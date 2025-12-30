НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Новый год — 2026 Фоторепортаж «Вагон Снежной Королевы» и Кукольный театр: в Ярославль приехал поезд Деда Мороза. Большой фоторепортаж

«Вагон Снежной Королевы» и Кукольный театр: в Ярославль приехал поезд Деда Мороза. Большой фоторепортаж

Как прошло мероприятие

179
Поезд Деда Мороза прибыл в Ярославль | Источник: Артем Бауман / 76.RUПоезд Деда Мороза прибыл в Ярославль | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Поезд Деда Мороза прибыл в Ярославль

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославль 30 декабря прибыл поезд Деда Мороза. Организаторы рассказывали, что праздничный состав выехал из Владивостока 19 ноября. За весь маршрут поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами

В столице Золотого кольца первыми на платформу вышли помощники Деда Мороза, которые пели и танцевали с детьми, после чего все дружно звали главного зимнего волшебника и его внучку Снегурочку.

После официального открытия, персонал поезда начал подготавливать вагоны к посещению гостей. Основные вагоны: Кукольный театр, вагон Снежной Королевы, Сказочная деревня. Основная программа проходила в вагоне «Сказочная деревня», вход был по билетам.

Ранее уточнялось, что билет для ребенка с сопровождением взрослых стоит 3450 рублей, без сопровождения 2950 рублей (только детям от 6 до 12 лет).

Ведущий подогревал толпу | Источник: Артем Бауман / 76.RUВедущий подогревал толпу | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ведущий подогревал толпу

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Зрители пришли заранее, чтобы занять удобные места для обзора | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗрители пришли заранее, чтобы занять удобные места для обзора | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зрители пришли заранее, чтобы занять удобные места для обзора

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Малыши проявляли искренний интерес | Источник: Артем Бауман / 76.RUМалыши проявляли искренний интерес | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Малыши проявляли искренний интерес

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Посмотреть на представление пришли десятки людей | Источник: Артем Бауман / 76.RUПосмотреть на представление пришли десятки людей | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Посмотреть на представление пришли десятки людей

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Поезд прибыл в 11:00 | Источник: Артем Бауман / 76.RUПоезд прибыл в 11:00 | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Поезд прибыл в 11:00

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Машинист поприветствовал зрителей громким гудком | Источник: Артем Бауман / 76.RUМашинист поприветствовал зрителей громким гудком | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Машинист поприветствовал зрителей громким гудком

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Зрители ловили каждый момент | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗрители ловили каждый момент | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зрители ловили каждый момент

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Помощники Деда Мороза развлекали юных гостей мероприятия | Источник: Артем Бауман / 76.RUПомощники Деда Мороза развлекали юных гостей мероприятия | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Помощники Деда Мороза развлекали юных гостей мероприятия

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Программа включала в себя песни и танцы для детей | Источник: Артем Бауман / 76.RUПрограмма включала в себя песни и танцы для детей | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Программа включала в себя песни и танцы для детей

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Представление снимали на память | Источник: Артем Бауман / 76.RUПредставление снимали на память | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Представление снимали на память

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Первой дети звали Снегурочку | Источник: Артем Бауман / 76.RUПервой дети звали Снегурочку | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Первой дети звали Снегурочку

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ребятишки остались в восторге | Источник: Артем Бауман / 76.RUРебятишки остались в восторге | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ребятишки остались в восторге

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Главное событие мероприятия&nbsp;— появление Деда Мороза | Источник: Артем Бауман / 76.RUГлавное событие мероприятия&nbsp;— появление Деда Мороза | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Главное событие мероприятия — появление Деда Мороза

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Дед Мороз с внучкой Снегурочкой | Источник: Артем Бауман / 76.RUДед Мороз с внучкой Снегурочкой | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Дед Мороз с внучкой Снегурочкой

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Родители поднимали детей, чтобы им было лучше видно | Источник: Артем Бауман / 76.RUРодители поднимали детей, чтобы им было лучше видно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Родители поднимали детей, чтобы им было лучше видно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

После окончания церемонии открытия зрители отправились гулять по вагонам | Источник: Артем Бауман / 76.RUПосле окончания церемонии открытия зрители отправились гулять по вагонам | Источник: Артем Бауман / 76.RU

