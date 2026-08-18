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Экономика Когда Visa и Mastercard полностью исчезнут с рынка: сроки

Когда Visa и Mastercard полностью исчезнут с рынка: сроки

Разбираемся в причинах

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Картами вскоре станет невозможно пользоваться | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUКартами вскоре станет невозможно пользоваться | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Картами вскоре станет невозможно пользоваться

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Карты Visa и Mastercard могут окончательно уйти с российского рынка. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что произойдет к концу следующего года.

«Я думаю, что следующий год. То есть к концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, люди уже активно переходят на другие платежные инструменты. Аксаков также отметил, что карты Visa и Mastercard стали менее защищенными из‑за устаревших сертификатов безопасности — это создает риски для их владельцев.

Visa и Mastercard приостановили работу в России весной 2022 года. При этом карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжали функционировать — их обслуживает НСПК (Национальная система платёжных карт).

Недавно НСПК объявила о переходе на российские сертификаты безопасности и предупредила о возможных сложностях при онлайн‑оплате картами Visa и Mastercard. В НСПК порекомендовали заменить их на карты «Мир», так как они продолжат работать в прежнем режиме.

Аксаков и до этого высказывался на тему исчезновения Visa и Mastercard. Он заявил, что карты могут уйти с рынка из-за физического износа.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Visa Mastercard Экономика
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Комментарии
11
Гость
18 августа, 13:25
Мне главное, чтобы деньги доходили, а какая система это уже второй вопрос. Надеюсь, всё останется простым и понятным
Гость
18 августа, 13:24
Честно? Даже не замечаю, что там с Visa и Mastercard. У меня Мир и в магазине, и в приложении всё работает. Пусть дальше так и будет!
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Гость
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