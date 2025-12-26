НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Будьте готовы к встрече с насекомыми: биолог из Ярославля рассказал, кто может попасть в дом на елке

Будьте готовы к встрече с насекомыми: биолог из Ярославля рассказал, кто может попасть в дом на елке

И дал совет, как обработать дерево

242
Биолог рассказал, какие насекомые могут попасть в дом вместе с живой елкой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUБиолог рассказал, какие насекомые могут попасть в дом вместе с живой елкой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Биолог рассказал, какие насекомые могут попасть в дом вместе с живой елкой

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Под конец декабря в Сети завирусились новости о «новогодних клещах», которые проникают в дом вместе с живой елкой. Якобы паразиты в теплой квартире выходят из спячки и атакуют домашних. Однако как заверили в Роспотребнадзоре по Ярославской области, вредители, которые переносят возбудители энцефалита, боррелиоза и другие опасные заболевания, не интересуются хвойными.

«Клещи не перебираются на елки, поэтому не могут быть угрозой для тех, кто принес в дом новогоднее дерево из леса или с базара. На сегодняшний день клещи ушли в спячку», — объяснили 76.RU в ярославском Роспотребнадзоре.

Клещ, который переносит энцефалит или боррелиоз, не зимует в новогодней елке | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКлещ, который переносит энцефалит или боррелиоз, не зимует в новогодней елке | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Клещ, который переносит энцефалит или боррелиоз, не зимует в новогодней елке

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В управлении напоминают, для спячки клещи выбирают укромные места, например, лесную подстилку и верхние слои почвы, прикрытые опавшей листвой. При этом хвойные деревья обходят стороной.

«Крайне редко для зимовки клещ может забраться в рыхлую кору старой ели, почти у самой земли. Но для новогодней рубки используют молодые деревья с крепкой корой», — указано в памятке Роспотребнадзора.

Какие насекомые прячутся на елках

Однако все же некоторые незваные гости могут попасть в дом на ели. Как рассказал в беседе с 76.RU старший преподаватель кафедры экологии и зоологии, заведующий зоологическим музеем факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов, они прячутся на ветвях.

«Вместе с живой елью в дом могут быть принесены разнообразные насекомые и паукообразные, зимующие прямо на ветвях — различные паучки, мелкие клопики, тли, гусеницы, жучки и так далее. Все они для человека не опасны», — рассказал Александр Русинов.

Биолог также подсказал, как обработать дерево перед установкой дома.

«Какие-либо опасные виды на живых елях не встречаются, а их принос в дом крайне маловероятен. Специальная обработка елям не требуется, максимум, что можно сделать — ополоснуть ветви холодной водой, чтобы смыть остатки пыли, лесного мусора», — объяснил преподаватель ЯрГУ им. Демидова.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что тепличные хвойные деревья опрыскивают инсектицидами и другими специальными препаратами.

«При некачественной обработке некоторые из них всё же могут попасть в дом. Но и в этом случае из клещей занести можно лишь паутинного клеща. Он вредит комнатным растениям, но для здоровья человека не опасен», — говорится в памятке.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ, биолог Николай Онистратенко предупредил, что паутинные клещи активизируются в сухой жаркой комнате.

Биолог уже нашел елочных клещей на своей новогодней елке | Источник: Николай Онистратенко / V1.RUБиолог уже нашел елочных клещей на своей новогодней елке | Источник: Николай Онистратенко / V1.RU

Биолог уже нашел елочных клещей на своей новогодней елке

Источник:

Николай Онистратенко / V1.RU

«Этот восьминогий красавец щеголяет в более ярких окрасах — часто бывает буроватым и даже красным. Весьма холодостоек и легко может переносить заморозки. Он предпочитает жаркую погоду. Поэтому чрезвычайно активизируется во время оттепелей или наступивших ныне теплых зим. А попав в квартиру с новогодним деревом, начинает быстро размножаться, заплетая иголки густой паутиной и переселяясь на домашние цветы», — объяснял Николай Онистратенко.

Избежать соседства с паутинным клещом можно либо установив искусственную елку, либо выбрав хвойное дерево в горшке, купленное в проверенном питомнике.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от паутинного клеща проверенным советским методом.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
