Карусели, батуты и полосы препятствий: в центре Ярославля появится новая детская площадка за 27 млн

У ТЮЗа установят новую детскую площадку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле на площади Юности установят новую детскую спортивную площадку у ТЮЗа. 30 мая 2025 на госзакупках были объявлены торги по выбору подрядчика. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Цена контракта — 25 миллионов 679 тысяч рублей.

По проекту планируется покупка и установка детских игровых комплексов, спортивных площадок в виде полосы препятствий, уличные батуты, качели, карусель и др.

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Прием заявок на участие в конкурсе завершится 10 июня. Определить победителя торгов планируют 16 июня.

Согласно графику выполнения работ, сразу после заключения контракта начнутся подготовительные мероприятия. Монтаж оборудования запланирован с 7 июля, а укладка покрытия — на период с 21 по 31 августа. Таким образом, завершение всех работ намечено на конец лета.

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Еще несколько лет после открытия площадки подрядчик будет нести гарантийную ответственность за свою работу.

«Гарантийный срок устранения подрядчиком недостатков (дефектов), возникших в течение гарантийного срока, составляет три года с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке», — говорится в описании объекта закупки.