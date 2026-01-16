«Глубина около двух метров»: ярославцы забили тревогу из-за открытых люков в городе

Ярославцы заметили в городе открытые люки, занесенные снегом Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Жители Ярославля забили тревогу из-за открытых люков. Соответствующие кадры появились в одном из городских пабликов 10 января. По словам автора поста, речь идет о люках на пересечении проезда Шавырина и улицы Урицкого в Дзержинском районе и на улице Красноборской Заволжского района.

«10 января открыт колодец на Красноборской, 43, у „Верного“. Его засыпает снегом, и не видно провала! Будьте осторожны!» — указано в группе «Жесть Ярославль».

По словам жителей, помимо того, что открытые люки создают опасность, их засыпают снегом во время уборки.

«На пересечении Шавырина и Урицкого (около дома Скорой помощи) раздавили люк, когда чистили снег. Глубина ямы около двух метров. Надо срочно ее закрыть, пока никто не провалился. Шла с ребенком. Хорошо, что увидела», — рассказала ярославна в соцсетях.

Дырка образовалась посреди дороги в Дзержинском районе Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В мэрии ответили, что за систему канализации в городе отвечают сетевые компании. Они должны следить, чтобы люки были на местах и закрыты.

«Организации получат предписания и штрафы за ненадлежащее состояние своих объектов», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для безопасности жителей сотрудники администраций Дзержинского и Заволжского районов оградили открытые люки сигнальными лентами.

В мэрии Ярославле также рассказали, куда обращаться в случае обнаружения открытого люка.

«Жителям города необходимо позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 40-40-40 или написать обращение через приложение „Мой дом — Ярославль“», — сообщили в городской администрации.