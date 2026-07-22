Месси, Холанд, Трамп и другие: главные герои и антигерои чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира завершился несколько дней назад. Страсти улеглись, и теперь можно без лишних эмоций подвести краткие итоги чемпионата мира. Редакция 161.RU сделала подборку тех, благодаря кому нам запомнится мундиаль в Северной Америке.
Возинья
40-летний вратарь Возинья остановил в первом туре будущих победителей турнира испанцев. От них он не пропустил ни одного гола, что позволило скромной команде Кабо-Верде сыграть вничью — 0:0. Число подписчиков вратаря перед турниром не доходило и до 50 тысяч — во время чемпионата мира их стало более 20 миллионов.
Успеха добилась и команда Кабо-Верде. Она неожиданно для многих вышла из группы, а в 1/16 финала уступила Аргентине лишь в дополнительное время (2:3).
Эрлинг Холанд
Холанда сложно назвать открытием турнира: он и так считается одним из лучших нападающих мира. Но во время мундиаля Эрлинг приобрел широкую известность в другом качестве: он стал героем мемов — он буквально захватил интернет.
При этом он был одним из лидеров норвежцев. Холанд забил семь голов в пяти матчах, а его команда дошла до 1/4 финала.
Месси
Во время чемпионата мира Месси исполнилось 39 лет. Перед турниром его форма у многих вызывала скепсис: он давно играет за «Интер Майами», а победа на чемпионате мира — 2022 должна была снизить его мотивацию.
С первых же матчей Лионель показал, что всё еще способен на многое. Он был вожаком сборной Аргентины, дошедшей до финала. Красноречива и его статистика: восемь голов и четыре результативные передачи.
Трамп и Инфантино
Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино стали главными антигероями чемпионата мира. Сначала по требованию Трампа отменили дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Болагуна, а уже после финала американский президент не захотел уходить с помоста, где награждали сборную Испании.
Интересно, что аккаунты ФИФА и сборной Испании всё равно постарались убрать Трампа со своих фотографий.
Килиан Мбаппе
Сборная Франции ехала на чемпионат мира в статусе главного фаворита, но в итоге заняла четвертое место. При этом нападающий Килиан Мбаппе всё же вошел в историю. На этом турнире он забил десять голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026. Также он стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей — 22 гола. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, на счету которого 21 мяч.
Ферран Торрес и сборная Испании
Сборная Испании прибавляла на чемпионате мира с каждым матчем. При этом в команде не было какого-то одного лидера, как, например, у аргентинцев. Испанцы уверенно играли в обороне и в атаке. В итоге все индивидуальные награды турнира достались именно им: лучший молодой игрок турнира — Пау Кубарси, лучший вратарь — Унаи Симон, лучший игрок турнира — Родри.
При этом единственный гол в финале забил Ферран Торрес. До этого матча нападающий никак не мог отличиться и был героем мемов из-за своей плохой реализации. Теперь он стал национальным героем.
Болельщики сборной Норвегии
Главный флешмоб турнира запустили болельщики сборной Норвегии. Они под крики «Ро!» изображали греблю на драккаре не только на стадионах, но и на улицах, в фан-зонах и даже возле королевского дворца в Осло.
К этому после успешных матчей присоединялись и норвежские футболисты. Кажется, что их послематчевые празднования запомнятся даже больше, чем собственно матчи.