямогонного бензина с иными компонентами. Кроме того, будет расширен механизм топливного демпфера, который сглаживает колебания цен на топливо.

Топливный демпфер — это механизм, который помогает сдерживать рост цен на бензин и дизель в России. Если за границей топливо дороже, чем в стране, то государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы те продавали топливо внутри России. Если наоборот — компании перечисляют часть прибыли в бюджет. Так цены на заправках меньше зависят от колебаний на мировом рынке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение важным. По его словам, топливо необходимо как на фронте, так и в тылу, для проведения уборочной кампании и работы экстренных служб. Законопроект поможет обеспечить горюче-смазочными материалами как граждан, так и предприятия.

Правительство РФ получит дополнительные полномочия, что позволит активнее пополнять рынок топливом и создавать необходимые запасы.

Также президент России Владимир Путин высказался о трудностях на топливном рынке. Все его заявления можно почитать здесь.

Снизить пенсионный возраст предложили в Госдуме

Вернуть возраст выхода на заслуженный отдых в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин предложили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Законопроект появился на сайте Госдумы.

«Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону), пересмотр которого в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается», — говорится в тексте законопроекта.

Вместе с этим депутаты предложили отменить пенсионную реформу 2018 года. Для этого они выступили с инициативой признать утратившим силу Федеральный закон 350.

В Минобрнауки озвучили дату окончания приема документов в вузы

Прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета в вузы завершится 25 июля, а на платные места — не позднее 20 сентября. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

27 июля вузы опубликуют конкурсные списки, которые появятся на официальных сайтах учебных заведений и портале «Госуслуги». Затем начнется подача согласий на зачисление:

  • до 1 августа — для льготников, победителей олимпиад и тех, кто поступает на целевое обучение;

  • до 5 августа — для остальных абитуриентов.

После этого последует период «дней тишины», когда заявления о поступлении или решения о зачислении нельзя будет изменить. Это нужно для того, чтобы составить итоговые списки и дать поступающим четкое представление о своем статусе.

Приказы о зачислении будут опубликованы в следующие даты:

  • 3 августа — для поступающих по квотам и олимпиадников;

  • 7 августа — для участников основного конкурса.

Срок приема документов на бюджетные места магистратуры вузы устанавливают самостоятельно, но не позднее 20 августа. Для платных мест (бакалавриат, специалитет и магистратура) учебные заведения также определяют крайний срок самостоятельно — главное, чтобы он был до 20 сентября.

Тест-система для диагностики саркопении появится в России

Прототип диагностической системы для выявления саркопении, состояния, при котором происходит потеря мышечной массы, появится в России к 2028 году. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Саркопения — это прогрессирующая потеря мышечной массы, силы и функции скелетных мышц. Проще говоря, это состояние, когда привычные действия — подняться по лестнице, встать со стула, донести сумку — становятся гораздо сложнее. Важно понимать: саркопения — не просто «естественное старение», а клинически значимый синдром, который можно диагностировать и который поддается лечению.

«Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России осуществляет научный проект для выявления механизмов возраст-зависимой утраты мышечной массы… Выделение прогностических маркеров динамики развития саркопенических изменений ляжет в основу создания диагностических панелей и предикторов риска развития саркопении различного генеза. В 2028 году будет создан прототип тест-систем», — говорится в сообщении.

В ФМБА уточнили, что уже сформированы группы пациентов, и сейчас ведется анализ данных для выявления устойчивых РНК-маркеров, которые станут основой для тест-систем.

«По итогам реализации проекта в 2027 году будет создан молекулярный атлас активности регуляторных элементов генома мышечной ткани человека, включающей в себя динамику старения мышц, саркопении различной природы», — уточнили в медико-биологическом агентстве в разговоре с РИА Новости.

Когда наступит шестидневка

Шестидневная рабочая неделя в России наступит в феврале 2027 года. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, первая шестидневная рабочая неделя начнется в преддверии трехдневных выходных в честь Дня защитника Отечества. С 15 по 20 февраля предстоит работать шесть дней, при этом 20 февраля рабочий день будет сокращен на час.

Бессараб также отметила, что до конца 2026 года у россиян останется только один праздничный день — 4 ноября, а 31 декабря станет началом новогодних каникул, передает ТАСС.

Депутатов Госдумы начнут отправлять на военные сборы вместо отпусков

Депутатов Госдумы планируют отправлять на военные сборы вместо их обычных отпусков. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив Министерству обороны проработать этот вопрос.

«Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал Володин на пленарном заседании.

Он также отметил, что не все депутаты имеют опыт военной службы или военно-учетные специальности, что и стало причиной обсуждения этого вопроса.

«Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен», — добавил председатель Госдумы.

По мнению председателя Госдумы, участие в сборах поможет депутатам более ответственно подходить к рассмотрению и принятию законопроектов, связанных с военной сферой. Володин также призвал не вводить никаких ограничений по этому вопросу. Министерство обороны уже поддержало эту идею.

Призывников хотят наделить новыми обязанностями

В Госдуме выдвинули инициативу о возможности включения срочников в состав воинских частей Федеральной противопожарной службы. Соответствующий законопроект получил положительный отзыв правительства.

Документ также наделяет эти подразделения новыми полномочиями. В настоящее время они действуют в основном в закрытых административно-территориальных образованиях и на режимных объектах. Однако после вступления закона в силу они смогут осуществлять профилактику и ликвидацию пожаров, а также проводить аварийно-спасательные мероприятия в обычных населенных пунктах.

Авторы инициативы считают, что нововведение позволит восполнить нехватку кадров в МЧС. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, призывники перед началом службы пройдут необходимую подготовку, сдадут нормативы и получат допуски к работе.

Он также отметил, что срочники не будут привлекаться к тушению пожаров и спасательным операциям в зоне СВО или в зонах контртеррористических действий. По его словам, существующий запрет на отправку срочников в эти регионы будет сохранен и для подразделений, занимающихся борьбой с пожарами.

Законодатели отмечают, что недостаток сотрудников в Федеральной противопожарной службе приводит к выводу техники из эксплуатации. В некоторых регионах из-за нехватки кадров временно приостанавливалась деятельность пожарно-спасательных служб, передает «Парламентская газета».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Призыв Пожар МЧС Склад Wildberries Цена Магазин Мошенник Банк Топливо Бензин Кризис Здоровье Работа Госдума Депутат Военные сборы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
23 июля, 08:03
Тутапедов на сборы - это их обучат за автомат держаться, для возможного подавления бунтов или самообороны.
Гость
23 июля, 07:58
Власть или помалкивает или врёт
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем