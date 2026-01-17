НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город В Ярославле оштрафовали бывшего преподавателя ЯГПУ за участие в нежелательной организации

В Ярославле оштрафовали бывшего преподавателя ЯГПУ за участие в нежелательной организации

Что об этом известно

517
Евгения Ермолина оштрафовали за участие в нежелательной организации | Источник: Евгений Ермолин / Vk.com

Евгения Ермолина оштрафовали за участие в нежелательной организации

Источник:

Евгений Ермолин / Vk.com

В Ярославле оштрафовали бывшего преподавателя ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Евгения Ермолина за участие в нежелательной организации. Эту информацию 76.RU подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«Кировский районный суд Ярославля признал Евгения Ермолина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», — уточнили в суде.

66-летний Евгений Ермолин является выпускником МГУ, литературным критиком, журналистом, редактором, историком культуры, эссеистом, блогером, краеведом. В 2001–2022 годах он работал заведующим кафедрами культурологии, затем журналистики и медиакоммуникаций в ЯГПУ имени Ушинского. В 2022 году Евгений Ермолин уехал жить в Европу.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Штраф Административное дело
Рекомендуем