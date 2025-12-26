Для тех, кто тянет до последнего: график работы торговых центров Ярославля 31 декабря

Если вы протянули и не успели купить все, что нужно к Новому году, сделать это можно в самый последний день. Публикуем графики работы торговых центров Ярославля 31 декабря 2025 года.
«Аура» (ул. Победы, 41)
Торговый центр работает с 10:00 до 20:00, кинотеатр «Киномакс» — с 10:00 до последнего сеанса, магазин «Перекресток» — с 10:00 до 20:00, DDX Fitness — c 6:00 до 18:00, ресторан «Мамука» — с 11:00 до 20:00.
ТРЦ «Альтаир» (Ленинградский проспект, 123)
С 10:00 до 20:00.
ТРК «Ярославский вернисаж» (пос. Нагорный, Ул Дорожная, 6А)
С 10:00 до 20:00.
Гипермаркет «Глобус» (Ярославский округ, территория Комплексная, с1)
С 00:00 до 20:00, ресторан — с 8:00 до 18:00.
ТЦ «Яркий» (Машиностроителей, 30/18)
С 10:00 до 20:00.
ТЦ «Шоколад» (Московский проспект, 108)
Гипермаркет «Лента» — с 8:00 до 21:00, кинотеатр с 10:00 до 20:00, развлекательный центр «Мадагаскар» — с 10:00 до 19:00, остальные магазины — с 10:00 до 18:00.
ТЦ «Флагман» (ул. Республиканская, 7)
С 10:00 до 18:00
ТРК «Лемана про» (пос. Нагорный, ул Дорожная, 6В и поселок Красный Бор, стр. 1А, кор. 1)
С 8:00 до 18:00.
ТЦ «Фреш» (проспект Фрунзе, 38)
С 10:00 до 18:00, магазин «Смарт» — с 08:00 до 20:00.
ТЦ «Космос» (Ленинградский проспект, 49а, проспект Авиаторов, 149)
С 10:00 до 20:00.
ТРЦ «Рио» (Тутаевское шоссе, 1)
С 09:00 до 16:00, магазин «Лента» с 26 по 30 декабря круглосуточно, 31 декабря — до 22:00.