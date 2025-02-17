«Меняли цвет»: в Ярославской области заметили световые столбы. Что это такое

Световые столбы заметили в Рыбинске Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com











Жители Рыбинска Ярославской области заметили световые столбы. Явление заметили в городе около девяти часов вечера 16 февраля. Люди поделились фотографиями в социальных сетях.

— Причем эти столбы меняли цвет! Продержалось несколько минут и все исчезло.

Совершенно случайно посмотрела в окно и удивилась такому природному явлению у нас в городе, — написала Ирина Беляева в группе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».

Жители города стали делиться кадрами со столбами Источник: Mari Egorova / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com











Столбы было видно в разных точках города и за его пределами Источник: Татьяна Шведова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Некоторые подумали, что в городе разлилось северное сияние Источник: Софья Семенова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com











Но явление называется иначе Источник: Софья Семенова / «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, каким образом формируются подобные столбы. По сути, их происхождение сродни солнечному гало, во время которого из-за морозного воздуха в атмосфере концентрируются ледяные кристаллы. За их счет происходит преломление солнечного света. Та же история и со столбами, но здесь свечение происходит от искусственных источников. Например, фонарей.