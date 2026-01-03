НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В мэрии Ярославля объяснили, почему приложение для брони билетов на бесплатный каток выдает ошибку

В мэрии Ярославля объяснили, почему приложение для брони билетов на бесплатный каток выдает ошибку

Публикуем ответ администрации

211
В мэрии пояснили, как попасть на бесплатный каток на Советской площади | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ мэрии пояснили, как попасть на бесплатный каток на Советской площади | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В мэрии пояснили, как попасть на бесплатный каток на Советской площади

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В мэрии Ярославля разъяснили, почему в приложении для брони проходок на бесплатный каток появляется ошибка. Напомним, получить билеты можно двумя способами, оба варианта предполагают подготовки: онлайн-запись доступна за 3 часа до начала сеанса, приобретение в кассе — за 4 часа.

В начале январских праздников ярославцы пожаловались, что не могут забронировать билеты на катание.

«Ровно в 15:00 открылась продажа билетов на сеанс 18:00. На момент оформления моего заказа (1 взрослый и 1 детский) в 15:00 было доступно 199 билетов (данная информация отображалась в приложении). При нажатии на кнопку „Оформить заказ“ после заполнения всех необходимых данных приложение выдало ошибку. Повторила попытку трижды — та же ошибка. Уже в 15:05 в приложении отобразилась информация о прекращении продаж. Интересно, с каких устройств и кому всё-таки удалось приобрести 199 билетов?» — задалась вопросом ярославна Анна.

В мэрии пояснили, что «Ошибка оформления заказа» на сайте появляется в том случае, если билет начали бронировать одновременно несколько человек и кто-то уже успел оформить его раньше. Все это связано с повышенным спросом.

«Количество билетов ограниченно. За один сеанс каток могут посетить одновременно не более 600 человек. Напоминаем, кроме онлайн-бронирования на сайте билеты можно приобрести также в двух кассах, расположенных на Советской площади», — добавили в администрации.

При этом в обычные кассы также выстраиваются гигантские очереди из желающих заполучить билеты.

Напомним, на катке работает пункт проката инвентаря. Аренда коньков для взрослых и детей стоит 250 рублей, заточка коньков — 300 рублей, помощник фигуриста — 300 рублей.

