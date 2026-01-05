Рождество в Ярославле будет снежным? Синоптики поделились прогнозом погоды

В понедельник, 5 декабря, температура воздуха держалась на отметке от -6 до -9 °С. Сохранялась переменная облачность, местами в регионе шел снег.
Как отмечают специалисты центра «Фобос», морозная погода сохранится на праздничной неделе. Ожидаются снегопады, из-за чего образуются небольшие сугробы — 23–26 см.
«На Рождество погода в Центральной России будет формироваться под влиянием северной периферии активного южного циклона», — дополнили синоптики.
Прогноз погоды в Ярославской области на неделю:
понедельник, 5 января: ночью ожидается переменная облачность, давление будет немного выше нормы. Температура воздуха: -14… -16 °C;
вторник, 6 января: ожидается переменная облачность, давление будет заметно выше нормы. Слабый ветер. Температура воздуха: -13… -15 °C;
среда, 7 января: в течение суток ожидается переменная облачность, сильный туман и снегопад. Ветер умеренный, восточный. Температура воздуха ночью: -9… -11 °C, днем: -6… -8 °C;
четверг, 8 января: в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ветер умеренный, северо-западный. Температура воздуха ночью: -8… -10 °C, днем: -12… -14 °C;
пятница, 9 января: ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Сильный северо-восточный ветер, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью и днем: -14… -16 °C;
суббота, 10 января: в течение суток ожидается переменная облачность, давление будет ниже нормы. Сильный снег и туман, ветер слабый. Температура воздуха ночью и днем: -11… -13 °C;
воскресенье, 11 января: ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ветер умеренный, юго-западный. Температура воздуха ночью и днем: -11… -13 °C.
