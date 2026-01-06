«Приближается новый вихрь»: Ярославскую область и Центральную Россию накроют метели

Ярославль в Рождество занесет снегом Источник: Артем Бауман / 76.RU

К Рождеству погода в Ярославской области значительно изменится. Специалисты центра «Фобос» дали прогноз на неделю.

«От декабрьской бесснежной аномалии к настоящему моменту не осталось и следа», — отметили сотрудники «Фобоса».

По словам экспертов, метели в нашу страну приходят с атлантическими циклонами. Например, с запада уже приближается новый вихрь, который принесет интенсивные осадки.

«В среду (7 января) наиболее мощные осадки ожидаются в Центральных районах. Причём, в циркуляции вихря заключены довольно тёплые воздушные массы, поэтому, не везде будет идти просто снег», — рассказали метеорологи.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области предупредили о ухудшениях погоды 7 января.

«Сильный снег, местами метель, ухудшение видимости в осадках до 300-800 м, на дорогах гололедица, снежный накат ожидается в отдельных районах Ярославской области. Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — предупредили в министерстве.