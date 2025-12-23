На клещей-елочников в своих квартирах пожаловались россияне: опасны ли кровососы? Новости 23 декабря

Россиянам советуют проверять живые елки на зараженность Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 декабря.

Людям продают несуществующие билеты в другие города

Новогодняя афера охватила жителей крупных городов России. Мошенники рассылают предложения о покупке якобы субсидированных билетов на транспорт в период новогодних праздников. Об этом предупредил директор по продукту «Защитник» Андрей Бийчук, его слова приводит РИА Новости.

Схема обмана работает следующим образом:

преступники представляются сотрудниками авиакомпаний или партнерами перевозчиков;

предлагают «горящие» билеты на поезд или самолет в регионы России;

под предлогом оформления льготы выманивают личные данные или требуют предоплату для «бронирования» места.

Важно помнить, что настоящие программы субсидирования билетов никогда не оформляются по телефону. Все операции с льготными билетами проводятся только через официальные каналы продаж.

Выросли штрафы за навязывание дополнительных услуг

В Госдуме одобрили законопроект, значительно ужесточающий ответственность за принуждение людей к покупке дополнительных товаров и услуг.

Существенное повышение штрафов коснется всех участников рынка:

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф вырастет с 2–4 до 50–150 тысяч рублей;

для юридических лиц — с 20–40 до 200–500 тысяч рублей.

Изменения направлены на борьбу с недобросовестными продавцами, которые навязывают клиентам дополнительные (и зачастую ненужные) товары и услуги.

Новые меры призваны защитить граждан от распространенной практики принудительных продаж, особенно при оформлении банковских продуктов и покупке проездных билетов. Закон вступает в силу после подписания и публикации.

По мнению законодателей, ужесточение ответственности поможет существенно снизить количество случаев навязывания услуг и защитить права потребителей.

Пенсии повысят дважды и будут рассчитывать по-новому

Пенсии работающим пенсионерам в 2026 году проиндексируют дважды: в январе (на 7,6%) и августе. По данным члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, в России насчитывается более семи миллионов работающих граждан пенсионного возраста. Индексация коснется их всех. Процесс будет автоматическим.

«Никаких заявлений для этого подавать не нужно. С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», — сказала Стенякина.

Исходя из бюджета Соцфонда, в 2026 году стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Следовательно, максимальный размер прибавки, которую можно будет получить в августе, составит чуть больше 470 рублей в месяц.

Также с 1 января 2026 года в России вступят в силу существенные изменения в системе выплаты накопительных пенсий.

Основные параметры реформы:

количество получателей — около 152 тысяч человек;

средний размер ежемесячной выплаты — примерно 1,5 тысячи рублей;

период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев.

Выплата затронет исключительно мужчин и женщин, которым в следующем году исполнится 60 и 55 лет соответственно . Стоит отметить, что около 705 тысяч граждан получат свои пенсионные накопления единовременной выплатой. Средний размер такой выплаты составит 68 тысяч рублей .

Платеж по ипотеке позволят снизить на 25%

Люди стали активно обращаться в банки для перекредитования ипотек, оформленных в период высоких ставок. Число заявок на рефинансирование выросло в 3–7 раз с начала 2025 года.

Суть рефинансирования заключается в получении нового кредита по более низкой ставке для погашения старого долга. При текущих условиях снижение ставки Центробанка с 21% до 16% позволяет уменьшить ежемесячный платеж до 25%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее смягчение условий по ипотеке к концу 2026 — началу 2027 года. К этому времени ставки могут опуститься до 12–13%.

Важные условия для успешного рефинансирования:

разница между старой и новой ставкой должна составлять минимум 2–3%;

отсутствие просрочек по текущим платежам;

достаточный уровень подтвержденного дохода;

приемлемая долговая нагрузка.

Банки при рассмотрении заявок обращают внимание на:

кредитную историю;

наличие других займов;

финансовую состоятельность заемщика.

Специалисты предупреждают, что рефинансировать ипотеку имеет смысл только при существенной разнице в процентных ставках. В противном случае дополнительные расходы на оформление могут перекрыть выгоду от снижения ставки.

