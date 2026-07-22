Родила в 16 за решеткой: как самая молодая мама в колонии воспитывает сына и почему не отдает его на волю

История Маши не может не вызвать эмоции Источник: NGS42.RU

Маше Синенко всего 18, но уже несколько лет она отбывает наказание. Вместе с ней в женской колонии в Мариинске Кемеровской области находится ее маленький сын — его она родила в заключении, малыш никогда не видел свободы.

Где молодая мама оступилась и почему, имея возможность, всё равно не отдает ребенка на волю, смотрите в ролике выше.

Сын Маши — один из 61 воспитанника дома ребенка при ИК-35. Таких колоний, где женщины могут растить детей, будучи в неволе, всего 11 по России, поэтому именно в Мариинск отправляют всех беременных осужденных в Сибири.

Наша собеседница — самая молодая из отбывающих здесь наказание мам. Ее осудили как закладчицу в 15 лет, а в 16 от любимого парня и по совместительству подельника она родила сына.

«Я благодарна возможности, что он со мной, а не где-то в детдоме или с моими родителями. Я просыпаюсь — он рядом в кроватке. Смотрю на него и думаю: „Как я без него?“ В такие моменты, когда он говорит „мама“, меня обнимает… — говорит Маша, и ее прорывает на слезы, что градом скатываются по ее лицу. — Я не смогу его отдать, пусть лучше со мной сидит».