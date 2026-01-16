НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 768мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,53
EUR 91,81
ПСБ: главные события года
Расширили маршрут Золотого кольца
Кто теперь руководит «ЯрГЭТ»
Хотят построить новый сквер
Где хотят провести «Доброфест»
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Город Фоторепортаж Вместо парковки — месиво: как выглядят платные места в центре Ярославля

Вместо парковки — месиво: как выглядят платные места в центре Ярославля

Стоянки в Ярославле завалило снегом

400
Комфортной парковку точно не назовешь | Источник: Артем Бауман / 76.RUКомфортной парковку точно не назовешь | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Комфортной парковку точно не назовешь

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

После обильных снегопадов автомобилисты Ярославля пожаловались на заваленные снегом платные парковки. Фотограф 76.RU прошелся по центральным улицам города и посмотрел, насколько масштабна эта проблема.

На большинстве центральных дорог работала снегоуборочная техника, но парковочные места остались нетронутыми | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа большинстве центральных дорог работала снегоуборочная техника, но парковочные места остались нетронутыми | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На большинстве центральных дорог работала снегоуборочная техника, но парковочные места остались нетронутыми

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На узких участках дороги парковать автомобиль небезопасно | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа узких участках дороги парковать автомобиль небезопасно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На узких участках дороги парковать автомобиль небезопасно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Параллельная парковка в таких условиях невозможна | Источник: Артем Бауман / 76.RUПараллельная парковка в таких условиях невозможна | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Параллельная парковка в таких условиях невозможна

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ярославцы уже успели привыкнуть к нововведению, но воспользоваться им сейчас просто не могут | Источник: Артем Бауман / 76.RUЯрославцы уже успели привыкнуть к нововведению, но воспользоваться им сейчас просто не могут | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославцы уже успели привыкнуть к нововведению, но воспользоваться им сейчас просто не могут

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Очищенные «карманы» сразу занимают автовладельцы | Источник: Артем Бауман / 76.RUОчищенные «карманы» сразу занимают автовладельцы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Очищенные «карманы» сразу занимают автовладельцы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

С бесплатными парковками в городе проблема та же. На фото&nbsp;— улица в Красноперекопском районе | Источник: Артем Бауман / 76.RUС бесплатными парковками в городе проблема та же. На фото&nbsp;— улица в Красноперекопском районе | Источник: Артем Бауман / 76.RU

С бесплатными парковками в городе проблема та же. На фото — улица в Красноперекопском районе

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

У Толубинского моста места тоже нетронуты техникой | Источник: Артем Бауман / 76.RUУ Толубинского моста места тоже нетронуты техникой | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У Толубинского моста места тоже нетронуты техникой

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Водители паркуются «вторым рядом» | Источник: Артем Бауман / 76.RUВодители паркуются «вторым рядом» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Водители паркуются «вторым рядом»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ближе к Советской площади ситуация обстоит намного лучше | Источник: Артем Бауман / 76.RUБлиже к Советской площади ситуация обстоит намного лучше | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ближе к Советской площади ситуация обстоит намного лучше

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Многие владельцы авто всё так же паркуются под запрещающими знаками | Источник: Артем Бауман / 76.RUМногие владельцы авто всё так же паркуются под запрещающими знаками | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Многие владельцы авто всё так же паркуются под запрещающими знаками

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кому-то повезло найти расчищенный участок | Источник: Артем Бауман / 76.RUКому-то повезло найти расчищенный участок | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кому-то повезло найти расчищенный участок

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

У Советской площади парковки очищены, но снежные кучи лежат на проезжей части | Источник: Артем Бауман / 76.RUУ Советской площади парковки очищены, но снежные кучи лежат на проезжей части | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У Советской площади парковки очищены, но снежные кучи лежат на проезжей части

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Артем БауманАртем Бауман
Артем Бауман
фотограф
Снегопад Платные парковки Зима
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY11
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
21 минута
уважаемая редакция, как распределяются деньги от парковок? сколько идет в бюджет? земля муниципальная и мы должны знать.
Гость
23 минуты
Всё хорошо-это такой бизнес)
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем