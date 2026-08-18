Когда Visa и Mastercard полностью исчезнут с рынка: сроки

Картами вскоре станет невозможно пользоваться Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Карты Visa и Mastercard могут окончательно уйти с российского рынка. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что произойдет к концу следующего года.

«Я думаю, что следующий год. То есть к концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, люди уже активно переходят на другие платежные инструменты. Аксаков также отметил, что карты Visa и Mastercard стали менее защищенными из‑за устаревших сертификатов безопасности — это создает риски для их владельцев.

Visa и Mastercard приостановили работу в России весной 2022 года. При этом карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжали функционировать — их обслуживает НСПК (Национальная система платёжных карт).

Недавно НСПК объявила о переходе на российские сертификаты безопасности и предупредила о возможных сложностях при онлайн‑оплате картами Visa и Mastercard. В НСПК порекомендовали заменить их на карты «Мир», так как они продолжат работать в прежнем режиме.