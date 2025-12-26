НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Для тех, кто тянет до последнего: график работы торговых центров Ярославля 31 декабря

Для тех, кто тянет до последнего: график работы торговых центров Ярославля 31 декабря

До какого часа можно попасть в магазины

Опубликованы графики работы торговых центров в Ярославле 31 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпубликованы графики работы торговых центров в Ярославле 31 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опубликованы графики работы торговых центров в Ярославле 31 декабря

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Если вы протянули и не успели купить все, что нужно к Новому году, сделать это можно в самый последний день. Публикуем графики работы торговых центров Ярославля 31 декабря 2025 года.

«Аура» (ул. Победы, 41)

  • Торговый центр работает с 10:00 до 20:00, кинотеатр «Киномакс» — с 10:00 до последнего сеанса, магазин «Перекресток» — с 10:00 до 20:00, DDX Fitness — c 6:00 до 18:00, ресторан «Мамука» — с 11:00 до 20:00.

ТРЦ «Альтаир» (Ленинградский проспект, 123)

  • С 10:00 до 20:00.

ТРК «Ярославский вернисаж» (пос. Нагорный, Ул Дорожная, 6А)

  • С 10:00 до 20:00.

Гипермаркет «Глобус» (Ярославский округ, территория Комплексная, с1)

  • С 00:00 до 20:00, ресторан — с 8:00 до 18:00.

ТЦ «Яркий» (Машиностроителей, 30/18)

  • С 10:00 до 20:00.

ТЦ «Шоколад» (Московский проспект, 108)

  • Гипермаркет «Лента» — с 8:00 до 21:00, кинотеатр с 10:00 до 20:00, развлекательный центр «Мадагаскар» — с 10:00 до 19:00, остальные магазины — с 10:00 до 18:00.

ТЦ «Флагман» (ул. Республиканская, 7)

  • С 10:00 до 18:00

ТРК «Лемана про» (пос. Нагорный, ул Дорожная, 6В и поселок Красный Бор, стр. 1А, кор. 1)

С 8:00 до 18:00.

ТЦ «Фреш» (проспект Фрунзе, 38)

  • С 10:00 до 18:00, магазин «Смарт» — с 08:00 до 20:00.

ТЦ «Космос» (Ленинградский проспект, 49а, проспект Авиаторов, 149)

  • С 10:00 до 20:00.

ТРЦ «Рио» (Тутаевское шоссе, 1)

  • С 09:00 до 16:00, магазин «Лента» с 26 по 30 декабря круглосуточно, 31 декабря — до 22:00.

Гость
13 минут
а в ТРЦ бедной Костромы работают кабинеты налоговой инспекции - прямо там предлагают избавиться от денег и спать спокойно
Гость
13 минут
не забудьте купить билеты Государевых лотерей!!!! Потому что у них......
