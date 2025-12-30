Как будут работать торговые центры Ярославля в новогодние праздники: график

Стал известен график работы торговых центров в Ярославле в новогодние каникулы. Публикуем, когда можно попасть в магазины в праздничные дни января 2026 года
ТЦ «Аура» (ул. Победы, 41)
1 января — с 14:00 до 22:00, кинотеатр «Киномакс» — с 14:00 до последнего сеанса, магазин «Перекресток» — с 14:00 до 20:00, DDX Fitness — c 12:00 до 24:00, ресторан «Мамука» — с 14:00 до 23:00;
со 2 января по обычному графику: с 10:00 до 22:00, кинотеатр «Киномакс» — с 10:00 до последнего сеанса, магазин «Перекресток» — с 10:00 до 23:00, DDX Fitness — c 06:00 до 24:00, ресторан «Мамука» — с 11:00 до 23:00.
ТРК «Рио» (Тутаевское шоссе, 1)
1 января — работает только гипермаркет «Лента» с 10:00 до 22:00;
со 2 января все магазины работают в обычном режиме.
ТРЦ «Альтаир» (Ленинградский проспект, 123)
1 января — выходной;
со 2 января в обычном режиме — с 10:00 до 20:00.
Гипермаркет «Глобус» (Ярославский округ, территория Комплексная, с.1)
1 января — выходной;
2 января: гипермаркет — с 7:00 до 24:00, ресторан — с 8:00 до 22:00.
с 3 января по обычному графику.
ТЦ «Яркий» (Машиностроителей, 30/18)
1 января — с 15:00 до 21:00;
со 2 января в обычном режиме — с 10:00 до 21:00.
ТРК «Ярославский вернисаж» (пос. Нагорный, Ул Дорожная, 6А)
1 января — выходной;
со 2 января в обычном режиме — с 10:00 до 22:00;
ТРК «Лемана про» (пос. Нагорный, ул Дорожная, 6В и поселок Красный Бор, стр. 1А, кор. 1)
1 января — выходной;
со 2 января с 8:00 до 22:00.
ТЦ «Флагман» (ул. Республиканская, 7)
1 января — выходной;
со 2 января — с 10:00 до 21:00.
ТЦ «Шоколад» (Московский проспект, 108)
1 января: гипермаркет «Лента» — с 10:00 до 23:00, кинотеатр с 12:00 до окончания последнего сеанса, развлекательный центр «Мадагаскар» — с 13:00 до 21:00, остальные магазины не работают;
со 2 января по обычному графику.
ТЦ «Фреш» (пр. Фрунзе, 38)
1 января работают магазины «Смарт» — с 11:00 до 20:00, «Фикс прайс» — с 12:00 до 20:00;
со 2 января торговый центр работает с 10:00 до 21:00, магазин «Смарт» — с 8:00 до 21:00.
ТЦ «Аксон» (ул. Громова, 13 и пр. Фрунзе, 30)
1 января — выходной;
со 2 января с с 8:00 до 21:00.
ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, 2)
1 января — выходной;
со 2 января в обычном режиме — с 10:00 до 22:00.
ТК «Тандем» (ул. Полушкина Роща, 9)
торговый комплекс: 1-2, 7 января — выходные, 3–6 января в обычном режиме;
магазин «Ситилинк»: 1 января — выходной, со 2 января в обычном режиме;
магазин «ДНС»: 1 января — выходной, со 2 января в обычном режиме;
МЦ «Мебель Маркт» (ул. Малая Пролетарская, 58)
1-2 января — выходные;
с 3 января по обычному графику.
ТЦ «Олимпия» (Кузнечиха, ул. Промышленная, 3)
1-2 января — выходные;
7 января — с 8:00 до 18:00;
в остальные дни — с 8:00 до 19:00.
Напомним, мы также публиковали графики работы торговых центров 31 декабря.