В Ярославле на благоустройство Стрелки выделили втрое меньше средств, чем на площади Юности

В Ярославле планируют благоустроить Стрелку и площадь Юности Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле на благоустройство Стрелки выделят втрое меньше средств, чем на площади Юности. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог 20 января 2026 года.

«50 миллионов выделено на Стрелку, и 167 миллиона рублей — на площадь Юности у ТЮЗа», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская.

Напомним, что вопрос о необходимости обновления благоустройства парка Стрелка в Ярославле говорили еще в 2025 году. Даже были опубликованы эскизы работ. Проектными работами занимается московская компания «Новые технологии». Контракт с ней был подписан 23 июня 2025 года. За проект город заплатит 14 млн 971 тысячу рублей.

Как уточнялось в документах к поиску подрядчика для проектирования благоустройства, в настоящее время территория парка «Стрелка» по функциональному назначению не отвечает потребностям общества.

«Не учтены пешеходные трафики, велосипедное движение, отсутствуют доступные подходы до прогулочных зон, проходящих по периметру территории; отсутствует покрытие для комфортного передвижения людей; ощущается недостаточность освещения», — отмечается в эскизном проекте Центра развития городской территории Ярославля.

Ранее на площади Юности хотели установить новый детский городок за 27 миллионов рублей. Правда, согласно данным «Госзакупок», позже торги были отменены.