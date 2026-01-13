В Ярославле простились с погибшим на СВО воспитателем детдома

21-летний воспитатель детского дома погиб на СВО Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле простились с погибшим на СВО 21-летним Димой Живоглазовым (настоящее имя — Улукбек, но при жизни он просил себя называть Дмитрием. — Прим. ред.). Похоронили его на Воинском кладбище 25 декабря 2025 года. Об этом 76.RU сообщили в детском доме имени Винокуровой, где работал погибший.

«На похоронах собрались почти все ребята, которые знали Диму и общались с ним. Присутствовали и курсанты ракетного училища — они помогали нести гроб. В память о нем прозвучали три залпа армейского салюта, — рассказал в беседе с 76.RU тренер детского дома Андрей Ляхович. — Детский дом направлял запросы, пытаясь найти родственников Димы, однако никто так и не откликнулся».

Напомним, что на спецоперации Дима служил по контракту. Он поехал в зону боевых действий в начале сентября 2024 года. Через две недели после этого — 18 сентября — Дима погиб. Об этом стало известно в ноябре 2025 года.

В этом материале публикуем воспоминания людей, которые были знакомы с Димой.

«Лучший мой помощник, моя опора»

Диму очень любили все ребята в детском доме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дима Живоглазов вырос в детском доме имени Винокуровой и после выпуска его позвали там работать воспитателем. Ему было три года, когда его отец сел в тюрьму, а его с сестрой отобрали от пьющей мамы. Трижды детей забирали приемные семьи, а потом возвращали обратно в детский дом.

В интервью 76.RU Дима рассказывал, что не общается с биологическими родителями, хотя и знает, где они живут. Семьей для него стали сотрудники и другие воспитанники детского дома. Бывший директор детского дома Татьяна Морозова, которая занимала руководящую должность в то время, когда Дима пришел работать воспитателем, поделилась своими воспоминаниями о нем.

«Самый лучший мой помощник, моя опора. Самая надежная опора в таком непростом деле воспитания детей-сирот, сложных подростков, которыми он умело управлял, наш неформальный лидер», — поделилась Татьяна Морозова.

Цельный, здравый, дерзкий, уверенный, милый, добрый, отзывчивый мальчик с такой сложной судьбой, не потерявший и не расплескавший добродетели. Татьяна Морозова бывший директор детского дома им. Винокуровой

С детства Дима Живоглазов занимался спортом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дима с детства занимался кикбоксингом, вел здоровый образ жизни и любил учиться. Воспитатели приводили его в пример младшим группам — они его слушались и уважали.

Кикбоксинг — это вид единоборств, где разрешены удары руками и ногами, а также некоторые элементы вроде подсечек и бросков (в зависимости от стиля и правил).

Сотрудник детского дома — тренер Андрей Ляхович — отметил, что Дима был очень ответственным.

«Веселый, жизнерадостный пацан, целеустремленный. Всегда хорошо дружил с ребятами. Его потом взяли в детский дом, он работал в лагере с ребятами. Пользовался уважением у воспитанников: он был спортивным парнем, достаточно одаренным», — поделился Андрей Ляхович.

За несколько дней до заключения контракта и ухода на спецоперацию на Украину Дима Живоглазов дал 76.RU интервью. Он поделился, что мечтал получить высшее образование и создать крепкую многодетную семью. Историю Димы — читайте в этом материале.