В Ярославле заработал городской Wi-Fi: как подключиться

В центре Ярославля заработал бесплатный Wi-Fi. Это совместный проект мэрии города и одного из крупных сотовых операторов страны.
Всего установлены пять точек Wi-Fi. В зону охвата вошли часть улиц Кирова, Депутатской и Нахимсона, а также Депутатский переулок.
«Городской Wi-Fi позволит ярославцам и гостям города всегда оставаться на связи, обеспечив доступ к картам, мессенджерам и другим онлайн-сервисам. Кроме того, проект создает дополнительную цифровую инфраструктуру для проведения городских мероприятий и фестивалей», — рассказали в мэрии города.
В мэрии дали инструкцию, как воспользоваться бесплатной сетью.
«Чтобы подключиться к интернету, пользователям достаточно выбрать открытую сеть „Yar Wi-Fi“, пройти короткую авторизацию по номеру телефона и ввести одноразовый код из SMS», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
