Призывников хотят наделить новыми задачами: для чего. Новости 22 июля

Срочников планируют включить в состав воинских частей Федеральной противопожарной службы Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июля.

Склады Wildberries горят из-за атаки беспилотников

Сегодня ночью совершена еще одна атака на склады Wildberries. В результате чего в зданиях начался пожар.

Дым затмил половину неба Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

Жители Краснодара увидели в небе черный дым Источник: 93.RU

Удары пришлись по складам в Краснодаре и Ставропольском крае. Не обошлось без жертв. В результате удара по помещению в Краснодаре погибли два человека, еще 10 пострадали. В Ставропольском крае после атаки за помощью обратились пять человек.

Атаку на склады Wildberries подтвердила основательница компании Татьяна Ким.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — отметила Ким в своем Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Последствия ударов устраняют до сих пор. О том, какая была обстановка после пожара на складе в Краснодаре, мы рассказали в этом материале.

В магазинах подорожала рыба

По итогам 2025 года средняя розничная стоимость трески составила 1116 рублей за килограмм, а в первом квартале 2026 года цена выросла до 1398 рублей. За период с 2023 года треска подорожала на 69%, показав самые высокие темпы роста стоимости среди популярных видов рыбы. Об этом сообщает аналитическая компания NTech.

«Треска дорожает быстрее другой рыбы из-за рекордного за последние 35 лет сокращения квот на вылов», — утверждает гендиректор Agro and Food Communications Илья Березнюк в разговоре с «Ведомостями».

Также сократился вылов. Это подтверждает оперативная сводка ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». С 1 января по 19 июля 2026 года объем вылова трески снизился на 10,7% — до 173 500 тонн. А вылов минтая за этот же период уменьшился лишь на 2,7% — до 1,32 миллиона тонн.

Тихоокеанская треска на Дальнем Востоке в опте подорожала на 38,3% — до 560 рублей за килограмм, а атлантическая на северо-западе России — на 34,7%, достигнув цены в 660 рублей за килограмм. Минтай тоже прибавил в цене — 28,6 до 32,9% и стоит теперь от 190 до 225 рублей за килограмм. При этом другие виды рыбы также показали рост цен, но менее значительный.

Узнать о том, как подорожал набор базовых продуктов в магазинах, можно здесь.

Банкам хотят разрешить возвращать деньги жертвам мошенников

Минцифры РФ подготовило проект документа о борьбе с киберпреступлениями. Он позволит лучше защищать людей и компании от онлайн‑мошенников и наладит работу разных ведомств в этой сфере.

Одна из ключевых мер — это введение механизма «обратного взыскания». Банкам могут предоставить право возвращать деньги жертвам мошенничества за счет средств злоумышленников. Речь идет о переводах, которые провели без добровольного согласия клиента. Полномочия кредитных организаций и порядок совместного принятия решений планируют закрепить на законодательном уровне.

Вместе с этим хотят сделать сам процесс возврата денег понятнее: установить четкие сроки и разобраться, кто за что отвечает. А чтобы не допускать обмана, планируют ввести дополнительные меры. Например, оценивать, насколько хорошо разные организации борются с аферистами, и составлять по этому показателю рейтинги. Также планируется использовать специальные инструменты, которые помогают вовремя замечать подозрительные операции.

В стране приняли закон о стабилизации топливного рынка

Госдума приняла законопроект, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Документ внесли в Налоговый кодекс РФ и одобрили в третьем чтении единогласно.

Закон уточняет правила налогообложения и изменяет порядок начисления акцизов на автомобильный бензин, получаемый путем смешивания прямогонного бензина с иными компонентами. Кроме того, будет расширен механизм топливного демпфера, который сглаживает колебания цен на топливо.

Топливный демпфер — это механизм, который помогает сдерживать рост цен на бензин и дизель в России. Если за границей топливо дороже, чем в стране, то государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы те продавали топливо внутри России. Если наоборот — компании перечисляют часть прибыли в бюджет. Так цены на заправках меньше зависят от колебаний на мировом рынке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение важным. По его словам, топливо необходимо как на фронте, так и в тылу, для проведения уборочной кампании и работы экстренных служб. Законопроект поможет обеспечить горюче-смазочными материалами как граждан, так и предприятия.

Правительство РФ получит дополнительные полномочия, что позволит активнее пополнять рынок топливом и создавать необходимые запасы.

Также президент России Владимир Путин высказался о трудностях на топливном рынке. Все его заявления можно почитать здесь.

Снизить пенсионный возраст предложили в Госдуме

Вернуть возраст выхода на заслуженный отдых в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин предложили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Законопроект появился на сайте Госдумы.

«Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону), пересмотр которого в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается», — говорится в тексте законопроекта.

