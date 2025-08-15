Как избавиться от паутинного клеща: проверенный и простой советский метод

Грядки с огурцами клещ превращает в кладбище погибших растений за считаные дни Источник: читатели V1.RU

Паутинный клещ, способный за считаные дни уничтожить грядки с огурцами как на садово-огородных участках, так и в крупных фермерских хозяйствах, всё больше захватывает пространства европейской части России. Из-за нашествия паразитов фермы вынуждены преждевременно завершить сезон и подсчитывать убытки, глядя на засохшие растения. Эксперты говорят: если вы заметили на листьях растений «белые точки», то вывести их уже невозможно и до гибели огурцов осталось совсем недолго. Если и вы столкнулись с ним, запомните эти советы, в которых наши коллеги из издания V1.RU рассказывают, как бороться с паутинным клещом.

«Они могут быть и в вашем огороде»

Как рассказал V1.RU один из владельцев загородных вилл, он за считаные недели лишился всего урожая огурцов.

— Три недели назад в один прекрасный момент на листьях огурцов появились едва заметные белые точки. Изначально они появились на листьях, потом перекинулись на стволы. Затем листья начали постепенно желтеть, а затем и вовсе высохли, а заодно в негодность пришли уже висящие и зарождающиеся огурцы, — рассказал читатель V1.RU. — Еще на прошлых выходных можно было собирать урожай и представлять, какой великолепной закуской они стану мне долгими зимними вечерами. Сейчас же передо мной тянутся ряды желтых засохших растений, а на душе царят стужа, голод и разочарование. Во всем виноваты паутинные клещи, которые стали настоящей проблемой для меня и всех соседей. И ни один из известных методов борьбы с вредителями вообще не помогает!

Пораженные вредителем растения очень быстро гибнут и спасти их практически невозможно Источник: читатели V1.RU

Нападения паутинных клещей ударили по огурцам практически всей европейской части России. О серьезном уроне, нанесенном вредителем, сообщают даже из столицы российских огурцов — из Луховиц.

— У нас в Подмосковье огурцы «закончились» где-то в районе 7–10 июля. Почти что на два месяца раньше срока. Паутинный клещ сейчас — это главный бич наших луховицких огурцов, — рассказал исполнительный директор ассоциации луховицких фермеров Василий Тимофеев. — Точно так же вредитель проявляет себя белыми точками, затем всё растение начинает потихоньку сохнуть. Когда клещ уже капитально сел, то его очень тяжело береёт хоть химия, хоть биологические средства.

«Активно высасывают жизненно важные соки»

По словам биолога Николая Онистратенко, появляющиеся на растениях белые точки явно указывают, что они заражены опасным вредителем — паутинным клещом.

— Паутинный клещ — это часто встречающийся вредитель. Они поедают самые разные растения: полевые, огородные и садовые культуры, — но очень часто поражают огурцы, — рассказывает биолог. — Для здоровья человека паутинный клещ никоим образом не опасен.

Клещи своей паутиной опутывают растения так, что они очень скоро погибают Источник: читатели V1.RU

Заметить самих клещей на растениях очень тяжело, так как он предпочитает скрываться под листьями и очень невелик в размерах.

— На самом деле клещ очень мал, но его можно рассмотреть невооруженным глазом, тем более с увеличением. Обильная колония на нижней поверхности листа может выглядеть как мука, которая незаметно шевелится, — продолжил Николай Онистратенко. — Обычно сигналом выступает паутина, обильно покрывающая части растения, которые впоследствии начинают усыхать. Это происходит потому, что размножающиеся на ростках клещи активно высасывают из него жизненно важные соки.

«Есть риск вызвать загнивание корней»

Бороться с паутинным клещом любители огурцов пытаются как современной химией, так и народными средствами. Но все признаются, что однозначно действенных и результативных мер очень мало.

Огурцы от паутинных клещей быстро приходят в негодность Источник: читатели V1.RU

— Самая главная мера борьбы с клещом — это обязательный полив. Причем не капельный, а именно дождевой полив. То есть надо смачивать землю вокруг растения, условно говоря, на метр и поддерживать постоянную влажность, — говорит директор ассоциации луховицких фермеров Василий Тимофеев. — Клещ не выдерживает высокой влажности, он набирается воды и теряет способность к размножению. Правда, если влажность очень большая, то есть риск привести посевы к другой болезни, а именно к загниванию корней. Поэтому очень важно не переусердствовать и понимать агротехнику.

Упоминают специалисты и народные методы, например обработку настойкой чистотела, отпугивающей клещей. Еще один проверенный простой советский метод борьбы предлагает овощевод Лилия Казачкова:

— Необходимо пропустить через чеснокодавилку десять-двенадцать зубчиков чеснока, а если ее нет, то просто мелко нарезать с помощью ножа, — рассказывает Лилия Казачкова. — Затем необходимо добавить это в литр холодный воды и настаивать 24 часа. Потом нужно всё процедить и развести настой с водой в соотношении 1 к 10. Наконец, добавить мыло, чтобы он лучше прилипал к листьям, и можно опрыскивать! От клеща важно обрабатывать и снизу, и сверху, и со всех сторон. Не выдержав напора и едкого запаха, он уйдет и никогда не вернется.