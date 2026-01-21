НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город В Ярославле на благоустройство Стрелки выделили втрое меньше средств, чем на площади Юности

В Ярославле на благоустройство Стрелки выделили втрое меньше средств, чем на площади Юности

Что об этом известно

248
В Ярославле планируют благоустроить Стрелку и площадь Юности | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле планируют благоустроить Стрелку и площадь Юности

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле на благоустройство Стрелки выделят втрое меньше средств, чем на площади Юности. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог 20 января 2026 года.

«50 миллионов выделено на Стрелку, и 167 миллиона рублей — на площадь Юности у ТЮЗа», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская.

Напомним, что вопрос о необходимости обновления благоустройства парка Стрелка в Ярославле говорили еще в 2025 году. Даже были опубликованы эскизы работ. Проектными работами занимается московская компания «Новые технологии». Контракт с ней был подписан 23 июня 2025 года. За проект город заплатит 14 млн 971 тысячу рублей.

Вид на Стрелку сверху | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
В парке высадят новые кусты | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
И благоустроят зону для отдыха | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля

Как уточнялось в документах к поиску подрядчика для проектирования благоустройства, в настоящее время территория парка «Стрелка» по функциональному назначению не отвечает потребностям общества.

«Не учтены пешеходные трафики, велосипедное движение, отсутствуют доступные подходы до прогулочных зон, проходящих по периметру территории; отсутствует покрытие для комфортного передвижения людей; ощущается недостаточность освещения», — отмечается в эскизном проекте Центра развития городской территории Ярославля.

Ранее на площади Юности хотели установить новый детский городок за 27 миллионов рублей. Правда, согласно данным «Госзакупок», позже торги были отменены.

Благоустройство какого объекта ждете больше всего?

Стрелки
Площади Юности
И того и другого
Свое мнение по этому поводу напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство Площадь Юности
Комментарии
3
Гость
24 минуты
Капец Стрелке. Изуродуют
Гость
47 минут
Все изуродовали все парки рревратили в неройми,что с навесами и крашенными трубами ,теперь до мрамора добраться надо,да зсбора чугунного Оставте в покое достояние города,покрытие поменяйте и больше ничего. Хватит в бухивать миллионы,в чьи то карманы
Читать все комментарии
Гость
