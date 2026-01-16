В Ярославле появилась новая улица. Где именно

Мэр Артем Молчанов утвердил новую улицу во Фрунзенском районе Ярославля Источник: «Яндекс.Панорама»

В Ярославле появилась новая улица в районе Речного порта. Ее назвали Портовая. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 15 января 2026 года.

«Присвоить новому элементу улично-дорожной сети, расположенному во Фрунзенском районе города Ярославля, наименование — Российская Федерация, Ярославская область, городской округ — город Ярославль, город Ярославль, улица Портовая», — говорится в документе.

Согласно данным властей, протяженность новой улицы, расположенной рядом с 3-й Портовой, совсем небольшая по сравнению с соседними.

Черной линией на карте обозначено расположение улицы Портовой Источник: мэрия Ярославля

Напомним, что в ноябре 2025 года автор Telegram-канала «Ярославль глазами дурака» Артур Стажков предложил властям назвать безымянную улицу перед Садом служащих на Перекопе в честь знаменитого ярославского купца Сергея Карзинкина.

Карзинкины — московские купцы ярославского происхождения. Их семья сыграла ключевую роль в развитии Красноперекопского района Ярославля в дореволюционный период. Карзинкины не только возродили и модернизировали фабрику ЯБМ (Ярославская Большая Мануфактура), но и превратили ее в центр социально-экономического развития. Они создали «город в городе», что способствовало росту населения в Ярославле.