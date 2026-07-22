Месси, Холанд, Трамп и другие: главные герои и антигерои чемпионата мира по футболу

Источник: Fifa.сom

Чемпионат мира завершился несколько дней назад. Страсти улеглись, и теперь можно без лишних эмоций подвести краткие итоги чемпионата мира. Редакция 161.RU сделала подборку тех, благодаря кому нам запомнится мундиаль в Северной Америке.

Возинья

Источник: Fifa.сom

40-летний вратарь Возинья остановил в первом туре будущих победителей турнира испанцев. От них он не пропустил ни одного гола, что позволило скромной команде Кабо-Верде сыграть вничью — 0:0. Число подписчиков вратаря перед турниром не доходило и до 50 тысяч — во время чемпионата мира их стало более 20 миллионов.

Успеха добилась и команда Кабо-Верде. Она неожиданно для многих вышла из группы, а в 1/16 финала уступила Аргентине лишь в дополнительное время (2:3).

Эрлинг Холанд

Источник: Fifa.сom

Холанда сложно назвать открытием турнира: он и так считается одним из лучших нападающих мира. Но во время мундиаля Эрлинг приобрел широкую известность в другом качестве: он стал героем мемов — он буквально захватил интернет.

При этом он был одним из лидеров норвежцев. Холанд забил семь голов в пяти матчах, а его команда дошла до 1/4 финала.

Месси

Источник: Fifa.сom

Во время чемпионата мира Месси исполнилось 39 лет. Перед турниром его форма у многих вызывала скепсис: он давно играет за «Интер Майами», а победа на чемпионате мира — 2022 должна была снизить его мотивацию.

С первых же матчей Лионель показал, что всё еще способен на многое. Он был вожаком сборной Аргентины, дошедшей до финала. Красноречива и его статистика: восемь голов и четыре результативные передачи.

Трамп и Инфантино

Источник: Fifa.сom

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино стали главными антигероями чемпионата мира. Сначала по требованию Трампа отменили дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Болагуна, а уже после финала американский президент не захотел уходить с помоста, где награждали сборную Испании.

Интересно, что аккаунты ФИФА и сборной Испании всё равно постарались убрать Трампа со своих фотографий.

Килиан Мбаппе

Источник: Fifa.сom

Сборная Франции ехала на чемпионат мира в статусе главного фаворита, но в итоге заняла четвертое место. При этом нападающий Килиан Мбаппе всё же вошел в историю. На этом турнире он забил десять голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026. Также он стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей — 22 гола. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, на счету которого 21 мяч.

Ферран Торрес и сборная Испании

Источник: Fifa.сom

Сборная Испании прибавляла на чемпионате мира с каждым матчем. При этом в команде не было какого-то одного лидера, как, например, у аргентинцев. Испанцы уверенно играли в обороне и в атаке. В итоге все индивидуальные награды турнира достались именно им: лучший молодой игрок турнира — Пау Кубарси, лучший вратарь — Унаи Симон, лучший игрок турнира — Родри.

При этом единственный гол в финале забил Ферран Торрес. До этого матча нападающий никак не мог отличиться и был героем мемов из-за своей плохой реализации. Теперь он стал национальным героем.

Болельщики сборной Норвегии

Источник: Fifa.сom

Главный флешмоб турнира запустили болельщики сборной Норвегии. Они под крики «Ро!» изображали греблю на драккаре не только на стадионах, но и на улицах, в фан-зонах и даже возле королевского дворца в Осло.