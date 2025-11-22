«Миссия моего поколения»: ярославец предложил переименовать улицу — зачем

19 ноября 2025 года автор Telegram-канала «Ярославль глазами дурака» Артур Стажков обратился к мэру города Артему Молчанову. Создатель стрит-арта, посвященного Сергею Карзинкину, предложил назвать безымянную улицу перед Садом служащих (между улицами Стачек и Семашко) в честь ярославского купца.
Семья Карзинкиных, московские купцы ярославского происхождения, сыграла ключевую роль в развитии Красноперекопского района Ярославля в дореволюционный период. Карзинкины не только возродили и модернизировали фабрику ЯБМ (Ярославская Большая Мануфактура), но и превратили ее в центр социально-экономического развития. Они создали вокруг «город в городе», что способствовало росту населения в Ярославле.
«Наименование улицы в честь Карзинкиных станет справедливым признанием их роли как первооткрывателей в развитии района и социальной ответственности, опередившей время. Это поможет сохранить историческую память и вдохновит жителей, в том числе детей и подростков изучать культурное наследие Ярославля», — написал в обращении Артур Стажков.
Выбранный для реализации участок, как считает активист, минимизирует неудобства жителей. По задумке, под переименование попадет только складное здание. Такое решение не затронет повседневную жизнь горожан и упростит процедуру.
Артур Стажков отмечает, что в городе есть масса улиц с именами тех, кто не внес особого вклада в развитие города. Свою инициативу ярославец объясняет желанием «увековечить Карзинкиных на Перекопе». Свою инициативу автор просит рассмотреть на заседании топонимической комиссии.
Убежден, что миссия моего поколения — отдать дань памяти тем, кто делом прославлял богоспасаемый Ярославль по всей России и за рубежом. На их наследии — как культурном, так и материальном — наш район развивается и по сей день.
Напомним, что это не первая инициатива активиста. Осенью 2024 года Артур Стажков вместе с командой представил документальный фильм «Забытый отец Ярославля» (16+) о купце градоначальнике Ярославля Иване Вахромееве. После этого ярославцы собрали 3000 подписей в поддержку установки памятника Ивану Вахромееву.
Согласны ли вы с инициативой переименования улицы в Ярославле?