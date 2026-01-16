«Глубина около двух метров»: ярославцы забили тревогу из-за открытых люков в городе

Жители Ярославля забили тревогу из-за открытых люков. Соответствующие кадры появились в одном из городских пабликов 10 января. По словам автора поста, речь идет о люках на пересечении проезда Шавырина и улицы Урицкого в Дзержинском районе и на улице Красноборской Заволжского района.
«10 января открыт колодец на Красноборской, 43, у „Верного“. Его засыпает снегом, и не видно провала! Будьте осторожны!» — указано в группе «Жесть Ярославль».
По словам жителей, помимо того, что открытые люки создают опасность, их засыпают снегом во время уборки.
«На пересечении Шавырина и Урицкого (около дома Скорой помощи) раздавили люк, когда чистили снег. Глубина ямы около двух метров. Надо срочно ее закрыть, пока никто не провалился. Шла с ребенком. Хорошо, что увидела», — рассказала ярославна в соцсетях.
В мэрии ответили, что за систему канализации в городе отвечают сетевые компании. Они должны следить, чтобы люки были на местах и закрыты.
«Организации получат предписания и штрафы за ненадлежащее состояние своих объектов», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Для безопасности жителей сотрудники администраций Дзержинского и Заволжского районов оградили открытые люки сигнальными лентами.
В мэрии Ярославле также рассказали, куда обращаться в случае обнаружения открытого люка.
«Жителям города необходимо позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 40-40-40 или написать обращение через приложение „Мой дом — Ярославль“», — сообщили в городской администрации.
В Ярославской области проблема с открытыми люками существует уже давно. Так, в 2018 году в Ростовском районе женщина, обходившая лужу, провалилась в канализацию и захлебнулась. В 2021 году в Дзержинском районе Ярославля в открытый люк упал 7-летний мальчик. Колодец у детского городка было не видно из-за снега. В 2022-м уже в Рыбинске в колодец провалилась школьница. Люк также был завален снегом.