«Вагон Снежной Королевы» и Кукольный театр: в Ярославль приехал поезд Деда Мороза. Большой фоторепортаж

В Ярославль 30 декабря прибыл поезд Деда Мороза. Организаторы рассказывали, что праздничный состав выехал из Владивостока 19 ноября. За весь маршрут поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами
В столице Золотого кольца первыми на платформу вышли помощники Деда Мороза, которые пели и танцевали с детьми, после чего все дружно звали главного зимнего волшебника и его внучку Снегурочку.
После официального открытия, персонал поезда начал подготавливать вагоны к посещению гостей. Основные вагоны: Кукольный театр, вагон Снежной Королевы, Сказочная деревня. Основная программа проходила в вагоне «Сказочная деревня», вход был по билетам.
Ранее уточнялось, что билет для ребенка с сопровождением взрослых стоит 3450 рублей, без сопровождения 2950 рублей (только детям от 6 до 12 лет).
Поезд Деда Мороза приезжал с 2021 по 2024 год. Тематический поезд останавливался в Ярославле, Данилове и Рыбинске. Но зимой 2024/2025 поезд Деда Мороза в Ярославль не приехал. Организаторы объяснили это тем, что у них нет возможности ежегодно посещать все города России, поэтому иногда приходится отказываться от некоторых.