Вместе с этим депутаты предложили отменить пенсионную реформу 2018 года. Для этого они выступили с инициативой признать утратившим силу Федеральный закон 350.

В Минобрнауки озвучили дату окончания приема документов в вузы

Прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета в вузы завершится 25 июля, а на платные места — не позднее 20 сентября. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

27 июля вузы опубликуют конкурсные списки, которые появятся на официальных сайтах учебных заведений и портале «Госуслуги». Затем начнется подача согласий на зачисление:

до 1 августа — для льготников, победителей олимпиад и тех, кто поступает на целевое обучение;

до 5 августа — для остальных абитуриентов.

После этого последует период «дней тишины», когда заявления о поступлении или решения о зачислении нельзя будет изменить. Это нужно для того, чтобы составить итоговые списки и дать поступающим четкое представление о своем статусе.

Приказы о зачислении будут опубликованы в следующие даты:

3 августа — для поступающих по квотам и олимпиадников;

7 августа — для участников основного конкурса.

Срок приема документов на бюджетные места магистратуры вузы устанавливают самостоятельно, но не позднее 20 августа. Для платных мест (бакалавриат, специалитет и магистратура) учебные заведения также определяют крайний срок самостоятельно — главное, чтобы он был до 20 сентября.

Тест-система для диагностики саркопении появится в России

Прототип диагностической системы для выявления саркопении, состояния, при котором происходит потеря мышечной массы, появится в России к 2028 году. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Саркопения — это прогрессирующая потеря мышечной массы, силы и функции скелетных мышц. Проще говоря, это состояние, когда привычные действия — подняться по лестнице, встать со стула, донести сумку — становятся гораздо сложнее. Важно понимать: саркопения — не просто «естественное старение», а клинически значимый синдром, который можно диагностировать и который поддается лечению.

«Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России осуществляет научный проект для выявления механизмов возраст-зависимой утраты мышечной массы… Выделение прогностических маркеров динамики развития саркопенических изменений ляжет в основу создания диагностических панелей и предикторов риска развития саркопении различного генеза. В 2028 году будет создан прототип тест-систем», — говорится в сообщении.

В ФМБА уточнили, что уже сформированы группы пациентов, и сейчас ведется анализ данных для выявления устойчивых РНК-маркеров, которые станут основой для тест-систем.

«По итогам реализации проекта в 2027 году будет создан молекулярный атлас активности регуляторных элементов генома мышечной ткани человека, включающей в себя динамику старения мышц, саркопении различной природы», — уточнили в медико-биологическом агентстве в разговоре с РИА Новости.

Когда наступит шестидневка

Шестидневная рабочая неделя в России наступит в феврале 2027 года. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, первая шестидневная рабочая неделя начнется в преддверии трехдневных выходных в честь Дня защитника Отечества. С 15 по 20 февраля предстоит работать шесть дней, при этом 20 февраля рабочий день будет сокращен на час.

Бессараб также отметила, что до конца 2026 года у россиян останется только один праздничный день — 4 ноября, а 31 декабря станет началом новогодних каникул, передает ТАСС.

Депутатов Госдумы начнут отправлять на военные сборы вместо отпусков

Депутатов Госдумы планируют отправлять на военные сборы вместо их обычных отпусков. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив Министерству обороны проработать этот вопрос.

«Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал Володин на пленарном заседании.

Он также отметил, что не все депутаты имеют опыт военной службы или военно-учетные специальности, что и стало причиной обсуждения этого вопроса.

«Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен», — добавил председатель Госдумы.

По мнению председателя Госдумы, участие в сборах поможет депутатам более ответственно подходить к рассмотрению и принятию законопроектов, связанных с военной сферой. Володин также призвал не вводить никаких ограничений по этому вопросу. Министерство обороны уже поддержало эту идею.

Призывников хотят наделить новыми обязанностями

В Госдуме выдвинули инициативу о возможности включения срочников в состав воинских частей Федеральной противопожарной службы. Соответствующий законопроект получил положительный отзыв правительства.

Документ также наделяет эти подразделения новыми полномочиями. В настоящее время они действуют в основном в закрытых административно-территориальных образованиях и на режимных объектах. Однако после вступления закона в силу они смогут осуществлять профилактику и ликвидацию пожаров, а также проводить аварийно-спасательные мероприятия в обычных населенных пунктах.

Авторы инициативы считают, что нововведение позволит восполнить нехватку кадров в МЧС. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, призывники перед началом службы пройдут необходимую подготовку, сдадут нормативы и получат допуски к работе.

Он также отметил, что срочники не будут привлекаться к тушению пожаров и спасательным операциям в зоне СВО или в зонах контртеррористических действий. По его словам, существующий запрет на отправку срочников в эти регионы будет сохранен и для подразделений, занимающихся борьбой с пожарами.