НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

 763мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ярославль попал в топ-10 регионов
«Умные решения»
Сбили 13 БПЛА
Кто ездит в Переславль на выходные
Что ждать от игры «Локомотива» с «Металлургом»
Чек-лист важных обследований
Что внутри Ярославского художественного училища
Афиша на 6 января в Ярославле
Город «Приближается новый вихрь»: Ярославскую область и Центральную Россию накроют метели

«Приближается новый вихрь»: Ярославскую область и Центральную Россию накроют метели

Смотрим прогноз специалистов центра «Фобос»

847
Ярославль в Рождество занесет снегом | Источник: Артем Бауман / 76.RUЯрославль в Рождество занесет снегом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославль в Рождество занесет снегом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

К Рождеству погода в Ярославской области значительно изменится. Специалисты центра «Фобос» дали прогноз на неделю.

«От декабрьской бесснежной аномалии к настоящему моменту не осталось и следа», — отметили сотрудники «Фобоса».

По словам экспертов, метели в нашу страну приходят с атлантическими циклонами. Например, с запада уже приближается новый вихрь, который принесет интенсивные осадки.

«В среду (7 января) наиболее мощные осадки ожидаются в Центральных районах. Причём, в циркуляции вихря заключены довольно тёплые воздушные массы, поэтому, не везде будет идти просто снег», — рассказали метеорологи.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области предупредили о ухудшениях погоды 7 января.

«Сильный снег, местами метель, ухудшение видимости в осадках до 300-800 м, на дорогах гололедица, снежный накат ожидается в отдельных районах Ярославской области. Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — предупредили в министерстве.

Ранее мы публиковали прогноз погоды по дням на неделю от 5 января.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Погода Снег Метель Прогноз
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем