Город В Ярославле появилась новая улица. Где именно

В Ярославле появилась новая улица. Где именно

Публикуем данные властей

352
Мэр Артем Молчанов утвердил новую улицу во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: «Яндекс.Панорама»Мэр Артем Молчанов утвердил новую улицу во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: «Яндекс.Панорама»

Мэр Артем Молчанов утвердил новую улицу во Фрунзенском районе Ярославля

Источник:

«Яндекс.Панорама»

В Ярославле появилась новая улица в районе Речного порта. Ее назвали Портовая. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 15 января 2026 года.

«Присвоить новому элементу улично-дорожной сети, расположенному во Фрунзенском районе города Ярославля, наименование — Российская Федерация, Ярославская область, городской округ — город Ярославль, город Ярославль, улица Портовая», — говорится в документе.

Согласно данным властей, протяженность новой улицы, расположенной рядом с 3-й Портовой, совсем небольшая по сравнению с соседними.

Черной линией на карте обозначено расположение улицы Портовой | Источник: мэрия ЯрославляЧерной линией на карте обозначено расположение улицы Портовой | Источник: мэрия Ярославля

Черной линией на карте обозначено расположение улицы Портовой

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, что в ноябре 2025 года автор Telegram-канала «Ярославль глазами дурака» Артур Стажков предложил властям назвать безымянную улицу перед Садом служащих на Перекопе в честь знаменитого ярославского купца Сергея Карзинкина.

Карзинкины — московские купцы ярославского происхождения. Их семья сыграла ключевую роль в развитии Красноперекопского района Ярославля в дореволюционный период. Карзинкины не только возродили и модернизировали фабрику ЯБМ (Ярославская Большая Мануфактура), но и превратили ее в центр социально-экономического развития. Они создали «город в городе», что способствовало росту населения в Ярославле.

Ранее мы публиковали викторину по улицам Ярославля для знатоков.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Новая улица
Комментарии
7
JayroslavMudryi
20 минут
город растет и развивается!! в доклад Евраеау
Гость
41 минута
Не упасть бы со стула, новая старая улица и как всегда в пределах 200-600 метров. Других нет и не строится, начали уже существующие преподносить как достижения власти. Не забудьте в новый альбом для президента фотографии вклеить.
Гость
