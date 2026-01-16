Вместо парковки — месиво: как выглядят платные места в центре Ярославля

Комфортной парковку точно не назовешь
После обильных снегопадов автомобилисты Ярославля пожаловались на заваленные снегом платные парковки. Фотограф 76.RU прошелся по центральным улицам города и посмотрел, насколько масштабна эта проблема.
На большинстве центральных дорог работала снегоуборочная техника, но парковочные места остались нетронутыми
На узких участках дороги парковать автомобиль небезопасно
Параллельная парковка в таких условиях невозможна
Ярославцы уже успели привыкнуть к нововведению, но воспользоваться им сейчас просто не могут
Очищенные «карманы» сразу занимают автовладельцы
С бесплатными парковками в городе проблема та же. На фото — улица в Красноперекопском районе
У Толубинского моста места тоже нетронуты техникой
Водители паркуются «вторым рядом»
Ближе к Советской площади ситуация обстоит намного лучше
Многие владельцы авто всё так же паркуются под запрещающими знаками
Кому-то повезло найти расчищенный участок
У Советской площади парковки очищены, но снежные кучи лежат на проезжей части