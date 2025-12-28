НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Город живой и неформальный»: известный историк побывал в Ярославле и поделился своими впечатлениями

Основатель проекта «Архитектурные излишества» оценил украшение региональной столицы к новому году

В Ярославль на выходные — 27 и 28 декабря — приехал историк, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. Он прогулялся по городу и поделился с 76.RU своими впечатлениями от столицы Золотого кольца.

Проект «Архитектурные излишества» был создан в 2017 году. Он посвящен отечественной архитектуре и сохранению исторического наследия. По данным на конец декабря 2025 года, у Telegram-канала проекта более 124 000 подписчиков, на Youtube — 220 000 подписчиков.

«Ярославль традиционно радует приятными заведениями общепита, заснеженными улицами, качественной и интересной архитектурой, — отметил Павел Гнилорыбов. — Пожалуй, это самый близкий город к Москве, чтобы рассмотреть его для поездки на выходные. А вместе с Переславлем, Ростовом, Рыбинском, Угличем и другими городами региона вообще можно спланировать маршрут, чтобы приезжать сюда несколько раз в год».

Среди недочётов историк обратил внимание на чрезмерное использование жёлтого цвета в качестве фирменного стиля.

«В региональной столице может немного визуально утомлять обилие фирменного желтого цвета, но это всяко лучше, чем разномастные вывески из 2000-х. Отрадно, что нашли средства на реставрацию церкви с 1000-рублевой купюры», — поделился создатель проекта «Архитектурные излишества».

Павел Гнилорыбов пообещал обязательно вернуться в Ярославль. У него уже есть список мест, которые он хочет посетить.

«Читатели нам посоветовали еще много всего — духовно-просветительский центр „Ставрос“, арт-центр UNICK, антикварную лавку „Моя прелесть“, созданную легендарным ярославцем Яном Левиным, Кущи, творчество художника Матвея Матюшкина и его уличную поэзию… Обязательно со всем этим познакомимся в следующий раз», — рассказал Павел.

Видно, что город живой и неформальный.

В Telegram-канале «Архитектурных излишеств» Павел Гнилорыбов также поделился своими впечатлениями от праздничного оформления Ярославля: «Город очень хорошо украсили к Новому году, а прямо перед зданием областного правительства залили огромный каток. Кажется, он работает допоздна: в два ночи было полно народа.

Историк не обошел стороной и новую вывеску на музее-заповеднике, которую установили летом 2025 года.

«На Спасо-Преображенском монастыре появились буквы „Ярославский Кремль“ (в Ярославле нет кремля, это сугубо народное название, хорошо, что это подчеркнули)», — написал автор канала «Архитектурные излишества».

Одним словом, ярославцы все красавцы.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Проект Архитектурные излишества
