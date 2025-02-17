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Город «Меняли цвет»: в Ярославской области заметили световые столбы. Что это такое

«Меняли цвет»: в Ярославской области заметили световые столбы. Что это такое

Специалист пояснил причину образования подобного явления

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Световые столбы заметили в Рыбинске | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comСветовые столбы заметили в Рыбинске | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Световые столбы заметили в Рыбинске

Источник:

Жители Рыбинска Ярославской области заметили световые столбы. Явление заметили в городе около девяти часов вечера 16 февраля. Люди поделились фотографиями в социальных сетях.

— Причем эти столбы меняли цвет! Продержалось несколько минут и все исчезло.
Совершенно случайно посмотрела в окно и удивилась такому природному явлению у нас в городе, — написала Ирина Беляева в группе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».

Жители города стали делиться кадрами со столбами | Источник: Mari Egorova / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comЖители города стали делиться кадрами со столбами | Источник: Mari Egorova / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Жители города стали делиться кадрами со столбами

Источник:
Столбы было видно в разных точках города и за его пределами | Источник: Татьяна Шведова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comСтолбы было видно в разных точках города и за его пределами | Источник: Татьяна Шведова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Столбы было видно в разных точках города и за его пределами

Источник:
Некоторые подумали, что в городе разлилось северное сияние | Источник: Софья Семенова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comНекоторые подумали, что в городе разлилось северное сияние | Источник: Софья Семенова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Некоторые подумали, что в городе разлилось северное сияние

Источник:
Но явление называется иначе | Источник: Софья Семенова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comНо явление называется иначе | Источник: Софья Семенова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Но явление называется иначе

Источник:

Астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, каким образом формируются подобные столбы. По сути, их происхождение сродни солнечному гало, во время которого из-за морозного воздуха в атмосфере концентрируются ледяные кристаллы. За их счет происходит преломление солнечного света. Та же история и со столбами, но здесь свечение происходит от искусственных источников. Например, фонарей.

— Отражение дают опять-таки ледяные иголки, которые находятся в атмосфере на высоте в несколько сотен метров. Они подсвечиваются не солнцем, а далекими фонарями. Отражение от ледяных иголочек и формирует такие столбы. Не назвал бы это уникальным, но это редкое и красивое явление, — пояснил астроном.

ПО ТЕМЕ
Световые столбы Атмосферное явление Рыбинск Гало
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1
Гость
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