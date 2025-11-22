НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 754мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Фоторепортаж из брагинских дворов
«Умные решения»
Смертельное ДТП в Переславле
Компании, которые создают будущее области
Ярославец рассказал об участии в шоу
Президентский теплоход на Волге
Когда придет похолодание со снегом
Депутат раскритиковал питание детей
Город «Миссия моего поколения»: ярославец предложил переименовать улицу — зачем

«Миссия моего поколения»: ярославец предложил переименовать улицу — зачем

Житель отправил свой запрос в мэрию

79
Это не первая инициатива ярославского активиста | Источник: Артур Стажков / Vk.comЭто не первая инициатива ярославского активиста | Источник: Артур Стажков / Vk.com

Это не первая инициатива ярославского активиста

Источник:

Артур Стажков / Vk.com

19 ноября 2025 года автор Telegram-канала «Ярославль глазами дурака» Артур Стажков обратился к мэру города Артему Молчанову. Создатель стрит-арта, посвященного Сергею Карзинкину, предложил назвать безымянную улицу перед Садом служащих (между улицами Стачек и Семашко) в честь ярославского купца.

Семья Карзинкиных, московские купцы ярославского происхождения, сыграла ключевую роль в развитии Красноперекопского района Ярославля в дореволюционный период. Карзинкины не только возродили и модернизировали фабрику ЯБМ (Ярославская Большая Мануфактура), но и превратили ее в центр социально-экономического развития. Они создали вокруг «город в городе», что способствовало росту населения в Ярославле.

«Наименование улицы в честь Карзинкиных станет справедливым признанием их роли как первооткрывателей в развитии района и социальной ответственности, опередившей время. Это поможет сохранить историческую память и вдохновит жителей, в том числе детей и подростков изучать культурное наследие Ярославля», — написал в обращении Артур Стажков.

Выбранный для реализации участок, как считает активист, минимизирует неудобства жителей. По задумке, под переименование попадет только складное здание. Такое решение не затронет повседневную жизнь горожан и упростит процедуру.

Дать название предлагают небольшому участку дороги | Источник: Артур СтажковДать название предлагают небольшому участку дороги | Источник: Артур Стажков

Дать название предлагают небольшому участку дороги

Источник:

Артур Стажков

Артур Стажков отмечает, что в городе есть масса улиц с именами тех, кто не внес особого вклада в развитие города. Свою инициативу ярославец объясняет желанием «увековечить Карзинкиных на Перекопе». Свою инициативу автор просит рассмотреть на заседании топонимической комиссии.

Убежден, что миссия моего поколения — отдать дань памяти тем, кто делом прославлял богоспасаемый Ярославль по всей России и за рубежом. На их наследии — как культурном, так и материальном — наш район развивается и по сей день.

Артур Стажков

ярославский активист

Напомним, что это не первая инициатива активиста. Осенью 2024 года Артур Стажков вместе с командой представил документальный фильм «Забытый отец Ярославля» (16+) о купце градоначальнике Ярославля Иване Вахромееве. После этого ярославцы собрали 3000 подписей в поддержку установки памятника Ивану Вахромееву.

Согласны ли вы с инициативой переименования улицы в Ярославле?

Конечно! Ярославль должен знать своих героев
Нет, лучше оставить все как есть
Поделюсь своим мнением в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Переименование улицы Активист
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 минуты
Купцы наживались на простых людях, не надо нам таких героев.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление