Мечтал о крепкой семье и троих детях: на СВО погиб 21-летний воспитатель детского дома из Ярославля

Мечтал о крепкой семье и троих детях: на СВО погиб 21-летний воспитатель детского дома из Ярославля

Что о нём известно

21-летний воспитатель детского дома погиб на СВО

21-летний воспитатель детского дома погиб на СВО

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На СВО погиб воспитатель детского дома 21-летний Дима Живоглазов из Ярославля (настоящее имя — Улукбек, но при жизни он просил себя называть Дмитрием. — Прим. ред.). Осенью 2024 года он должен был отправиться на срочную службу, но решил заключить контракт и пойти на спецоперацию. В первых числах сентября его забрали.

Через две недели после этого — 18 сентября 2024 года — Дима погиб. Об этом стало известно в ноябре 2025-го.

«Улукбек Живоглазов погиб 18 сентября 2024 года в Кременском районе, поселок Нововодяное, — сообщил 76.RU омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин со ссылкой на данные военкомата. — Военкомат пояснил, что тело, вероятно, привезут в декабре».

Дима вырос в детском доме имени Винокуровой и после выпуска остался там работать воспитателем. Ему было три года, когда его отец сел в тюрьму, а его с сестрой отобрали от пьющей мамы. Трижды детей забирали приемные семьи, а потом возвращали обратно в детский дом.

История жизни погибшего воспитателя

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В интервью 76.RU Дима говорил, что знает, где живут его биологические родители, братья и сестры, родившиеся после того, как его с сестрой забрали в детский дом. Но он с ними не общался.

Семьей для него стали сотрудники и другие воспитанники детского дома. Дима с детства занимался кикбоксингом, вел здоровый образ жизни и любил учиться. Воспитатели приводили его в пример младшим группам — они его слушались и уважали. Когда Дима выпустился из детского дома в 18 лет, его пригласили работать ночным воспитателем.

Кикбоксинг — это вид единоборств, где разрешены удары руками и ногами, а также некоторые элементы вроде подсечек и бросков (в зависимости от стиля и правил).

Дима занимался кикбоксингом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДима занимался кикбоксингом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дима занимался кикбоксингом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Он согласился и сразу втянулся в воспитание младшего поколения. Строго отчитывал тех, кто позволял себе мат, и ловил мальчишек за курением.

«Дети изменились, в плохую сторону, — делился своими наблюдениями Дима в интервью 76.RU, которое он дал до ухода на СВО. — Начали больше себе позволять: ругаться с воспитателями, огрызаться, много ругаются матом. В наше время такого не было. Всё было строже».

Как решил пойти на СВО

В начале сентября 2024 года Дима заключил контракт, и его забрали на СВО

Источник:

Татьяна Морозова

«У меня срочный призыв и так был бы в октябре. Толку от него, просто год потеряю. А так послужу Родине», — рассказал он перед заключением контракта.

Решение уйти на СВО Дима ни с кем не обсуждал. Руководство детдома поставил перед фактом.

«Контракт — на год. Мне сначала предложили на год, три или пять. Но я подумал, что пять лет я точно не потяну, три года тоже. Поэтому только на год туда отправляюсь. Может, по истечении этого срока я и захочу продлить, но это тоже не факт», — делился своими мыслями Дима.

В детском доме тревожно восприняли новость о моем уходе на службу. Они переживают за меня. Но я постарался всех успокоить своим позитивным настроем. Сам не расстраиваюсь, чтобы кому-то тоже не было неловко. Держусь на позитиве.

Дима Живоглазов

воспитатель детдома

В первых числах сентября 2024 года парень заключил контракт и принял присягу. Поддержать его пришла на тот момент директор детского дома. Остальных молодой воспитатель не пустил, ссылаясь на нежелание слезливых прощаний.

«О плохом я стараюсь не думать. Всё будет хорошо!» — объяснил он тогда.

После службы Дима рассматривал поступление в университет. В будущем хотел построить крепкую и счастливую семью.

В будущем хотел бы быть многодетным отцом: мечтаю о двух мальчиках и девочке.

Дима Живоглазов

воспитатель детдома
Дети в детском доме очень любили Диму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДети в детском доме очень любили Диму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дети в детском доме очень любили Диму

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Полное интервью с Димой Живоглазовым, которое он дал за несколько дней до заключения контракта, читайте в этом материале.

Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования близким Димы Живоглазова!

СВО Погибший