Родителям начнут платить больше миллиона за рождение ребенка

Нововведение вступит в силу с 2026 года. Работодатели смогут оказывать финансовую поддержку сотрудникам при рождении детей, выплачивая до миллиона рублей. Об этом рассказал председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в рамках ВЭФ-2025. Выплаты не будут облагаться налогами.

Абрамов отметил, что новый подход выгоден бизнесу по нескольким причинам:

возможность привлечения опытных специалистов;

повышение лояльности сотрудников;

ускорение возвращения работников после декретного отпуска.

Ключевой акцент делается на комплексной поддержке сотрудников в период декретного отпуска. Это позволит не только сохранить ценные кадры, но и создать дополнительные стимулы для повышения рождаемости в стране.

В Госдуме придумали льготы для работяг

Госдума предложила новую идею: давать особое звание людям, которые много лет проработали. Депутаты считают, что те, кто отдал работе 35–40 лет своей жизни, заслуживают признания и поддержки от государства.

Сейчас получить звание «Ветеран труда» можно в случае, если у человека есть не только большой стаж, но и государственные награды. Из-за этого многие добросовестные работники остаются без этого звания, хотя они честно трудились десятки лет.

Новое предложение заключается в том, что мужчины, проработавшие 40 лет, и женщины со стажем 35 лет смогут получить звание «Ветеран трудовой деятельности».

Им хотят дать такие льготы:

помогать с коммуналкой — платить половину суммы;

давать первоочередное право на установку домашнего телефона;

помогать со вступлением в различные кооперативы;

помогать в покупке земельных участков;

сохранять возможность лечиться в тех же больницах, где они лечились до пенсии;

бесплатно выдавать протезы (кроме зубных);

принимать в социальных учреждениях без очереди.

Авторы инициативы уверены, что люди, которые много лет честно работали на благо страны, должны получать признание и поддержку от государства.

Telegram заблокируют, но не сразу

Мессенджер Telegram могут заблокировать в России, но сразу этого делать не станут. Пока что не все каналы переехали из мессенджера в Max, поэтому депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что отключать мессенджер пока было бы неправильно.

«В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, в т. ч. зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства. Взять и отключить для людей источник новостей было бы неправильно. Да, в Max появилась возможность создавать каналы, но сказать, что все каналы переехали из Telegram в Max, было бы преждевременно», — сказал Боярский во время пресс-конференции на площадке центра «Россия сегодня».

Автомобиль въехал в толпу зрителей на шоу в Нидерландах

Автомобиль въехал в толпу зрителей светового шоу в Нидерландах. Подробности о ЧП сообщил портал Dutch News.

«Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, после того как автомобиль въехал в группу людей в деревне Нюнспет провинции Гелдерланд во время зимнего парада. Пострадавшие были среди собравшихся посмотреть процессию грузовиков, украшенных иллюминацией, которая проходит перед рождественскими праздниками каждый год», — сказано в публикации.

В полиции предположили, что ДТП произошло случайно, но расследование инцидента продолжается. Экстренные службы прибыли на место, а для госпитализации пострадавших была привлечена авиация.

Клещи атаковали квартиры россиян перед Новым годом

Новогодние елочные клещи атаковали квартиры людей перед новогодними праздниками. Всё дело в том, что паразиты раньше выходят из спячки из-за теплой зимы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Клещей заносят в квартиры вместе с живыми елками, купленными на базарах, так как в центральных регионах России с плюсовой и нулевой температурой фиксируется фаза их активности. По данным Telegram-канала Baza, случаи уже зафиксировали в Москве, Подмосковье и Петербурге.

«Из-за отсутствия морозов клещи впадают в кратковременную диапаузу, которая быстро прерывается. При потеплении насекомые выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях», — говорится в сообщении.

Правда, в Роспотребнадзоре опровергли эти заявления. В ведомстве отметили, что клещи не живут на хвойных деревьях.

«Зиму клещи проводят в спячке, забравшись в укромные места. Однако потенциальное новогоднее дерево в этот перечень не входит. Клещи зимуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. На ели и другие деревья даже летом не залезают. Крайне редко для зимовки клещ может забраться в рыхлую кору старой ели, почти у самой земли. Но для новогодней рубки используют молодые деревья с крепкой корой. Поэтому занести клеща с ёлкой маловероятно», — отметили в ведомстве.