После окончания церемонии открытия зрители отправились гулять по вагонам

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Судя по табличке, вагон был выпущен в далёком 1955 году | Источник: Артем Бауман / 76.RUСудя по табличке, вагон был выпущен в далёком 1955 году | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Судя по табличке, вагон был выпущен в далёком 1955 году

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Тематический «Вагон Снежной Королевы» | Источник: Артем Бауман / 76.RUТематический «Вагон Снежной Королевы» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Тематический «Вагон Снежной Королевы»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Очередь в вагон «Кукольный театр» | Источник: Артем Бауман / 76.RUОчередь в вагон «Кукольный театр» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Очередь в вагон «Кукольный театр»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Можно было сделать фото на память с Дедом Морозом, но, не бесплатно | Источник: Артем Бауман / 76.RUМожно было сделать фото на память с Дедом Морозом, но, не бесплатно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Можно было сделать фото на память с Дедом Морозом, но, не бесплатно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

У входов в вагоны дежурили организаторы | Источник: Артем Бауман / 76.RUУ входов в вагоны дежурили организаторы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У входов в вагоны дежурили организаторы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В вагоне детям предстояло посетить несколько сказочных локаций с конкурсами и загадками | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ вагоне детям предстояло посетить несколько сказочных локаций с конкурсами и загадками | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В вагоне детям предстояло посетить несколько сказочных локаций с конкурсами и загадками

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Каждая из них не похожа на предыдущую | Источник: Артем Бауман / 76.RUКаждая из них не похожа на предыдущую | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Каждая из них не похожа на предыдущую

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Аниматоры создавали атмосферу сказочного приключения | Источник: Артем Бауман / 76.RUАниматоры создавали атмосферу сказочного приключения | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Аниматоры создавали атмосферу сказочного приключения

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Сами вагоны не забыли украсить | Источник: Артем Бауман / 76.RUСами вагоны не забыли украсить | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сами вагоны не забыли украсить

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Заветное получение подарка из рук Деда Мороза | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗаветное получение подарка из рук Деда Мороза | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Заветное получение подарка из рук Деда Мороза

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Главные герои праздника | Источник: Артем Бауман / 76.RUГлавные герои праздника | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Главные герои праздника

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

После основной программы детей встретил проводник Тигренок и проводил детей на чаепитие | Источник: Артем Бауман / 76.RUПосле основной программы детей встретил проводник Тигренок и проводил детей на чаепитие | Источник: Артем Бауман / 76.RU

После основной программы детей встретил проводник Тигренок и проводил детей на чаепитие

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Новогодний вагон-ресторан | Источник: Артем Бауман / 76.RUНовогодний вагон-ресторан | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новогодний вагон-ресторан

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Новогодний поезд отмечает свой первый пятилетний юбилей | Источник: Артем Бауман / 76.RUНовогодний поезд отмечает свой первый пятилетний юбилей | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новогодний поезд отмечает свой первый пятилетний юбилей

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Каждый желающий может отправить письмо Деду Морозу | Источник: Артем Бауман / 76.RUКаждый желающий может отправить письмо Деду Морозу | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Каждый желающий может отправить письмо Деду Морозу

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На празднике присутствовали и волонтеры | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа празднике присутствовали и волонтеры | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На празднике присутствовали и волонтеры

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Новогоднее настроение витало в воздухе | Источник: Артем Бауман / 76.RUНовогоднее настроение витало в воздухе | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новогоднее настроение витало в воздухе

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Организаторы выставили ограждения | Источник: Артем Бауман / 76.RUОрганизаторы выставили ограждения | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Организаторы выставили ограждения

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Когда пошёл снег, атмосфера действительно стала сказочной | Источник: Артем Бауман / 76.RUКогда пошёл снег, атмосфера действительно стала сказочной | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Когда пошёл снег, атмосфера действительно стала сказочной

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Перед входом в вагоны интерес к экспозиции подогревали ведущие | Источник: Артем Бауман / 76.RUПеред входом в вагоны интерес к экспозиции подогревали ведущие | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Перед входом в вагоны интерес к экспозиции подогревали ведущие

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Поезд Деда Мороза приезжал с 2021 по 2024 год. Тематический поезд останавливался в Ярославле, Данилове и Рыбинске. Но зимой 2024/2025 поезд Деда Мороза в Ярославль не приехал. Организаторы объяснили это тем, что у них нет возможности ежегодно посещать все города России, поэтому иногда приходится отказываться от некоторых.

Артем Бауман
Артем Бауман
фотограф
