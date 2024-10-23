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Город Новый год Праздник к нам не приходит: Ярославль остался без Деда Мороза — причина

Праздник к нам не приходит: Ярославль остался без Деда Мороза — причина

76.RU узнал, почему наш город не включили в маршрут поезда зимнего волшебника

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13 комментариев

В РЖД рассказали о маршруте поезда Деда Мороза

Ярославская область в этому году останется без Деда Мороза. Зимний волшебник не включил наш регион в железнодорожный маршрут.

Расписание поезда Деда Мороза опубликовали в РЖД 21 октября, на карте нет ни Ярославля, ни Рыбинска, ни соседних Костромы или Вологды.

— Пока в списке городов на сайте проекта поезда Деда Мороза Ярославля нет, — пояснили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги. — Побывать во всех городах ежегодно из-за сжатых временных рамок и больших расстояний не представляется возможным. География проекта постоянно расширяется за счет вариативности маршрутов и ротации остановок.

Дед Мороз и его волшебники не приедут в Ярославль

При этом в Северной железной дороге отмечают, что маршрут формируется таким образом, чтобы зимний волшебник порадовал как можно больше детей.

В Ярославской области праздничные мероприятия проводились с 2021 по 2024 год. Тематический поезд останавливался в Ярославле, Данилове и Рыбинске. Встречать красноносого седовласого дедушку собирались толпы ярославцев. На мгновения перрон превращался в сцену, где актеры показывали спектакль.

В прошлый раз Дед Мороз приехал в Ярославль 9 января

Поезд переоборудован в сцену

В этом году в основной маршрут Дедушки Мороза вошли города на другом конце страны.

— В России празднуется 50-летие Байкало-Амурской магистрали. В связи с этим было принято решение маршрут большого путешествия Деда Мороза начать с нулевого километра БАМа — со станции Тайшет. Он проследует на восток по всему БАМу <…>. Если позволит погода, то на пароме поезд доедет до острова Сахалин, где поезд еще ни разу не был. На обратном пути Дед Мороз посетит города Дальнего Востока и Сибири, Урала и европейской части страны, — уточнили нашему порталу в Северной железной дороге.

Однако не стоит терять надежды. В Северной железной дороге намекнули, что волшебник может порадовать детей при определенных обстоятельствах. И речь не о том, кто как себя вел в 2024-м.

— РЖД всегда учитывают запросы администраций субъектов РФ по включению их городов в маршрут поезда Деда Мороза. Новые пожелания будут рассматриваться при формировании маршрута в следующем году, — указали в пресс-службе.

Как указано на сайте РЖД, поезд Деда Мороза — это не совсем сказочная история, а проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, где находится резиденция волшебника. Сам состав представляет собой тематические вагоны с троном Деда Мороза и сценой для спектаклей. Внутри — сказочные мотивы, снег и декорации. Впервые необычный состав отправился в путь в 2021 году. После завершения сезона поезд отправляется на стоянку в Карелию.

А вы ходили с детьми к поезду Деда Мороза?

Да, каждый год!
Мы обычно ходили на праздники в театры и ДК
Обычно приглашали Деда Мороза домой
У меня свое мнение, напишу его в комментариях
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Комментарии
13
Гость
2 часа
Какая трагедия, актер не выступит на перроне.
Гость
2 часа
И что ,раньше как то жили,нет и нет,встречать не кому
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