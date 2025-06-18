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Город Карусели, батуты и полосы препятствий: в центре Ярославля появится новая детская площадка за 27 млн

Карусели, батуты и полосы препятствий: в центре Ярославля появится новая детская площадка за 27 млн

Публикуем визуализацию проекта

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23 комментария
У ТЮЗа установят новую детскую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ ТЮЗа установят новую детскую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У ТЮЗа установят новую детскую площадку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на площади Юности установят новую детскую спортивную площадку у ТЮЗа. 30 мая 2025 на госзакупках были объявлены торги по выбору подрядчика. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Цена контракта — 25 миллионов 679 тысяч рублей.

По проекту планируется покупка и установка детских игровых комплексов, спортивных площадок в виде полосы препятствий, уличные батуты, качели, карусель и др.

У ТЮЗа планируют игровой комплекс с горкой | Источник: госзакупкиУ ТЮЗа планируют игровой комплекс с горкой | Источник: госзакупки
Также предусмотрена площадка для детей помладше | Источник: госзакупкиТакже предусмотрена площадка для детей помладше | Источник: госзакупки
Власти намерены закупить несколько полос препятствий | Источник: ГосзакупкиВласти намерены закупить несколько полос препятствий | Источник: Госзакупки
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Кроме того, планируется закупка пространственной сетки | Источник: госзакупкиКроме того, планируется закупка пространственной сетки | Источник: госзакупки
Несколько видов качелей закупят для площадки | Источник: госзакупкиНесколько видов качелей закупят для площадки | Источник: госзакупки

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 10 июня. Определить победителя торгов планируют 16 июня.

Согласно графику выполнения работ, сразу после заключения контракта начнутся подготовительные мероприятия. Монтаж оборудования запланирован с 7 июля, а укладка покрытия — на период с 21 по 31 августа. Таким образом, завершение всех работ намечено на конец лета.

Так выглядит визуализация новой площадки сверху | Источник: госзакупкиТак выглядит визуализация новой площадки сверху | Источник: госзакупки
Рядом с игровыми площадками и каруселями установят скамейки и урны | Источник: госзакупкиРядом с игровыми площадками и каруселями установят скамейки и урны | Источник: госзакупки
Детские площадки будут предназначены для малышей разного возраста | Источник: госзакупкиДетские площадки будут предназначены для малышей разного возраста | Источник: госзакупки
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Так будет выглядеть площадь Юности после установки новой площадки | Источник: госзакупкиТак будет выглядеть площадь Юности после установки новой площадки | Источник: госзакупки

Еще несколько лет после открытия площадки подрядчик будет нести гарантийную ответственность за свою работу.

«Гарантийный срок устранения подрядчиком недостатков (дефектов), возникших в течение гарантийного срока, составляет три года с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке», — говорится в описании объекта закупки.

Как считаете, нужна на площади Труда новая детская площадка?

Да
Нет
Не знаю
Свое мнение напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ТЮЗ Детская площадка
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Комментарии
23
Гость
2 часа
Когда поликлинику построят взамен закрывшейся? Третий год обещают, сарай не могут собрать и установить. Их вахтовикам за месяц устанавливают . Третий год нет возможности пройти диспансеризацию.
Гость
3 часа
а у нас в Кармановском из детской площадки 2 качели и песочница у нас как всегда где густо а где пусто
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