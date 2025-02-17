«Меняли цвет»: в Ярославской области заметили световые столбы. Что это такое

Жители Рыбинска Ярославской области заметили световые столбы. Явление заметили в городе около девяти часов вечера 16 февраля. Люди поделились фотографиями в социальных сетях.
— Причем эти столбы меняли цвет! Продержалось несколько минут и все исчезло.
Совершенно случайно посмотрела в окно и удивилась такому природному явлению у нас в городе, — написала Ирина Беляева в группе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».
Астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, каким образом формируются подобные столбы. По сути, их происхождение сродни солнечному гало, во время которого из-за морозного воздуха в атмосфере концентрируются ледяные кристаллы. За их счет происходит преломление солнечного света. Та же история и со столбами, но здесь свечение происходит от искусственных источников. Например, фонарей.
— Отражение дают опять-таки ледяные иголки, которые находятся в атмосфере на высоте в несколько сотен метров. Они подсвечиваются не солнцем, а далекими фонарями. Отражение от ледяных иголочек и формирует такие столбы. Не назвал бы это уникальным, но это редкое и красивое явление, — пояснил астроном.