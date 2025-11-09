НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Ярославль приедет поезд Деда Мороза. Сколько стоят билеты

Публикуем расписание праздничных гастролей

В Ярославль приедет поезд Деда Мороза. Сколько стоят билеты

Публикуем расписание праздничных гастролей

404
Когда в Ярославль приедет поезд Деда Мороза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда в Ярославль приедет поезд Деда Мороза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль приедет поезд Деда Мороза 30 декабря 2025 года. Об этом сообщили организаторы праздничного состава.

«Дед Мороз совсем скоро отправится из Великого Устюга в дальнюю дорогу! Наше праздничное шествие по стране начнется с Владивостока 19 ноября. Мы проедем свыше 20 тысяч километров и посетим 70 городов с большими и малыми программами», — уточнили в телеграм-канале «Поезд Деда Мороза».

Билет для ребенка с сопровождением взрослых стоит 3450 рублей, без сопровождения 2950 рублей (только детям от 6 до 12 лет).

Маршрут поезда Деда Мороза 2025/2026 | Источник: «Поезд Деда Мороза» / Telegram

Маршрут поезда Деда Мороза 2025/2026

Источник:

«Поезд Деда Мороза» / Telegram

Напомним, что поезд Деда Мороза приезжал с 2021 по 2024 год. Тематический поезд останавливался в Ярославле, Данилове и Рыбинске. Встречать красноносого седовласого дедушку собирались толпы ярославцев. На мгновения перрон превращался в сцену, где актеры показывали спектакль.

Однако в зимний сезон 2024/2025 поезд Деда Мороза в Ярославль не приехал. Организаторы объяснили это тем, что у них нет возможности ежегодно посещать все города России, поэтому иногда приходится отказываться от некоторых.

А вы бывали на волшебном экспрессе?

Да!
Нет, никогда
Не верю в Деда Мороза
Кристина Геворкян

корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Поезд Деда Мороза
Комментарии
9
Гость
1 час
Дед Мороз поедет деньги стричь.
Гость
21 минута
Обычный предпраздничный чес, как и у других коллег-артистов. Настоящий ДМ бесплатно раздает подарки))
Читать все комментарии
