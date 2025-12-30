«Вагон Снежной Королевы» и Кукольный театр: в Ярославль приехал поезд Деда Мороза. Большой фоторепортаж

Поезд Деда Мороза прибыл в Ярославль Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославль 30 декабря прибыл поезд Деда Мороза. Организаторы рассказывали, что праздничный состав выехал из Владивостока 19 ноября. За весь маршрут поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами

В столице Золотого кольца первыми на платформу вышли помощники Деда Мороза, которые пели и танцевали с детьми, после чего все дружно звали главного зимнего волшебника и его внучку Снегурочку.

После официального открытия, персонал поезда начал подготавливать вагоны к посещению гостей. Основные вагоны: Кукольный театр, вагон Снежной Королевы, Сказочная деревня. Основная программа проходила в вагоне «Сказочная деревня», вход был по билетам.

Ранее уточнялось, что билет для ребенка с сопровождением взрослых стоит 3450 рублей, без сопровождения 2950 рублей (только детям от 6 до 12 лет).

Ведущий подогревал толпу Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зрители пришли заранее, чтобы занять удобные места для обзора Источник: Артем Бауман / 76.RU

Малыши проявляли искренний интерес Источник: Артем Бауман / 76.RU

Посмотреть на представление пришли десятки людей Источник: Артем Бауман / 76.RU

Поезд прибыл в 11:00 Источник: Артем Бауман / 76.RU

Машинист поприветствовал зрителей громким гудком Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зрители ловили каждый момент Источник: Артем Бауман / 76.RU

Помощники Деда Мороза развлекали юных гостей мероприятия Источник: Артем Бауман / 76.RU

Программа включала в себя песни и танцы для детей Источник: Артем Бауман / 76.RU

Представление снимали на память Источник: Артем Бауман / 76.RU

Первой дети звали Снегурочку Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ребятишки остались в восторге Источник: Артем Бауман / 76.RU

Главное событие мероприятия — появление Деда Мороза Источник: Артем Бауман / 76.RU

Дед Мороз с внучкой Снегурочкой Источник: Артем Бауман / 76.RU

Родители поднимали детей, чтобы им было лучше видно Источник: Артем Бауман / 76.RU

После окончания церемонии открытия зрители отправились гулять по вагонам Источник: Артем Бауман / 76.RU

Судя по табличке, вагон был выпущен в далёком 1955 году Источник: Артем Бауман / 76.RU

Тематический «Вагон Снежной Королевы» Источник: Артем Бауман / 76.RU

Очередь в вагон «Кукольный театр» Источник: Артем Бауман / 76.RU

Можно было сделать фото на память с Дедом Морозом, но, не бесплатно Источник: Артем Бауман / 76.RU

У входов в вагоны дежурили организаторы Источник: Артем Бауман / 76.RU

В вагоне детям предстояло посетить несколько сказочных локаций с конкурсами и загадками Источник: Артем Бауман / 76.RU

Каждая из них не похожа на предыдущую Источник: Артем Бауман / 76.RU

Аниматоры создавали атмосферу сказочного приключения Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сами вагоны не забыли украсить Источник: Артем Бауман / 76.RU

Заветное получение подарка из рук Деда Мороза Источник: Артем Бауман / 76.RU

Главные герои праздника Источник: Артем Бауман / 76.RU

После основной программы детей встретил проводник Тигренок и проводил детей на чаепитие Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новогодний вагон-ресторан Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новогодний поезд отмечает свой первый пятилетний юбилей Источник: Артем Бауман / 76.RU

Каждый желающий может отправить письмо Деду Морозу Источник: Артем Бауман / 76.RU

На празднике присутствовали и волонтеры Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новогоднее настроение витало в воздухе Источник: Артем Бауман / 76.RU

Организаторы выставили ограждения Источник: Артем Бауман / 76.RU

Когда пошёл снег, атмосфера действительно стала сказочной Источник: Артем Бауман / 76.RU

Перед входом в вагоны интерес к экспозиции подогревали ведущие Источник: Артем Бауман / 76.RU